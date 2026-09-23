馬太鞍洪災周年／26年早餐店砸百萬重生迎客 老闆娘：平安健康就好

今天是馬太鞍溪堰塞湖洪災周年，鮮堡漢堡光復店老闆娘古小姐近中午忙著收店。（記者林佳彣／攝影）

台灣花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖洪災周年，當地人生活如常。記者今天（23日）再度拜訪鮮堡漢堡光復店，可見重新開業8個多月的店內裝潢換新，老闆娘古小姐笑開懷地與先生、員工忙碌做餐，她坦言心裡疙瘩還在，但生活要繼續過下去，人得往前看，如今平安、健康、快樂就好。

古小姐在地經營早餐店20多年，洪災一來，沖毀20萬元咖啡機、7台冰箱、吧台等生財工具，還有300萬元房貸要繳。罹癌後多次復發的她，災後身體狀況不太好，儘管個性樂觀，當時一度對未來沒頭緒，每晚睡前都會問先生，「這是假的喔？明天起來還可以上班？」哭了幾天，她擦乾眼淚面對現實，相信只要人還在就好。

「如果不開店，夫妻倆要做什麼？」古小姐回憶，不只是收入問題，人整天也會胡思亂想、身體會更不好。早餐店是當地人聚會的一個地方，有人來是同學會、有的人在這等接小孩、婆婆媽媽也會相聚聊天，因此在許多客人鼓勵之下，她和先生決定重操舊業，「要把它做起來。」

古小姐坦言，當時政府補助不多，她也沒辦法，生活還是要自己過，夫妻倆拿出老本重新來過。「那時候要開店，一個頭三個大，因為不知道從何做起」，想到缺什麼就買什麼，前後花了100多萬元裝潢，桌椅換新、牆壁和地板全部重新貼過，唯獨留下志工簽名牆留著，作為歷史紀念。

她找了師傅花約2個月裝潢，力拚元旦重新開業仍趕不及，延到1月17日才開幕，「店裡看得到都是新的，只有人是老的，老公、員工都是老的。」

早餐店再度營業，許多老朋友陸續上門光顧，直呼「妳終於開了」、「等好久哦」，古小姐一聽很是開心，滿滿成就感讓自己重回以前的信心，再度充滿奮鬥力，記得每位客人的喜好和點餐習慣，她笑說都不會癡呆。

今天是洪災周年，古小姐與先生、3名員工如常忙進忙出，客人絡繹不絕。古小姐感傷地說，有些客人在洪災當下不幸罹難，這一年間也有長輩陸續離世；今天很多鄉親發文，一年前的大水重創，如今看到照片還是很悲傷。

「現在過得平安、快樂、健康就好」，古小姐直言，生活得要過下去，不能被打敗，光復人也都努力地站起來。雖然心裡疙瘩還在，人還是要從陰霾中走出來，「往前看，不要往後看。」

光復居民古小姐在地經營鮮堡漢堡光復店20多年，去年洪災沖毀生財工具，今年1月重新開業。（記者林佳彣／攝影）

「鮮堡漢堡光復店」老闆娘古小姐感謝志工幫忙清理滿目瘡痍的店，去年重新裝潢時，特地把志工簽名牆留著，作為歷史紀念。此為去年10月古小姐與店內簽名牆合影。（聯合報系資料照）

鮮堡漢堡光復店裝潢換新，今年重新開業迄今9個多月，客人絡繹不絕。（記者林佳彣／攝影）

光復居民古小姐（右）與先生經營鮮堡漢堡光復店，洪災後一度對未來迷惘，她心想人得往前看，決定重操舊業。（記者林佳彣／攝影）