我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

你一定聽過劉歡的歌：「甄嬛傳」片尾曲就是他唱的

比爾蓋茲警告：AI若落入惡人之手 將足以殺死10億人

AI驚爆失控 台灣也成攻擊目標 影響政府IT供應商

記者邱金蘭徐珮君孫靖媛／綜合26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI還在加速，打造AI的人卻開始喊「慢一點」！Anthropic執行長阿莫戴9月發表長文指出，他擔心AI愈來愈能打造下一代AI，他們能力提升的速度，可能超越人類理解與控制的能力。他建議放慢腳步，讓安全措施跟上，並引進常駐外部評估者。

他的這番話，獲得OpenAI執行長奧特曼與xAI創辦人馬斯克表態支持，唯獨，美國總統川普不買單，他聲稱AI毀滅人類的警告是「騙局」，一旦AI巨頭們降速發展前沿AI，將讓中國大陸成為受益者。輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳也質疑「末日說」的科學依據。

實際上，中國也對阿莫戴的倡議抱持戒心，大陸外交部發言人郭嘉昆日前表示，散播AI威脅敘事、搞對抗與惡意競爭，只會干擾全球治理。大陸官方喉舌《環球時報》評論更質疑，阿莫戴一面談安全合作，一面要求限制中國大陸取得高階晶片，實際上是先擴大美國領先，再要求中國接受限速。

這場關乎末日與限速的論辯還在持續中，至於阿莫戴為何會有「限速」想法的關鍵事件，不能不提近期接連傳出的AI代理越界事件。

最近包括OpenAI、Anthropic、Meta都傳出旗下AI Agent在資安測試中越界，最戲劇化的一場戰役是OpenAI的AI Agent在7月「揪團」入侵了知名AI模型與資料集分享平台Hugging Face。這讓人們驚呼，難道AI已經有了「心靈」與自我意識了嗎？

台灣大學電機系教授李宏毅還原了這起事件，他說，OpenAI當時正以公開資安評測基準ExploitGym，測試多個AI模型尋找及利用軟體漏洞的能力。問題是，這場考試實在太難了，於是「AI考生們」開始尋找其他「通關」方法，它們最後把目標鎖定Hugging Face。

Hugging Face是全球重要的AI模型與資料集分享平台。依OpenAI及獨立研究團隊的調查，這些AI代理試圖從與任務無關的第三方平台取得解題及評分線索。

令人意外的是，本應彼此隔離獨立的1200多個AI代理，竟透過未經允許的訊息板，交換7萬多則訊息與檔案，其中約700個代理一起攻擊Hugging Face。有些Agent甚至冒著自身任務失敗的風險，替群體蒐集資訊；原本應各自應試的考生，竟組成「作弊大隊」。這些作弊、協作與越界行為，尚不足以證明AI具有自我意識，卻讓安全問題更迫在眉睫。

實際上，AI Agent越界不只是實驗室風險。今年8月，外媒揭露一起可能是全球首度公開發現、由多個AI代理近乎自主執行的政府網路攻擊，目標正是台灣。

以色列資安公司Dream調查發現，攻擊者利用Hermes與OpenClaw兩套開源AI代理框架，建立多代理攻擊系統，7月1日至4日發動12波攻擊，每波最多同時派出八個子代理，分頭搜尋目標、分析漏洞、破解帳號及調整策略。

AI代理從政府入口網站展開偵察，辨識21個相互連結的政府系統，再透過未經驗證即可存取的API，取得政府人員姓名、部門及單一登入帳號等資料。

取得名單後，代理利用身分驗證漏洞、密碼噴灑及辨識驗證碼等方式，破解85組帳號，其中84組成功登入內部系統。Dream表示，攻擊者取得逾2564筆人事紀錄、七組單一登入用戶端密鑰及六組內部資料庫憑證。

攻擊範圍隨後擴大至政府IT供應商、電子郵件系統、核安機關及至少七家能源業者；但公開資料尚不足以證明核安機關與能源業者遭攻陷，僅能確認遭鎖定及掃描。

數發部資通安全署長蔡福隆證實這場攻擊，政府7月已掌握異常事件，由資安院發布警訊，啟動調查及應變。攻擊具境外來源特徵，呈現駭客操作結合OpenClaw等AI代理輔助的混合模式。

他表示，政府已建立短、中、長期防護對策。短期重點是提升防禦速度，導入即時工具，縮短漏洞發現、影響研判至完成處置的時間；中期將治理延伸至產品與供應鏈，強化政府採購、產品安全及供應商管理。

長期則深化國際合作，建立自主AI資安防禦能力。一方面接軌全球模型、技術與威脅情資，另一方面確保外部供應條件改變時，仍能維持關鍵防禦。

該起事件凸顯，AI攻擊的威脅不只在於模型有多聰明，更在於它能多快找到漏洞、串聯弱點並持續嘗試。

精華 FAQ

  • 他認為AI愈來愈能自行打造下一代AI，進步速度可能超過人類理解與控制能力，因此主張先放慢腳步，讓安全措施、外部評估與治理機制能及時跟上。

  • 在ExploitGym測試中，1200多個AI代理為了找解題線索，透過未授權訊息板互通，約700個一起攻擊Hugging Face，甚至冒著失敗風險協作作弊。

  • 攻擊者利用多代理系統偵察政府入口、破解帳號並竊取人事與登入憑證，還擴及供應商與其他機關。政府已啟動調查，並從短中長期強化即時防禦、供應鏈治理與國際合作。

OpenAI 黃仁勳 NVIDIA

上一則

高雄輕軌挨撞今年7起 向7人求償95萬

下一則

兩度延長後勝出 台女子高球手侯羽薔奪生涯第二冠

延伸閱讀

全球首例 OpenAI自主駭入澳政府網站 AI兩巨頭回應了

全球首例 OpenAI自主駭入澳政府網站 AI兩巨頭回應了
又傳AI失控 OpenAI模型駭進澳政府網站 3個月後才通報

又傳AI失控 OpenAI模型駭進澳政府網站 3個月後才通報
專家之眼／當AI成為自走砲？

專家之眼／當AI成為自走砲？
AI可能殺光所有人類、美中競賽不能停？ 5大爭議逐一拆解

AI可能殺光所有人類、美中競賽不能停？ 5大爭議逐一拆解

熱門新聞

清華大學校長高為元遭爆續任三天就去美覓職，引發誠信危機。（本報資料照片）

道歉、捐薪難止血 清大校長來美求職違誠信 院士連署籲辭職

2026-09-24 21:42
馬英九2024年參與日月潭萬人泳渡。(本報系資料照)

新聞幕後／少了馬英九的日月潭泳渡 原本他將頂替上陣

2026-09-20 15:50
台中一名男子和女友育有國小兒子、女兒，卻趁獨自照顧時亂摸兒子生殖器、對他口交，還撫摸女兒下體。示意圖，與本案無關。（本報資料照片）

台雙寶爸竟是狼父 對兒子口交、拉女兒摸鳥...下場曝光

2026-08-29 00:13
台大前校長管中閔昨晚在鬍鬚張餐廳吃晚餐，穿著的「政治不正確」黑衣更成亮點。（取自管中閔臉書）

管中閔晚餐吃鬍鬚張喊「爽啊」 穿5字黑衣成亮點 網笑：管爺退休放飛

2026-09-21 19:41
前新聞主播薛楷莉。聯合報系資料照片

前主播薛楷莉詐男友420萬 判1年8月…疑逃亡或遭通緝

2026-09-25 08:59
王偉忠訪問沈伯洋的影片點閱已破300萬。圖／摘自臉書

被罵「一世英名毀於一旦」 王偉忠親揭專訪沈伯洋真相

2026-09-25 14:53

超人氣

更多 >
張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休
布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級
王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元
「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」
與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了