我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

「惡血女王」霍姆斯可能明年8月轉進中途之家 紀錄片下月上映

台體操男團亞運連兩屆摘銅 桌球男團也奪銅牌

特派記者劉肇育／名古屋24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
名古屋亞運體操男團決賽，「世界貓王」唐嘉鴻（中）、「鞍馬王子」李智凱（右二）率團...
名古屋亞運體操男團決賽，「世界貓王」唐嘉鴻（中）、「鞍馬王子」李智凱（右二）率團奪下銅牌。（特派記者陳正興／名古屋攝影）

名古屋亞運體操男子團體決賽昨天登場，「世界貓王」唐嘉鴻與「鞍馬王子」李智凱領軍學弟蕭佑然、洪源禧、莊佳龍出擊，在場上展現強韌韌性與絕佳默契，最終以僅次於中國大陸和日本的總分239.896分，連續兩屆亞運奪下銅牌，同時也是本屆亞運台灣代表團收穫的首面奧運比賽項目獎牌。

唐嘉鴻在上屆亞運因傷缺席，昨天適逢30歲生日，他坦言帶著不能害團隊退步的壓力上陣，心裡難免有負擔。但全隊頂住壓力各司其職，唐嘉鴻也在主項單槓採取相對保守的套路應戰，將重心放在動作質量的修飾，最終獲得15.003的高分，幫助團隊大幅擴大分差。

唐嘉鴻賽後帶著笑容說，這是自己收到最棒的生日禮物，看到烏茲別克傳奇老將「體操媽媽」依然在場上奮戰更讓他備受鼓舞，「這讓我明白不管年紀多大，只要對競技舞台保有熱忱，就能給全世界帶來振奮人心的力量。」他也堅定許下生日願望，希望能與隊友持續改寫台灣體操史。

身為陣中精神領袖的李智凱，則在最後一項鞍馬壓軸上台完美收尾，比賽現場最甜美的「催化劑」，莫過於看台上傳來寶貝兒女喊著「爸爸、爸爸！」李智凱笑說，上去準備前其實心裡忍不住偷想「好了、好了！」但一聽就知道是自家寶貝的聲音。

李智凱感性說，以前孩子只能透過手機螢幕看他比賽，這次讓他們親臨現場感受體操魅力，是自己最想做的事，家人到場也成了他近兩年歷經低潮後轉化的最堅強後盾。李智凱也力讚隊友們的強心臟，透露賽前曾特別提醒大家，「把頒獎典禮的長褲準備好，我們就是來拿獎牌的」。

中華隊在團體完成連續兩屆奪牌紀錄後，今天輪到單項決賽登場，李智凱、蕭佑然將在鞍馬登場，唐嘉鴻挑戰吊環，後天輪到重點奪金項目的唐嘉鴻單槓將登場，李智凱續戰雙槓。

另中華代表團在軟網、體操、射擊、武術及桌球再添5面銅牌獎牌進帳。桌球男子團體連續4屆挺進4強，昨晚對戰挑戰9連霸的大陸隊，「小林同學」林昀儒帶著兩名學弟馮翊新、17歲新星郭冠宏依序出擊，但沒能闖過「魔王關」，以直落三點吞敗，銅牌收場。

向來都是台灣亞運獎牌庫的軟網代表隊，昨天由陳柏邑拍下男子單打銅牌，該項目在本屆斬獲一金兩銀一銅。陳柏邑昨天強碰地主選手、上屆亞運拿下三金的日本名將上松俊貴，可惜沒有跨過這座世界第一的高牆，以二比四落敗，無緣爭金。陳柏邑說，「個人賽奪牌是我第一個目標，最終的目標其實是金牌，最後還是有牌，滿開心的」。

另外本屆開幕式中華代表團掌旗官張煥宜，在武術散打男子75公斤級連兩屆抱回銅牌，並在賽後宣布退役。

精華 FAQ

  • 台灣體操男團在決賽以239.896分獲得銅牌，排名僅次於中國大陸與日本，並完成連續2屆亞運奪牌紀錄，也是本屆代表團首面奧運比賽項目獎牌。

  • 唐嘉鴻在30歲生日當天披掛上陣，雖承受不能讓團隊退步的壓力，仍在單槓採保守但精準的套路拿下15.003分，幫助團隊拉開分差。

  • 台灣代表團還在軟網、體操、射擊、武術及桌球再添5面銅牌，其中桌球男團不敵中國大陸收下銅牌，軟網男子單打也由陳柏邑拿到銅牌。

奧運

上一則

王大陸閃兵遭坑怒告首腦 檢方不起訴：屬民事債務不履行

下一則

社工涉侵吞5長者1200萬老本 住處搜出大量名牌包

延伸閱讀

名古屋亞運／軟網混雙 台頂壓抗日奪首金、武術孫家閎摘銀

名古屋亞運／軟網混雙 台頂壓抗日奪首金、武術孫家閎摘銀

台將亞運捷報 空手道、武術添3銅

台將亞運捷報 空手道、武術添3銅

亞運／中華隊第1面獎牌 簡慧萱空手道女子個人型奪銅

亞運／中華隊第1面獎牌 簡慧萱空手道女子個人型奪銅
中國5屆老將…比巔峰快0.53秒 32歲泳將汪順1金2銅亞運收尾

中國5屆老將…比巔峰快0.53秒 32歲泳將汪順1金2銅亞運收尾

熱門新聞

一名女網友將在11月結婚，卻發現未婚夫疑似劈腿女同事。示意圖。 (示意圖／AI生成)

再2個月就要辦婚禮 台積電工程師出軌女同事被未婚妻當場抓包

2026-09-16 18:37
訪美中的國民黨立委葛如鈞今日表示，中國AI是假的。訪美這幾天，他拿到許多具體情報，也印證了他一直以來的判斷。中國自己心裡有數，知道自己是隻紙老虎，中國國家主席習近平看起來準備訪美，本身就是一種姿態的軟化。(圖／截自葛如鈞臉書)

「中國AI是假的」藍委葛如鈞：中國自知是隻紙老虎

2026-09-17 09:24
馬英九2024年參與日月潭萬人泳渡。(本報系資料照)

新聞幕後／少了馬英九的日月潭泳渡 原本他將頂替上陣

2026-09-20 15:50
台中一名男子和女友育有國小兒子、女兒，卻趁獨自照顧時亂摸兒子生殖器、對他口交，還撫摸女兒下體。示意圖，與本案無關。（本報資料照片）

台雙寶爸竟是狼父 對兒子口交、拉女兒摸鳥...下場曝光

2026-08-29 00:13
想買便宜水果，沒想到竟被詐騙近200萬，金門警方提醒民眾要注意，以免被騙。圖／警方提供

便宜酪梨藏陷阱 台女買1箱痛失近200萬元嘗「苦果」

2026-09-16 16:45
航空迷透過FlightRadar24追蹤發現，編號TU501、註冊號90-15801的無人機從花蓮起飛，飛往台灣東北方外海。(圖／擷取自FlightRadar24)

海衛士才首飛 台灣東北外海又見無人機 應是「騰雲二號」

2026-09-17 12:19

超人氣

更多 >
習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同
存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...

存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...
高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...

高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...
川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意
圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎

圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎