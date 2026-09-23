我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秋分到了心情也「入秋」？ 提不起勁、想睡又煩躁 中醫教5招解秋愁

馬斯克盛讚上海超級工廠 大力推薦中國遊

馬太鞍洪災周年／26年早餐店砸百萬重生迎客 老闆娘：平安健康就好

記者林佳彣／花蓮即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今天是馬太鞍溪堰塞湖洪災周年，鮮堡漢堡光復店老闆娘古小姐近中午忙著收店。（記者林...
今天是馬太鞍溪堰塞湖洪災周年，鮮堡漢堡光復店老闆娘古小姐近中午忙著收店。（記者林佳彣／攝影）

台灣花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖洪災周年，當地人生活如常。記者今天（23日）再度拜訪鮮堡漢堡光復店，可見重新開業8個多月的店內裝潢換新，老闆娘古小姐笑開懷地與先生、員工忙碌做餐，她坦言心裡疙瘩還在，但生活要繼續過下去，人得往前看，如今平安、健康、快樂就好。

古小姐在地經營早餐店20多年，洪災一來，沖毀20萬元咖啡機、7台冰箱、吧台等生財工具，還有300萬元房貸要繳。罹癌後多次復發的她，災後身體狀況不太好，儘管個性樂觀，當時一度對未來沒頭緒，每晚睡前都會問先生，「這是假的喔？明天起來還可以上班？」哭了幾天，她擦乾眼淚面對現實，相信只要人還在就好。

「如果不開店，夫妻倆要做什麼？」古小姐回憶，不只是收入問題，人整天也會胡思亂想、身體會更不好。早餐店是當地人聚會的一個地方，有人來是同學會、有的人在這等接小孩、婆婆媽媽也會相聚聊天，因此在許多客人鼓勵之下，她和先生決定重操舊業，「要把它做起來。」

古小姐坦言，當時政府補助不多，她也沒辦法，生活還是要自己過，夫妻倆拿出老本重新來過。「那時候要開店，一個頭三個大，因為不知道從何做起」，想到缺什麼就買什麼，前後花了100多萬元裝潢，桌椅換新、牆壁和地板全部重新貼過，唯獨留下志工簽名牆留著，作為歷史紀念。

她找了師傅花約2個月裝潢，力拚元旦重新開業仍趕不及，延到1月17日才開幕，「店裡看得到都是新的，只有人是老的，老公、員工都是老的。」

早餐店再度營業，許多老朋友陸續上門光顧，直呼「妳終於開了」、「等好久哦」，古小姐一聽很是開心，滿滿成就感讓自己重回以前的信心，再度充滿奮鬥力，記得每位客人的喜好和點餐習慣，她笑說都不會癡呆。

今天是洪災周年，古小姐與先生、3名員工如常忙進忙出，客人絡繹不絕。古小姐感傷地說，有些客人在洪災當下不幸罹難，這一年間也有長輩陸續離世；今天很多鄉親發文，一年前的大水重創，如今看到照片還是很悲傷。

「現在過得平安、快樂、健康就好」，古小姐直言，生活得要過下去，不能被打敗，光復人也都努力地站起來。雖然心裡疙瘩還在，人還是要從陰霾中走出來，「往前看，不要往後看。」

光復居民古小姐在地經營鮮堡漢堡光復店20多年，去年洪災沖毀生財工具，今年1月重新...
光復居民古小姐在地經營鮮堡漢堡光復店20多年，去年洪災沖毀生財工具，今年1月重新開業。（記者林佳彣／攝影）

「鮮堡漢堡光復店」老闆娘古小姐感謝志工幫忙清理滿目瘡痍的店，去年重新裝潢時，特地...
「鮮堡漢堡光復店」老闆娘古小姐感謝志工幫忙清理滿目瘡痍的店，去年重新裝潢時，特地把志工簽名牆留著，作為歷史紀念。此為去年10月古小姐與店內簽名牆合影。（聯合報系資料照）

鮮堡漢堡光復店裝潢換新，今年重新開業迄今9個多月，客人絡繹不絕。（記者林佳彣／攝...
鮮堡漢堡光復店裝潢換新，今年重新開業迄今9個多月，客人絡繹不絕。（記者林佳彣／攝影）

光復居民古小姐（右）與先生經營鮮堡漢堡光復店，洪災後一度對未來迷惘，她心想人得往...
光復居民古小姐（右）與先生經營鮮堡漢堡光復店，洪災後一度對未來迷惘，她心想人得往前看，決定重操舊業。（記者林佳彣／攝影）

精華 FAQ

  • 古小姐與先生拿出積蓄，花100多萬元重新裝潢，更新桌椅、牆面和地板，並在志工簽名牆留作紀念，最後於1月17日重新開業。

  • 洪災沖毀咖啡機、冰箱、吧台等生財工具，還有300萬元房貸要繳；加上她罹癌後多次復發，身體與心理都承受很大壓力。

  • 她認為不開店夫妻倆也不知道要做什麼，早餐店不只是收入來源，也是鄉親聚會交流的地方，在客人鼓勵下才決定重操舊業。

上一則

傳習近平擬向川普提停止對台軍售 卓榮泰：相信美對台承諾

下一則

「今天鏟土了沒？」鏟子超人重返光復 光復鄉民淚謝一鏟鏟救回家園

延伸閱讀

光復洪災周年／來不及告別 她花百萬雇挖土機找失蹤爸媽

光復洪災周年／來不及告別 她花百萬雇挖土機找失蹤爸媽
光復洪災周年／共老透天厝變廢墟 3姊妹住10坪中繼屋

光復洪災周年／共老透天厝變廢墟 3姊妹住10坪中繼屋
光復洪災周年 2億立方土砂隱患未除 災民提心吊膽

光復洪災周年 2億立方土砂隱患未除 災民提心吊膽
光復洪災周年／千萬「負」翁不放棄 要把荒田種回來

光復洪災周年／千萬「負」翁不放棄 要把荒田種回來

熱門新聞

台中市長盧秀燕在今年天下雜誌縣市長滿意度調查中排在六都最後、全國倒數第二。市府表示，每項調查都是參考，市府虛心接受。(本報系資料照)

天下雜誌2026縣市長滿意度 盧秀燕6都墊底

2026-09-15 09:20
一名女網友將在11月結婚，卻發現未婚夫疑似劈腿女同事。示意圖。 (示意圖／AI生成)

再2個月就要辦婚禮 台積電工程師出軌女同事被未婚妻當場抓包

2026-09-16 18:37
訪美中的國民黨立委葛如鈞今日表示，中國AI是假的。訪美這幾天，他拿到許多具體情報，也印證了他一直以來的判斷。中國自己心裡有數，知道自己是隻紙老虎，中國國家主席習近平看起來準備訪美，本身就是一種姿態的軟化。(圖／截自葛如鈞臉書)

「中國AI是假的」藍委葛如鈞：中國自知是隻紙老虎

2026-09-17 09:24
馬英九2024年參與日月潭萬人泳渡。(本報系資料照)

新聞幕後／少了馬英九的日月潭泳渡 原本他將頂替上陣

2026-09-20 15:50
台中一名男子和女友育有國小兒子、女兒，卻趁獨自照顧時亂摸兒子生殖器、對他口交，還撫摸女兒下體。示意圖，與本案無關。（本報資料照片）

台雙寶爸竟是狼父 對兒子口交、拉女兒摸鳥...下場曝光

2026-08-29 00:13
想買便宜水果，沒想到竟被詐騙近200萬，金門警方提醒民眾要注意，以免被騙。圖／警方提供

便宜酪梨藏陷阱 台女買1箱痛失近200萬元嘗「苦果」

2026-09-16 16:45

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家
美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對
好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜
月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗