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400元之爭、7小時攻防 台最低工資明年突破3萬元 勞資都不滿

台灣新聞組／台北25日電
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最低工資審議會24日歷經七個多小時攻防，勞資意見差異大，一度陷入拉鋸。最後決議最...
最低工資審議會24日歷經七個多小時攻防，勞資意見差異大，一度陷入拉鋸。最後決議最低工資調高為3萬900元。勞動部長洪申翰（中）出席會後記者會說明。（記者曾原信／攝影）

最低工資審議會昨歷經七個多小時攻防，最終拍板調幅4.745%，明年元月起，最低工資將由2萬9500元（新台幣，下同，約926美元）調升至3萬900元，跨越3萬元大關，調漲1400元，時薪則由196元調整至205元，預估將有261.16萬名勞工受惠，但勞、資雙方都大喊不滿意。

勞方委員痛批，如此亮眼的經濟成長率數據下，資方卻緊踩3%毫無誠意；資方則憂慮調幅超出預期，傳產、服務業及中小企業壓力會很大。

近年最低工資審議會氣氛融洽，都在下午2、3時左右結束，但昨天的審議會卻罕見僵持到晚間5時半，最後400元之爭，就卡關整整40分鐘。

勞動部長洪申翰指出，今年磋商時間長，主要是勞資雙方意見差異大，且一度陷入拉鋸，勞資雙方雖都認同消費者物價指數年增率（CPI）2.07%全數反映，但對於該如何分配經濟成長率（GDP）11.5%看法歧異大。

勞方審議委員、全產總理事長戴國榮批評，會議初起就感受到資方缺乏誠意，堅守不超過3%底線。再者，資方不斷以經濟成長貢獻度集中在AI、高科技產業，且七成勞工都不在這些產業為論述，但勞方代表認為經濟成長果實不該由少數人享有，最低工資調整不能只看CPI，也必須合理分配GDP。

勞動部24日舉行最低工資審議委員會，一早勞工團體集結在勞動部外，呼籲政府將基本薪...
勞動部24日舉行最低工資審議委員會，一早勞工團體集結在勞動部外，呼籲政府將基本薪資調升至31792元，共享經濟發展成果，經冗長協商，拍板調升至3萬900元。（記者許正宏／攝影）

不只勞方認為退讓太大，資方也自認妥協太多。工商協進會秘書長邱一徹說，民間企業一般加薪大約落在1000元，這次月薪一下子漲1400元，服務業和傳統產業中的部分業者「恐怕會很吃力」。

全國工業總會常務理事何語也說，對傳統產業和中小企業來說，調高最低工資之後，企業可能也得調整其他員工薪資，勞健保的相關負擔也會增加。

資方審議委員、全國工業總會常務理事何語主張K型經濟發展下，經濟成長主要是來自於少數AI及高科技產業的貢獻，部分傳產呈現衰退，僱用勞工人數占比卻是絕大多數，再加上面臨原物料成本增加、國際競爭及人力短缺等壓力，各產業對調漲最低工資的承受度不一。對於最後調幅，他說，資方展現了十足誠意。

經濟部長龔明鑫表示，台灣經濟成長率表現很好，但主要由高科技產業、AI及半導體帶動，部分傳統產業或內需型產業雖然也有成長，但並非所有業者都如此，在企業僱用人數有限的情況下，如果薪資再上漲，企業可能承受較大的挑戰和壓力。過去因應關稅衝擊時，就曾針對受出口影響較大的製造業者提供補貼，而此次受影響的產業層面可能更廣，因此擬擴大將服務業納入補貼範圍。

自2016年以來，最低工資連續第11年調漲，月薪總調幅達54.4%；時薪總調幅達70.8%，明年預估約有261.16萬名勞工受惠，其中台灣勞工約219.72萬人。

精華 FAQ

  • 明年元月起，最低月薪將從2萬9500元調至3萬900元，時薪由196元升至205元，調幅4.745%。預估約有261.16萬名勞工受惠，其中台灣勞工約219.72萬人。

  • 主要卡在GDP成長11.5%的分配方式。勞方認為資方只守住不超過3%的底線，對勞工不夠誠意；資方則認為成長集中在AI、高科技，傳產與服務業承受度有限。

  • 資方擔心月薪一次增加1400元後，傳產、服務業與中小企業不只要加薪，勞健保負擔也會上升。經濟部表示將擴大補貼，且考慮把受影響的服務業納入範圍。

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