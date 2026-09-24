台體操男團亞運連兩屆摘銅 桌球男團也奪銅牌

名古屋亞運體操男團決賽，「世界貓王」唐嘉鴻（中）、「鞍馬王子」李智凱（右二）率團奪下銅牌。（特派記者陳正興／名古屋攝影）

名古屋亞運體操男子團體決賽昨天登場，「世界貓王」唐嘉鴻與「鞍馬王子」李智凱領軍學弟蕭佑然、洪源禧、莊佳龍出擊，在場上展現強韌韌性與絕佳默契，最終以僅次於中國大陸和日本的總分239.896分，連續兩屆亞運奪下銅牌，同時也是本屆亞運台灣代表團收穫的首面奧運 比賽項目獎牌。

唐嘉鴻在上屆亞運因傷缺席，昨天適逢30歲生日，他坦言帶著不能害團隊退步的壓力上陣，心裡難免有負擔。但全隊頂住壓力各司其職，唐嘉鴻也在主項單槓採取相對保守的套路應戰，將重心放在動作質量的修飾，最終獲得15.003的高分，幫助團隊大幅擴大分差。

唐嘉鴻賽後帶著笑容說，這是自己收到最棒的生日禮物，看到烏茲別克傳奇老將「體操媽媽」依然在場上奮戰更讓他備受鼓舞，「這讓我明白不管年紀多大，只要對競技舞台保有熱忱，就能給全世界帶來振奮人心的力量。」他也堅定許下生日願望，希望能與隊友持續改寫台灣體操史。

身為陣中精神領袖的李智凱，則在最後一項鞍馬壓軸上台完美收尾，比賽現場最甜美的「催化劑」，莫過於看台上傳來寶貝兒女喊著「爸爸、爸爸！」李智凱笑說，上去準備前其實心裡忍不住偷想「好了、好了！」但一聽就知道是自家寶貝的聲音。

李智凱感性說，以前孩子只能透過手機螢幕看他比賽，這次讓他們親臨現場感受體操魅力，是自己最想做的事，家人到場也成了他近兩年歷經低潮後轉化的最堅強後盾。李智凱也力讚隊友們的強心臟，透露賽前曾特別提醒大家，「把頒獎典禮的長褲準備好，我們就是來拿獎牌的」。

中華隊在團體完成連續兩屆奪牌紀錄後，今天輪到單項決賽登場，李智凱、蕭佑然將在鞍馬登場，唐嘉鴻挑戰吊環，後天輪到重點奪金項目的唐嘉鴻單槓將登場，李智凱續戰雙槓。

另中華代表團在軟網、體操、射擊、武術及桌球再添5面銅牌獎牌進帳。桌球男子團體連續4屆挺進4強，昨晚對戰挑戰9連霸的大陸隊，「小林同學」林昀儒帶著兩名學弟馮翊新、17歲新星郭冠宏依序出擊，但沒能闖過「魔王關」，以直落三點吞敗，銅牌收場。

向來都是台灣亞運獎牌庫的軟網代表隊，昨天由陳柏邑拍下男子單打銅牌，該項目在本屆斬獲一金兩銀一銅。陳柏邑昨天強碰地主選手、上屆亞運拿下三金的日本名將上松俊貴，可惜沒有跨過這座世界第一的高牆，以二比四落敗，無緣爭金。陳柏邑說，「個人賽奪牌是我第一個目標，最終的目標其實是金牌，最後還是有牌，滿開心的」。

另外本屆開幕式中華代表團掌旗官張煥宜，在武術散打男子75公斤級連兩屆抱回銅牌，並在賽後宣布退役。