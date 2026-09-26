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高雄輕軌挨撞今年7起 向7人求償95萬

記者石秀華／高雄26日電
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高雄蔡姓女子今年5月開車行經青海路、馬卡道路口時，闖紅燈撞上輕軌列車，遭高捷求償...
高雄蔡姓女子今年5月開車行經青海路、馬卡道路口時，闖紅燈撞上輕軌列車，遭高捷求償83萬餘元。（圖／讀者提供）

高雄輕軌今年迄今發生七起挨撞事故，導致列車停駛，另有三起闖越軌道意外；高雄捷運公司指出，歷年輕軌被撞事故均為駕駛人的過失，今年的七起事故已對七名駕駛共計求償95萬餘元（新台幣，下同 ，約3萬美元）。

高雄輕軌2024年全線成環，一年發生10餘起遭撞事故，去年7月13日傍晚在海邊路與英雄路口，行駛中的輕軌列車被王姓男子駕駛的工程大貨車攔腰撞擊，造成列車車頭破裂、側邊玻璃碎裂，六名乘客受傷，成了首次輕軌事故釀乘客受傷事件。

今年迄今，共發生七起輕軌遭汽機車駕駛人撞上的交通事故，6月1輛白色轎車在大順路左轉灣中路時擦撞輕軌，導致交通打結、車上30餘名乘客枯等；64歲蔡姓婦人今年5月底駕車行經馬卡道路口時，闖紅燈撞上輕軌，導致列車受損嚴重，高捷求償83萬餘元修繕費，是今年七案中索賠最高金額。

高捷公司表示，歷年輕軌遭撞事故原因，均為汽機車駕駛人未遵守號誌及交通規定釀禍，去年工程車撞輕軌事故，肇事者即需賠償上百萬元。

高雄捷運局指出，輕軌各路口多已設置大眾捷運系統聲光號誌，以動態閃爍燈號和音源聲響警示。輕軌路段行人穿越道也設置行穿警示燈、路面警示燈。警方則表示，輕軌屬於大眾捷運系統，駕駛人違規和輕軌發生碰撞導致營運中斷，警方除開罰單，對肇事駕駛會依刑法第184條過失妨害舟車行駛安全罪移送法辦，呼籲駕駛人行經輕軌路口務必嚴格遵守專用號誌指示，以免面臨沉重的刑事與民事賠償責任。

精華 FAQ

  • 截至今年目前，高雄輕軌共發生7起遭汽機車撞擊事故，並另有3起闖越軌道意外，且多次造成列車停駛與乘客等待，顯示路口安全風險仍高。

  • 高捷表示，歷年事故主因多是汽機車駕駛未遵守號誌與交通規定，因此今年7案已向7名駕駛求償95萬餘元；其中5月底闖紅燈撞輕軌者，索賠金額最高。

  • 警方指出，輕軌屬大眾捷運系統，若違規駕駛撞上列車造成營運中斷，除可依法開罰外，還可能依刑法第184條移送，並承擔民事修繕與賠償責任。

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