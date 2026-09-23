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光復洪災周年／千萬「負」翁不放棄 要把荒田種回來

記者王燕華林佳彣王思慧／專題報導
復耕與保種 邦查農場經營者蘇秀蓮，災害後投入修復農田及保種。（記者曾原信／攝影）
復耕與保種 邦查農場經營者蘇秀蓮，災害後投入修復農田及保種。（記者曾原信／攝影）

馬太鞍溪的水，千百年來滋養著光復鄉馬錫山腳下良田；同樣也是馬太鞍溪的水，一年前用厚厚泥巴裹住田地無法呼吸。邦查農場曾是當地守護原生旱稻及保種的重要基地，受洪水重創幾近全毀，農場主人蘇秀蓮努力清淤、整地、復耕、保種，要一寸一寸把土地種回來，用老祖先的智慧讓荒蕪田間再發芽。

洪災共造成773.9公頃農田受損，扣除河川治理範圍後，淤積50公分以下可復耕僅約383公頃，農牧損失超過4億元（台幣，下同）。復耕之路漫長，許多像蘇秀蓮一樣的農友還在掙扎求生存。

蘇秀蓮2008年創立農場，災害發生前5年展開阿美族古稻品種的復育保種，努力守住祖先的糧食與文化，但去年洪水沖毀她大半輩子的努力，曳引機、碾米機、色選機等隨水流走，大片田地被厚土掩埋，鄰近佛祖街逾一公頃田地已無法耕作，只剩下3公頃多需要整理、重新培植地力才能復耕的荒蕪田地。

「我是千萬『負』翁，負債的負。」蘇秀蓮自嘲說，購買農機具等辦貸款有幾百萬元要還，災後政府提供展延一年免收利息，一年已過，將面臨繳息壓力，但如今收入僅是災前一、兩成，「到時候不知道會不會繳不出來」。

行政院政委陳金德表示，到上月31日止，已受理2549件農業相關申請案件，撥付1億8844萬元，包括農地復原重建補助、專案休耕及異地種植補貼，到生產工具整備等，全面輔導災民。

精華 FAQ

  • 洪災共造成773.9公頃農田受損，扣除河川治理範圍後，淤積50公分以下可復耕的面積僅約383公頃，農牧損失更超過4億元，復耕難度極高。

  • 邦查農場長期肩負原生旱稻復育與保種工作，是守護阿美族古稻品種的重要基地。洪水幾乎毀掉多年心血後，她仍努力整理田地，盼讓土地重新長出作物。

  • 截至上月31日，行政院已受理2549件農業相關申請案，並撥付1億8844萬元，涵蓋農地復原重建、專案休耕、異地種植補貼及生產工具整備等措施。

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