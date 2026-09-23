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台股超車印度 市值5.34兆美元躍世界第4 排美中日之後

記者陳儷方／台北24日電
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台在全球股市的市值排名躍居第4，擠下印度。（本報資料照片）
台在全球股市的市值排名躍居第4，擠下印度。（本報資料照片）

台北股市繼周二盤中創新高後，昨天再以4萬8157點改寫收盤新高，指數上漲357點，成交量8559億元台幣（約269億1112萬美元）。台股收復前波回檔修正的失土，市值跟著水漲船高達5.34兆美元，在全球股市的市值排名躍居第4，擠下印度

台股展現多頭氣勢，加權指數在電子權值股領軍下成功站上4萬8000點大關，盤面上呈現產業輪動，大華銀行投信表示，台股短線主要得益於國際科技巨頭資本支出未見放緩，帶動AI伺服器與半導體供應鏈營運展望極佳；同時，金融族群維持穩健獲利體質，為大盤提供優異的下檔防禦力。

富邦投顧董事長陳奕光說，利率與AI末日說等利空上周告一段落，市場回到基本面，而基本面就是台股的利多。長假後將公布第3季財報並進入密集法說會期，這是台股主要的利多之一，第3季財報預期可能創單季新高，或至少達歷史次高。

群益投信經理人許育誌指，在AI科技基本面強勁與第4季電子消費旺季等利多支持下，有助吸引資金回流布局市值龍頭股與重點AI趨勢股。

股價攀升，也帶動台股市值。MarketCapWatch網站昨公布的全球主要股市市值排名，台股市值達5.34兆美元，超越印度，躍全球第4。

台股投資熱引發「四貸同堂」的話題，證交所建置的台股儀表板昨天上線，揭露信用授信資料、市場違約概況，以及基本面與產業趨勢。其中，儀表板並未公布投資人關心的個股融資擔保維持率，僅有全市場的擔保維持率。22日的數據為193.92%，高於130%的融資追繳門檻；融資餘額方面，則從21日的6030億台幣增至6048億元，顯示槓桿水位持續進逼歷史紀錄。

精華 FAQ

  • 台股昨天收在4萬8157點，改寫收盤新高，市值同步攀升至5.34兆美元，全球股市市值排名躍升第4，正式超越印度，顯示資金與基本面都持續推升台股評價。

  • 市場認為主要動能來自國際科技巨頭資本支出未放緩，帶動AI伺服器與半導體供應鏈前景轉強，加上金融族群獲利穩健，提供大盤一定防禦力。

  • 證交所台股儀表板上線後揭露融資與違約資訊，22日全市場擔保維持率為193.92%，高於130%追繳門檻；融資餘額也增至6048億元，顯示槓桿熱度持續升高。

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