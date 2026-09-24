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協商11小時敲定 連4年高推估 明年健保總額首破兆元

記者沈能元／台北24日電
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衛福部健保會23日邀集四大醫界代表討論明年健保總額，議程長達11個小時，最後全數...
衛福部健保會23日邀集四大醫界代表討論明年健保總額，議程長達11個小時，最後全數贊成「高推估」成長率5.5%，金額達1兆434億元台幣，首次突破兆元大關。（記者邱德祥／攝影）

明年健保總額正式突破「兆元大關」，醫院、西醫基層、中醫、牙醫等四大部門代表昨出席衛福部健保會明年健保總額成長率協商會議，歷經11個小時，一致通過「高推估」成長率，上限為5.5%，總額將達1兆434.47億元(台幣，下同），連續4年各總額部門均達行政院核定總額「高推估」成長率。

國發會日前公布衛福部明年健保總額範圍成長率「低推估」2.619%，「高推估」5.5%，總額分別為1兆149.55億元、1兆434.47億元，不論高低推估，明年健保總額首次突破「兆」元。

衛福部晚間發布新聞稿，指出此次協商結果，醫院總額達7235.29億元、西醫基層總額1965.82億元、牙醫門診總額616.28億元、中醫門診總額384.64億元，4部門健保總額成長率均達核定上限5.5%，其他預算則有232.44億元，較去年度增加12.12億元，整體合計1兆434.47億元、成長率5.5%。

昨協商會議，先從醫院部門開始，參與協商會議的社區醫院協會理事長朱益宏表示，醫院部門看到醫事人員長期薪資偏低，而於醫療韌性提案於一般總額編列20億元，期盼為醫事人員加薪，經雙方協調，付費者願意放入專款處理，並與公務預算補助罕病、血友病專款連動。歷經上午4小時協商，醫院部門代表通過成長率5.5%。

西醫基層、中醫及牙醫等部門於昨下午陸續進行協商，醫師公會全聯會理事長陳相國表示，西醫基層協商會議相當平和，同樣歷經4小時，通過高成長率5.5%，不過，健保總額中將移出一、二百億，由公務預算支應。再者，賴清德總統承諾再挹注600億元，因此實質成長率應會超過5.55%，總額將達1.1兆元。

陳相國說，西醫基層爭取編列放寬膽固醇、糖尿病等「糖心腎」相關藥物給付規定，希望跟上世界潮流，提高醫療品質、就醫可信性，達成健康台灣的目標。

朱益宏表示，健保總額協商四大部門均順利達成共識，通過5.5%成長率，連續4年通過高推估，可見政府有誠意投資健康。

健保總額連年成長 製表／元氣中心
健保總額連年成長 製表／元氣中心

精華 FAQ

  • 醫院、西醫基層、中醫與牙醫四大部門，經過11小時協商後一致通過5.5%的高推估成長率，等於行政院核定上限，明年健保總額正式定案。

  • 因為明年健保總額不論高低推估都超過1兆元，其中高推估總額為1兆434.47億元，低推估也有1兆149.55億元，因此被視為正式跨入兆元時代。

  • 醫院總額為7235.29億元、西醫基層1965.82億元、牙醫616.28億元、中醫384.64億元；協商重點包括醫事人員加薪、專款安排，以及藥物給付與醫療品質提升。

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