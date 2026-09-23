光復洪災周年／共老透天厝變廢墟 3姊妹住10坪中繼屋

佛祖街受災戶吳桂蓮居住在中繼屋，僅有公共廚房，她做菜時只能在住家與公共廚房中間來回跑好幾趟。（記者曾原信／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 光復洪災吞噬三姊妹退休透天厝，14年夢想成廢墟。

光復洪災吞噬三姊妹退休透天厝，14年夢想成廢墟。 重點二： 3姊妹現住不到10坪中繼屋，生活擁擠且缺乏廚房。

3姊妹現住不到10坪中繼屋，生活擁擠且缺乏廚房。 重點三：三人傾向政府價購土地房屋，盼以災前實價登錄計價。

「以前的光復真的像天堂一樣，是我們的夢想，如今卻成了地獄」住花蓮光復鄉佛祖街46巷的吳彩蓮、吳桂蓮、吳蘭香三姊妹喜愛光復山水景致，退休 後相約買地、蓋房，毗鄰而居相互照顧，沒想到去年洪災泥水瞬間吞噬家園，三姊妹14年前築起的退休夢也被沖走。

洪災後，許多人家園盡毀，政府建中繼屋安置災民，有23戶共65人入住，入住期限原則一年，必要時可延長一次。租金 補貼依人口數每月從9000元（台幣，下同）到1萬9000元不等，同樣為期一年。

吳彩蓮、吳桂蓮、吳蘭香三姊妹過去住在三棟緊鄰的透天厝，常聚在一起吃飯、烤肉，晚上也一同賞星星、看月亮，閒暇時除了種菜，也常相約騎腳踏車欣賞山水風光；如今三人住的中繼屋不到10坪，沒有廚房，洗手台還在室外，十分擁擠。

吳桂蓮說，洪災前一天她北上參加同學會，沒想到隔天姊妹突然打電話說「我們家全被淹了」，她火速趕回才發現14年前蓋好的退休宅已成廢墟。

吳桂蓮說，三人當初就是想著年紀大了，孩子都在北部打拚，姊妹住在一起可以互相照應，沒想到一場災難就摧毀多年的努力，每天一起散步、看夕陽的生活不復存在。如今她們住進中繼屋，早晨仍會出去走走、看看曾經熟悉的風景，但走著走著，總是想到家園已毀，心情低落。

吳彩蓮在洪災中失去了陪伴多年的愛犬，她流淚說，當時撤離得太突然，只能將狗拴在住處，再次回光復時，愛犬已不見，「那也是我的家人」。

吳蘭香說，撤離時她踩進泥漿，整個人一度陷入動彈不得，心想「完了，要交代在這裡了」，所幸最後被背著救出，這場死裡逃生的經歷，在吳蘭香心裡留下難以抹去的陰影，如今只要遇到大雨就恐慌不已、不敢睡覺。

吳桂蓮說，未來要跟國土署開會，目前三姊妹傾向土地與房屋由政府價購，希望政府能以災前實價登錄為基準價購。