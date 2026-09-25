亞運／12歲辜泳諺再奪一銀 中華代表團史上最年輕奪牌紀錄
名古屋亞運滑板賽事，25日上午由14歲女將林逸凡奪銀、摘下中華代表團史上首面亞運滑板獎牌。中午由本屆代表團最年輕的12歲辜泳諺在男子公園式登場，在第4趟滑出超完美發揮，以87.33的高分再奪一面銀牌，單日滑板代表隊兩銀入袋。
辜泳諺年僅12歲在亞運登場，24日分組預賽就以83.73分的表現技驚四座，以分組第一、總排名第二晉級決賽，目標就是鎖定頒獎台。
25日中午在男子公園式決賽登場，第一趟未能完成順利收尾，僅獲70.50分，之後在第二趟、第三趟都發生掉板狀況，但仍以第一趟的分數排名第5，進入獲第4趟「黃金回合」。
辜泳諺在第4趟穩住陣腳，以完美表現拿下87.33分，再寫下個人生涯最高分數，排名直接衝上第二。預賽排名第一的日本選手志治群青在前3趟拿下86.03分排第三，第4趟也未能再衝高分數，辜泳諺最終就以銀牌收場，再改寫林逸凡稍早寫下的中華代表團亞運最年輕奪牌紀錄。
辜泳諺在名古屋亞運男子公園式決賽中奪得銀牌，靠著第4趟的87.33分衝上第2名，成為中華代表團史上最年輕的亞運奪牌選手。 前3趟他曾出現掉板與收尾不順，只靠第一趟70.50分暫列第5；進入第4趟黃金回合後，他穩住節奏完成高難度動作，拿下87.33分成功翻升至第2。 報導指出，14歲林逸凡先在女子賽摘銀，拿下中華代表團史上首面亞運滑板獎牌；隨後12歲辜泳諺再奪銀，讓代表團在同一天進帳2面滑板銀牌。
精華 FAQ
辜泳諺在名古屋亞運男子公園式決賽中奪得銀牌，靠著第4趟的87.33分衝上第2名，成為中華代表團史上最年輕的亞運奪牌選手。
前3趟他曾出現掉板與收尾不順，只靠第一趟70.50分暫列第5；進入第4趟黃金回合後，他穩住節奏完成高難度動作，拿下87.33分成功翻升至第2。
報導指出，14歲林逸凡先在女子賽摘銀，拿下中華代表團史上首面亞運滑板獎牌；隨後12歲辜泳諺再奪銀，讓代表團在同一天進帳2面滑板銀牌。
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