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新聞評論／「百分」微電影 教育部與教師的遙遠距離

聯合報社論
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教育部敬師微電影「一百分的形狀」，其中教師以勾肩方式安慰學生，遭基層教師諷刺是不...
教育部敬師微電影「一百分的形狀」，其中教師以勾肩方式安慰學生，遭基層教師諷刺是不是想要上校事會議。（圖／擷取自微電影「一百分的形狀」）

教師節將近，教育部日前推出敬師微電影《一百分的形狀》，原想以暖調呈現教師的愛心、耐心與專業，卻因內容多處突槌引發反效果。教師團體批評，影片中師生關係狂踩紅線，甚至認為是「引誘教師犯罪的恐怖片」。這現象，也凸顯當前教育政策與教師的距離如同難以跨越的鴻溝，寄望賴政府力挽缺師潮，簡直癡人說夢。

《一百分的形狀》一開頭，便是公開唱名學生成績，隨後女教師發現學生竄改考卷，卻選擇在獨立陶藝空間與學生互動，還「摟肩」安慰學生。看似想以「愛的教育」而非處罰來感化學生，但教育團體直言：公開唱名學生成績，已違反學習評量辦法；在獨立空間與個別學生肢體接觸，更是教師大忌，極易構成「校園性騷擾」，若未經家長同意更恐觸犯強制罪。

除了這些爭議情節，影片中還出現學生上課查看手機鏡頭，也被質疑教育部放任或不在意學生在上課時使用手機。另外，讓教師放學後持續陪伴學生，也容易讓外界將教師須「隨時待命」視為理所當然，反而弱化了家庭教育與家長教育責任。

誠然，一部8分鐘的敬師微電影，並不能逕與當前賴政府的教育政策畫上等號。但它終究是教育部背書的「官宣片」，也承擔著宣揚賴政府教育理念的任務，代表賴政府面對當前教育困境的思維。

當前的教育困境有哪些，經由事例與數據，即可勾繪出真實圖像。舉實例而言，4個月前，高雄某明星國小教師在校園墜樓身亡，網路瀰漫「學生霸凌教師」、「家長狂打1999檢舉老師」等傳言，引發教育界震撼。餘波未平，高雄市上月又傳某國小教師在住家墜樓身亡；另該市一名國中家長因來不及為孩子購置制服，找議員向校長疏通，甚至在親師群組宣稱，如果受罰還有其他議員可以施壓。

台北市一名國小五年級學生，累計達109次校安通報，僅今年上半年就通報46次。這名學生多次攻擊同學、老師及教職員，家長還動輒提告或申訴老師。另外，6月初有網友爆料，一名國小女教師遭學生惡意戳臀，她基於本能防衛推開學生，卻遭校方啟動校事會議調查後給予「申誡」處分。

從數據看，中小學校長協會調查發現，近兩年共有89所學校回報教師遭學生攻擊受傷，部分教師更出現恐懼、焦慮與失眠等心理創傷。然而，慰問金制度申請門檻偏高，受害者多未申請官方補助。這就是制度的冷感。

本學期開學前夕，教育部長鄭英耀宣稱教師聘任率逾99％，引發教師反彈，認為數字不實。此事連綠委也看不下去，直指過去10年間取得教師證而擔任教師的比率已從7成下降到5成7，顯示愈來愈多合格教師不願再任教。根據全國代理暨代課教師產業工會的最新調查，近8成老師認為鐘點費過低、超時授課過多；4成教師自評達「極度疲勞」，鄭英耀對這些問題都視而不見。

如此「師不聊生」的環境，教師動輒遭學生及家長濫訴，只要涉及體罰、教學不力或不當管教，即須接受校事會議調查，甚至被漫長的民刑事官司纏身，教師的尊嚴和待遇均每況愈下。其根源，就是師道沉淪、執政者無心力挽狂瀾，使教師尊嚴與專業自主喪失殆盡。

教師地位卑微至斯，教育部卻如鴕鳥般對問題視而不見；否則，怎麼可能一部敬師微電影，卻用「職場慣老闆」的心態來道德綁架已累如牛馬的教師，用不合時宜的方式繼續壓榨他們的「愛心」？如此不食人間煙火的教育思維，又何來「進步」可言！

精華 FAQ

  • 因影片出現公開唱名成績、與學生在獨立空間肢體接觸等情節，被批違反評量規範與校園性平常識，甚至有教師團體形容其像「引誘教師犯罪的恐怖片」。

  • 文章舉出教師遭學生攻擊、家長濫訴、校事會議壓力、鐘點費過低與超時授課等問題，並指出不少教師已出現恐懼、焦慮與失眠等心理創傷。

  • 作者認為教育部只做宣傳卻忽視現場困境，政策與教師距離極大；若不改善制度、待遇與工作環境，單靠微電影難以挽救缺師潮。

教育部

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