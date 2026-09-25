道歉沒用…高為元來美求職陷誠信危機 院士連署籲辭清大校長

清華大學校長高為元遭爆續任三天就去美覓職，引發誠信危機。（本報資料照片）

清華大學校長高為元被爆5月通過續任僅三天，即赴美參加夏威夷大學校長遴選決選，引發外界「騎驢找馬」與違反誠信抨擊。曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義，與香港科技大學前校長史維等十多位院士共同發起連署，呼籲高為元主動辭職引退。清大表示，高為元已深知事件引發的疑慮，將以加倍努力爭取師生信任。

梁賡義當初正是清大校長遴選委員會的召集人，且為推薦高為元出任校長的委員之一，如今公開要求高下台，引發高教界高度關注與震撼。

高為元赴美參加大學校長遴選7月曝光後，高為元先透過校長室寄電子信給全體「清華人」，為事件造成的困擾與不安表達歉意，並說國外大學延攬台灣現任大學校長實屬罕見，「當機會到來的時候，的確引起了我的好奇」，坦言是自己對東西方職場文化差異理解不足。

開學後第一周，高為元在校內舉辦說明會時公開致歉，坦承判斷錯誤「傷了清華人的心」，更強調並非將清大當備胎；同時宣布第二任期內每年5月均捐出當月薪水用於優化學生宿舍，以表自省。

然而，捐薪並未平息聲浪。當初推薦高為元出任校長的梁賡義強調，誠信是大學校長不可妥協的核心價值，絕非透過捐薪或積極募款就能彌補。 曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義，與十多位院士共同發起連署，呼籲高為元主動辭職。（記者胡經周／攝影）

「校長若缺乏誠信，推動校務的執行力必定大打折扣。」他憂心指出，若清華大學內部持續分裂，將嚴重削弱校務執行力，並損及外界對清華的信任與期望，不希望清華失去國內高等教育領導者的角色。

梁賡義透露，他與史維院士本月17日私下拜訪高為元，就「誠信」與「危機處理」兩大面向提出理性分析，並建議高能主動引退，不該讓分裂持續加大。

梁賡義坦言發起連署心情沉重，但因等候一周未獲肯定答覆，才決定發表公開聲明，呼籲高為元當機立斷、主動引退，以顧全大局。

清華大學校友、香港科技大學前校長史維也參與連署。他說，對大學而言，校長必須有足夠的高度，能夠領導全校發展，而當校長本身的個人行為變成爭議時，「這是一個很不幸的情況」。

本次許多參與連署者都曾擔任過大學校長，史維說，大家一致認為校長個人狀況不應變成風暴中心。

清大回應表示，這段期間，高為元收到許多不同意見，有請他考慮請辭，也有請他留下繼續為清華奮鬥，高為元已深知事件引發的疑慮，將持續推動校務，以加倍努力爭取師生信任。到目前為止，所有校內的溝通機制也始終暢通，高為元在校務的推動上並未遭遇難以克服的問題，外界對清大的支持和捐款也未減少。

呼籲高為元辭職引退連署人