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審議會24日登場 勞長：明年最低工資 破3萬機會高

記者葉冠妤／台北24日電
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最低工資審議會24日登場，勞動部長洪申翰表示，明年最低工資調升機率高，月薪應可突...
最低工資審議會24日登場，勞動部長洪申翰表示，明年最低工資調升機率高，月薪應可突破台幣3萬元、時薪突破200元。示意圖。（記者季相儒／攝影）

最低工資審議會今登場，今年經濟成長率大好，但各產業冷熱不均，勞資雙方對明年最低工資調幅看法仍有一段差距。勞動部長洪申翰昨接受廣播專訪時表示，明年調升機率高，最低工資月薪有機會突破3萬元（台幣，下同，約943美元），但調幅仍須由審議會勞資政學代表共同決議。

洪申翰昨接受廣播節目專訪，主持人黃暐瀚幾度詢問他對明年最低工資調幅的看法，洪申翰皆未鬆口，僅強調「（月薪）破3萬元機會很高」。

現行最低工資為月薪2萬9500元、時薪196元。主計總處日前大幅上修今年經濟成長率至11.05%，消費者物價指數（CPI）年增率為2.07%，外界預料明年最低工資調幅可望超過5%，但資方團體認為調幅3%較為適當，勞團則主張調幅應全額反映CPI、經濟成長率由勞資共享，調幅應達7.77%。

洪申翰強調，每年最低工資審議前，勞方、資方都會各自對外提出調幅期待，但重要的是這些論述必須要有理據，最低工資審議不是兩個數字加起來除以二這麼簡單的事，而是要以客觀數據為基礎對話、論證，在審議會過程中尋求共識，拉近彼此看法的差距。

他說，勞方在意的是如何讓低薪勞工過上相對有尊嚴的基本生活，資方同意調升最低工資，但同時在意GDP貢獻度集中在科技業、金融業，相較之下，傳產、服務業的經濟紅利沒有那麼高，因此不能全以科技產業類比，今天審議會上，會收斂各方意見，找出一個大家可接受的調幅。

精華 FAQ

  • 洪申翰表示，明年最低工資調升機率很高，月薪有機會突破3萬元，但他也強調，實際調幅仍要由審議會勞資政學代表共同決議。

  • 現行最低工資月薪為2萬9500元、時薪196元。外界因今年GDP與CPI數據，預期調幅可能超過5%，但資方認為3%較合適，勞團則主張7.77%。

  • 他認為審議不能只把兩邊數字相加除以二，而要以客觀數據為基礎對話、論證，並在會議中收斂各方意見，找出大家都能接受的調幅。

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