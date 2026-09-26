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黑白集／最低工資真低 科技、傳產如平行世界

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最低工資審議會24日經7個多小時攻防，最後決議最低工資調高為3萬900台幣。勞動...
最低工資審議會24日經7個多小時攻防，最後決議最低工資調高為3萬900台幣。勞動部長洪申翰（中）出席會後記者會說明。（記者曾原信／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

本文批評最低工資雖升到3萬900元，仍難反映多數勞工處境；在科技業與傳產分化、薪資兩極化下，政府只調工資與給高科技租稅優惠，恐加劇社會失衡。

2017年，前總統蔡英文告訴媒體：基本工資3萬元（台幣，下同）是她的「夢想數字」。經過漫長9年，賴政府終於爬到了這裡，拍板明年最低工資為3萬900元。但有人歡呼叫好嗎？沒聽到！抵達這個「夢想地」，許多人才發現「最低工資」真的好低，低到讓你沒力氣抬頭仰望人生。

主計總處日前才公布全台勞工平均薪資，是7萬1165元。看起來漂亮的數字，令人沮喪的卻是下一句：全台7成勞工低於這數字，總計600多萬人。用那個賴清德曾搞錯的「中位數」來談，台灣薪資中位數是3.9萬元，這才是真正的中間點，一半人高於此數，另一半人低於此數。

2018年賴清德任行政院長時把平均薪資誤為中位數，他還叫勞工去跟資方理論：「你給的薪水太低了！」那年平均薪資是4萬8，中位數是3萬7；換言之，8年過去，中位數只增加2000元，平均薪資卻增加了2萬3。這就是台灣經濟不可告人的祕密：少數人迅速變富，多數人卻仍在跟生活掙扎。

今年台灣經濟成長率高達11.05％，幾高居全球之冠，這是拜AI及科技業大爆發之賜，值得稱慶。問題是，當科技產業與傳統產業已變成兩個平行世界，政府除行禮如儀地調整最低工資，卻還在不斷提供高科技業各種租稅減免；這種盲目作法，到底想把日益傾斜失衡的社會帶到哪裡？（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 文章認為這雖接近蔡英文當年所稱的「夢想數字」，但實際上仍顯得偏低，甚至讓人感受不到真正改善勞工生活的力度，因此難以獲得明顯掌聲。

  • 主計總處公布平均薪資7萬1165元，但約7成勞工低於此數；若看更能反映多數人處境的中位數，僅3.9萬元，顯示少數高薪者拉高平均，薪資差距很大。

  • 作者認為AI與科技業帶動成長，卻讓科技和傳產像兩個平行世界；政府一方面只做最低工資調整，另一方面又持續給高科技業租稅減免，恐使失衡加劇。

賴清德 蔡英文

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