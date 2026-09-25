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亞運／「敗給最熟悉的陌生人」 李智凱鞍馬衛冕夢碎哭了

特派記者葉姵妤／名古屋報導
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李智凱挑戰男子體操鞍馬項目失利，黯然落淚。（特派記者陳正興／名古屋攝影）
李智凱挑戰男子體操鞍馬項目失利，黯然落淚。（特派記者陳正興／名古屋攝影）

名古屋亞運台灣代表團第二金的最大希望，昨晚聚焦競技體操男子鞍馬決賽，「鞍馬王子」李智凱力拚三連霸，仍敗在併腿迴旋這個「最熟悉的陌生人」，雖是完美落地，但最終以第五名作收。衛冕夢碎，他也難掩遺憾，帶著淚水退場。今天由「世界貓王」唐嘉鴻接棒在單槓決賽再拚金牌。

「努力了、盡力了，離夢想很近，但仍跨不過『最熟悉的陌生人』。」李智凱在上屆亞運完成鞍馬二連霸後，世界體操總會在新的周期大幅修改計分規則，他的招牌湯瑪斯迴旋不再占優勢，十年沒練的併腿迴旋被強制加入，成了最熟悉的陌生人。

昨天李智凱在鞍馬決賽演出看似近完美的發揮，難度分5.7，但實施分8.633，其中湯瑪斯迴旋發揮出「150%」的水準，卻因併腿迴旋沒有掌握到百分之百，因此無緣頒獎台。他也直呼：「感覺離它很近，又覺得它很遙遠，始終沒辦法把他好好拉到身邊來。」

三連霸夢碎，也沒能達成奪牌的目標，李智凱帶著淚水離場，「我其實自己有設下一個目標，就是至少要站上凸台，這次離它一步之距，接下來可能要好好討論一下，到底是不是適合繼續拚搏下去。」他今天還有雙槓決賽。

李智凱形容，這次亞運就像「夢一場」，歷經兩年的低潮和面對新奧運周期的調整，「好不容易回到這個舞台了，可是就差這麼一步。」他坦言未來怎麼走還不知道，「有沒有下一屆（亞運）也難說。」另一名台灣好手蕭佑然則是在鞍馬發生落馬失誤，排名第七。

「世界貓王」唐嘉鴻暌違八年再戰亞運，前天先在男子團體賽於單槓拿下15.003的高分、率領團隊摘下銅牌，昨天在吊環決賽排第六，今晚將在主項單槓決賽登場，接下奪金任務。目前台灣代表團合計拿下一金三銀十一銅。

蕭佑然出賽體操鞍馬項目發生失誤從台上墜下。（特派記者陳正興／名古屋攝影）
蕭佑然出賽體操鞍馬項目發生失誤從台上墜下。（特派記者陳正興／名古屋攝影）

精華 FAQ

  • 李智凱在男子鞍馬決賽雖完成近乎完美的演出，但因新規定下的併腿迴旋未能完全掌握，最後以第五名作收，無緣三連霸與頒獎台。

  • 因為世界體操總會修改計分規則後，他原本的招牌湯瑪斯迴旋不再占優勢，反而是十年沒練、被迫重新加入的併腿迴旋，成為影響成績的關鍵難題。

  • 「世界貓王」唐嘉鴻將在今晚的男子單槓決賽登場，他前一天已在團體賽展現高分實力，外界期待他能接棒成為台灣下一面金牌希望。

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