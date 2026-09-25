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台大男舍爆「安屎之亂」 百人圍觀逮大便怪客 校方：將輔導該生

記者許維寧／台北25日電
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圖為台大校園一景。（記者陳柏亨/攝影）
圖為台大校園一景。（記者陳柏亨/攝影）

台灣大學男子第一宿舍淋浴間多次遭人便溺汙損，住宿生不堪其擾，23日深夜至24日凌晨在淋浴間蹲點抓人，上百名學生湧到現場圍觀。涉事學生躲在淋浴間內，後來在駐衛警保護下離開，但該畫面已由學生上傳至threads平台，被戲稱為台大男一舍「安屎之亂」。台大事後表示，基於教育責任，除了對事發環境將進行清潔消毒，另對於該生的不當行為將依校規議處，並協助安排輔導。

據了解，男一舍過去就曾流傳有人在浴室便溺的說法，近期更連續多日發現排泄物，因此學生私下以「浴室大便怪客」、「擒屎皇」等稱呼議論。這次有人決定夜間蹲點後，於凌晨時段發現涉事學生，駐衛警獲報後到場將人帶離。惟目前僅確認該名學生承認當晚曾在淋浴間便溺，先前多起類似事件是否均與同一人有關，目前仍無確切證據，尚待校方進一步釐清。

台大學生會針對此事提出三項呼籲，包括盡速將男一舍衛浴環境徹底清潔消毒、提供涉事學生必要的輔導，以及在處理過程中妥善保護當事人的隱私與權益。不過，其中「保護該名學生隱私權」的表態引發部分網友不滿，認為事件已對其他住宿生造成長時間困擾，也有人質疑為何要特別強調涉事學生的隱私。

另一方面，也有網友認為，在過去多起便溺事件是否由同一人所為尚未確認的情況下，仍不宜任意公開身分或進行未經證實的指控；另有人指出，若涉事學生確實有特殊生理或心理因素，也應交由校方進一步了解。整起事件目前由校方依程序處理，後續責任及過往案件關聯性仍待釐清。

精華 FAQ

  • 男一舍淋浴間長期傳出便溺汙損，住宿生不堪其擾，於23日深夜到24日凌晨夜間蹲點守候，最後在淋浴間內發現涉事學生，並由駐衛警到場協助帶離。

  • 台大表示，會先對事發淋浴間進行清潔與消毒，避免宿舍環境持續受影響；至於涉事學生，校方將依校規議處，並基於教育責任協助安排必要輔導。

  • 部分人認為事件已嚴重影響其他住宿生，應優先處理公共衛生與受害者感受；但也有人主張，目前尚未證實多起事件都同一人所為，不宜未經查證就公開身分或擴大指控。

台大

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