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「今天鏟土了沒？」鏟子超人重返光復 光復鄉民淚謝一鏟鏟救回家園

記者王思慧／花蓮即時報導
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林保署花蓮分署將兩根扁柏漂流木打造長約6公尺巨大鏟子，向鏟子超人致敬。（記者王思...
林保署花蓮分署將兩根扁柏漂流木打造長約6公尺巨大鏟子，向鏟子超人致敬。（記者王思慧／攝影）

台灣花蓮光復鄉馬太鞍堰塞湖洪災滿一周年，台糖與社團今天（23日）邀請鏟子超人、光復居民分享。光復鄉民代表鄭萬正是受災戶，他感謝鏟子超人一鏟一鏟恢復家園，留下的汗水跟大愛將永遠存在鄉民心中。鏟子超人分享，那段時間大家問候語是「鏟土了沒」，鏟子超人是普通人貢獻一己之力，集結大家的愛心才能完成艱辛任務。

國際扶輪社號召全台社友與台糖公司花東區處攜手合作，於今年6月在光復糖廠內打造「鏟子超人館」，今天適逢光復洪災周年，邀請鏟子超人與居民分享心路歷程。

鄭萬正說，去年9月23日下午2時58分，住家後方約300公尺的馬太鞍溪堤防潰堤，水直接沖到家裡，急忙叫醒在睡午覺的父母親，趕快跑到住家2樓避難，非常驚心動魄。體會到流水無情，水的力量是這麼的大，當時心想「也許不久的幾分鐘就離開世上」，不幸中的大幸是白天發生洪災，如果是晚上可能會有2千人罹難。

「過去美好的光復在5分鐘之內不見了」鄭萬正說，泥漿、水、石頭跟木頭堆積在每一戶的家裡，今天是令光復鄉民永難忘記的日子，滾滾的泥流，從護國神山傾瀉而來淹沒光復。感謝成千上萬、從各地區湧入的鏟子超人，用鏟子鏟去鄉民恐懼、無奈與無助，一鏟一鏟恢復家園，鏟子超人在光復土地留下的汗水跟大愛，鄉民會永遠記住與感恩。

鏟子超人游峻齊分享，去年看到光復鄉受災，決定當天晚上去買雨鞋，隔天早上6時，就跟妻子出發到光復，看到很多人自主幫居民清理房子，趕快找了一戶就進去幫忙，一戶差不多十幾個人鏟土，有來自各縣市的善心人士，發揮台灣人的善良與熱情。

游峻齊說，以前見到面都會用台語問「呷飽未」，那段時間大家是問今天「鏟土了沒」，當時每天到光復鏟土，當下都不覺得累，回到家都腰痠背痛，不過覺得做善事非常值得，鏟子超人不是很厲害的人，而是一個普通人在別人需要幫忙的時候願意站出來。

另外，林保署花蓮分署將兩根扁柏漂流木打造長約6公尺巨大鏟子，向鏟子超人致敬。林保署花蓮分署萬榮工作站主任陳靜儀說，作品長度大概有6公尺長左右，希望透過這樣的鏟子創作，讓鏟子超人造訪、關心光復地區，振興地方經濟。

國際扶輪社號召全台社友與台糖公司花東區處攜手合作，於今年6月在光復糖廠內打造「鏟...
國際扶輪社號召全台社友與台糖公司花東區處攜手合作，於今年6月在光復糖廠內打造「鏟子超人館」，今天適逢光復洪災周年，邀請鏟子超人與居民分享心路歷程。（記者王思慧／攝影）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年洪災重創光復鄉，災區湧入大批「鏟子超人」搶災。（聯合報系資...
花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年洪災重創光復鄉，災區湧入大批「鏟子超人」搶災。（聯合報系資料照）

光復鄉民代表鄭萬正是受災戶，他感謝鏟子超人一鏟一鏟恢復家園，留下的汗水跟大愛將永...
光復鄉民代表鄭萬正是受災戶，他感謝鏟子超人一鏟一鏟恢復家園，留下的汗水跟大愛將永遠存在鄉民心中。（記者王思慧／攝影）

林保署花蓮分署將兩根扁柏漂流木打造長約6公尺巨大鏟子，向鏟子超人致敬。（記者王思...
林保署花蓮分署將兩根扁柏漂流木打造長約6公尺巨大鏟子，向鏟子超人致敬。（記者王思慧／攝影）

精華 FAQ

  • 活動由台糖與社團邀請鏟子超人、光復居民分享經歷，主要是回顧洪災周年、感謝志工投入清淤，也讓受災鄉民表達對外界援助的深切謝意。

  • 鄭萬正回憶，去年9月23日下午堤防潰堤後，洪水很快沖進家中，他緊急叫醒父母並逃到2樓避難，認為若發生在夜晚，可能會有更多人罹難。

  • 因為許多來自各地的民眾自發到光復協助鏟泥清理，大家彼此用「鏟土了沒」打招呼，象徵普通人以一己之力匯聚成大愛，幫助災區重建。

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