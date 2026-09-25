我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普放低姿態迎接習近平 共和黨盟友也不安

川普親自導覽總統星光大道 拜登變自動簽名筆 習近平笑了

道歉沒用…高為元來美求職陷誠信危機 院士連署籲辭清大校長

記者馮靖惠許維寧／台北25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
清華大學校長高為元遭爆續任三天就去美覓職，引發誠信危機。（本報資料照片）
清華大學校長高為元遭爆續任三天就去美覓職，引發誠信危機。（本報資料照片）

清華大學校長高為元被爆5月通過續任僅三天，即赴美參加夏威夷大學校長遴選決選，引發外界「騎驢找馬」與違反誠信抨擊。曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義，與香港科技大學前校長史維等十多位院士共同發起連署，呼籲高為元主動辭職引退。清大表示，高為元已深知事件引發的疑慮，將以加倍努力爭取師生信任。

梁賡義當初正是清大校長遴選委員會的召集人，且為推薦高為元出任校長的委員之一，如今公開要求高下台，引發高教界高度關注與震撼。

高為元赴美參加大學校長遴選7月曝光後，高為元先透過校長室寄電子信給全體「清華人」，為事件造成的困擾與不安表達歉意，並說國外大學延攬台灣現任大學校長實屬罕見，「當機會到來的時候，的確引起了我的好奇」，坦言是自己對東西方職場文化差異理解不足。

開學後第一周，高為元在校內舉辦說明會時公開致歉，坦承判斷錯誤「傷了清華人的心」，更強調並非將清大當備胎；同時宣布第二任期內每年5月均捐出當月薪水用於優化學生宿舍，以表自省。

然而，捐薪並未平息聲浪。當初推薦高為元出任校長的梁賡義強調，誠信是大學校長不可妥協的核心價值，絕非透過捐薪或積極募款就能彌補。

曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義，與十多位院士共同發起連署，呼籲高...
曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義，與十多位院士共同發起連署，呼籲高為元主動辭職。（記者胡經周／攝影）

「校長若缺乏誠信，推動校務的執行力必定大打折扣。」他憂心指出，若清華大學內部持續分裂，將嚴重削弱校務執行力，並損及外界對清華的信任與期望，不希望清華失去國內高等教育領導者的角色。

梁賡義透露，他與史維院士本月17日私下拜訪高為元，就「誠信」與「危機處理」兩大面向提出理性分析，並建議高能主動引退，不該讓分裂持續加大。

梁賡義坦言發起連署心情沉重，但因等候一周未獲肯定答覆，才決定發表公開聲明，呼籲高為元當機立斷、主動引退，以顧全大局。

清華大學校友、香港科技大學前校長史維也參與連署。他說，對大學而言，校長必須有足夠的高度，能夠領導全校發展，而當校長本身的個人行為變成爭議時，「這是一個很不幸的情況」。

本次許多參與連署者都曾擔任過大學校長，史維說，大家一致認為校長個人狀況不應變成風暴中心。

清大回應表示，這段期間，高為元收到許多不同意見，有請他考慮請辭，也有請他留下繼續為清華奮鬥，高為元已深知事件引發的疑慮，將持續推動校務，以加倍努力爭取師生信任。到目前為止，所有校內的溝通機制也始終暢通，高為元在校務的推動上並未遭遇難以克服的問題，外界對清大的支持和捐款也未減少。

呼籲高為元辭職引退連署人
呼籲高為元辭職引退連署人

精華 FAQ

  • 因他在5月通過續任僅3天後，就赴美參加夏威夷大學校長遴選決選，被外界質疑「騎驢找馬」，認為身為大學校長卻同時尋求他校職位，已牴觸誠信期待。

  • 曾任清大校長遴選委員會召集人的梁賡義，與香港科技大學前校長史維等十多位院士共同連署，主張高為元應主動辭去清大校長，以免爭議持續擴大。

  • 高為元先以信件與校內說明會公開致歉，承認判斷錯誤並捐出每年5月薪水；清大則表示他已深知疑慮，未來會加倍努力推動校務，爭取師生信任。

上一則

與同校國中生口角 新北高中生遭剪刀刺頸命危 家屬：手段太凶殘

下一則

400元之爭、7小時攻防 台最低工資明年突破3萬元 勞資都不滿

延伸閱讀

續任清大校長3天就來美覓職 高為元致歉：沒把清大當備胎

續任清大校長3天就來美覓職 高為元致歉：沒把清大當備胎
寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話

寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話

習近平矢言破除「學閥」 港媒估：還有一批學術大老被查

習近平矢言破除「學閥」 港媒估：還有一批學術大老被查
金山州大首位女校長明夏卸任 8年任期毀譽參半

金山州大首位女校長明夏卸任 8年任期毀譽參半

熱門新聞

馬英九2024年參與日月潭萬人泳渡。(本報系資料照)

新聞幕後／少了馬英九的日月潭泳渡 原本他將頂替上陣

2026-09-20 15:50
訪美中的國民黨立委葛如鈞今日表示，中國AI是假的。訪美這幾天，他拿到許多具體情報，也印證了他一直以來的判斷。中國自己心裡有數，知道自己是隻紙老虎，中國國家主席習近平看起來準備訪美，本身就是一種姿態的軟化。(圖／截自葛如鈞臉書)

「中國AI是假的」藍委葛如鈞：中國自知是隻紙老虎

2026-09-17 09:24
台中一名男子和女友育有國小兒子、女兒，卻趁獨自照顧時亂摸兒子生殖器、對他口交，還撫摸女兒下體。示意圖，與本案無關。（本報資料照片）

台雙寶爸竟是狼父 對兒子口交、拉女兒摸鳥...下場曝光

2026-08-29 00:13
清華大學校長高為元遭爆續任三天就去美覓職，引發誠信危機。（本報資料照片）

道歉、捐薪難止血 清大校長來美求職違誠信 院士連署籲辭職

2026-09-24 21:42
一名女網友將在11月結婚，卻發現未婚夫疑似劈腿女同事。示意圖。 (示意圖／AI生成)

再2個月就要辦婚禮 台積電工程師出軌女同事被未婚妻當場抓包

2026-09-16 18:37
航空迷透過FlightRadar24追蹤發現，編號TU501、註冊號90-15801的無人機從花蓮起飛，飛往台灣東北方外海。(圖／擷取自FlightRadar24)

海衛士才首飛 台灣東北外海又見無人機 應是「騰雲二號」

2026-09-17 12:19

超人氣

更多 >
垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難
今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒
中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫

中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫
手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮
美中第一夫人參觀博物館 彭麗媛讚美多次返還文物

美中第一夫人參觀博物館 彭麗媛讚美多次返還文物