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台南鐵路地下化倒數計時 打卡最後身影送好禮

記者吳淑玲／台南25日電
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台南鐵路地下化後，火車貫穿市區行經平交道或地下道的畫面將消失，其中光華街涵洞是熱...
台南鐵路地下化後，火車貫穿市區行經平交道或地下道的畫面將消失，其中光華街涵洞是熱門地點，吸引民眾搶拍。（圖／讀者提供）

台南鐵路地下化預計下月17日深夜進行切換，18日上午6時許由地下月台發出第一班列車，通車倒數，全長8.23公里，沿路有23處平交道及陸橋將消失，台南市府從中秋連假至通車期間推出「台南鐵路風華再見」系列活動，邀請市民迎接歷史性的時刻同時記錄即將消失的鐵路地景。

市長黃偉哲表示，市府協調鐵道局開放非管制區，邀請大家共同見證台鐵在台南邁入新的紀元，台南火車站已有126年歷史，舊車站將維持不變，作為新台鐵車站的入口，「這是一個活古蹟，也是見證百年台鐵歷史的最佳樣本」。

文化局今晚中秋節在台南火車站二樓廊道推出「月光驛站 樂響時刻」，邀台南市交響樂團演出銅管五重奏，並推出「鐵道特刊 通車透卡」，發行鐵道特刊及限量透卡各3000份，民眾拍攝台南車站並完成打卡，可至活動攤位兌換；持透卡可享赤嵌樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城半票優惠。

交通局長王銘德說，推出「鐵道風華 打卡有禮」，民眾與即將消失的鐵道地景或車站景象合影並完成打卡，10月9至11日可至車站站前廣場交通局攤位兌換小禮，每日限量1000份。

民政局則結合首廟天壇、開基玉皇宮、台灣府城隍廟、大觀音亭暨祀典興濟宮，發送眾神御守平安福袋，每間限量1000份；10月4日北區公所辦「時光軌跡 鐵道巡禮」，認識百年鐵道及學校、社區生活記憶。17日東區公所於巴克禮公園辦理「草地音樂會」，結合音樂演出、鐵道耆老訪談影片及故事分享。

國慶連假，觀旅局推出「再會百年月台」，在火車站前廣場及第一月台設置復古列車裝置、鐵道記憶打卡區，並安排行動劇、街頭藝人、魚頭君快閃及鐵道小旅行，並發送1萬份通車紀念明信片，免費寄送。

10月17至18日在遠百成功店前廣場有「古都新驛–台南農特產展售」；10月31至11月1日在成大商圈、勝利路周邊辦「LET'S PLAY玩聖節」。

精華 FAQ

  • 預計下月17日深夜切換，18日上午6時由地下月台發出首班列車。全長8.23公里的地下化工程完成後，沿線23處平交道與陸橋將消失，台南鐵路運行也將進入新階段。

  • 市府從中秋連假到通車期間辦理「台南鐵路風華再見」系列活動，包括開放非管制區、音樂演出、打卡送禮、鐵道巡禮、草地音樂會，以及復古裝置與鐵道小旅行等。

  • 可拍攝台南車站或鐵道地景打卡兌換小禮、限量透卡與鐵道特刊，也能領取眾神御守平安福袋，並憑透卡享赤嵌樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城半票優惠。

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