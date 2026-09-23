我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州促銷冷門比目魚 掀餐桌新風潮

愛阿華州家族「五代成員同一天生日」花118年打破金氏紀錄

吳清基喊話教長 尊重專業、還老師尊嚴與價值

記者程嘉文／台北23日電
第15屆「教育大愛菁師獎」共表揚62位優秀教師。主辦單位懷恩社會福利慈善事業基金...
第15屆「教育大愛菁師獎」共表揚62位優秀教師。主辦單位懷恩社會福利慈善事業基金會、陳玲社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑（前排中）和各組得獎者合影。（記者邱德祥／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：第15屆教育大愛菁師獎表揚62位優秀教師。
  • 重點二：吳清基籲鄭英耀面對校事會議，還老師尊嚴。
  • 重點三：葛永光盼政府與家長尊重教育專業、提升師權。

第15屆「教育大愛菁師獎」表揚大會，昨天在台北晶華酒店舉行頒獎典禮，表揚62位優秀教師。主辦人陳玲、懷恩基金會董事長李棟樑說，15年來已有超過5000位老師得獎，感謝他們在教育崗位的付出。

評審團主委、教育部前部長吳清基則針對「校事會議」風波，呼籲家長要信任老師，多給老師鼓勵，並希望教育部長鄭英耀站出來，還給老師尊嚴與價值。

大愛菁師獎是教育部的師鐸獎之外，規模最大的教師表揚活動。除了依據學生年齡，由幼教到高中之外，特別增加特殊教育與偏鄉學校兩個組。評選作業由救國團承辦，今年獲得推薦的教師共有251名，最後共有62人出線。由李棟樑、吳清基、救國團主任葛永光、聯合報社長游美月、陳玲基金會副董事長李啟銘頒獎。

李棟樑說，每年都會探訪偏鄉學校，最感動的就是老師的付出。吳清基說，台灣能創造經濟奇蹟，在國際上備受肯定，關鍵就是教育制度培養出優秀人才。不分中外，對教育的價值與肯定都是一樣。中華文化特別強調尊師，希望優良傳統發揚下去。

吳清基也提到，校事會議風波讓老師們都承受了壓力。呼籲鄭英耀部長能夠站出來，在這件事上還給老師尊嚴與價值，給老師們一個公道；也希望家長們要信任老師。

葛永光說，近年社會風氣對「學權」、「受教權」，似乎比「師權」、「教育權」更重視。呼籲政府，對於教育不要只是增加一點預算，而是從心底真正去尊敬老師，提升教師的地位；家長要尊重教育專業，不要過度干涉學校教育與政策。

他也向學生喊話，大家成長過程中，幫助最大的就是老師，絕大多數的老師，都願意像朋友一樣，協助你度過困難的歲月。

精華 FAQ

  • 本屆教育大愛菁師獎在台北晶華酒店舉行頒獎典禮，共表揚62位優秀教師；活動15年來累計已有超過5000位老師得獎，規模僅次於教育部師鐸獎。

  • 吳清基聚焦校事會議風波，認為老師承受很大壓力，呼籲教育部長鄭英耀站出來為教師發聲，也希望家長信任老師，還給教師尊嚴與價值。

  • 李棟樑感謝老師在偏鄉與教育崗位的付出；葛永光則主張政府不該只增加預算，更要從心底尊敬老師，提升教師地位，並提醒家長不要過度干涉教育專業。

教育部

上一則

光復洪災周年／共老透天厝變廢墟 3姊妹住10坪中繼屋

下一則

觀察站／「洋流」斧鑿痕跡深 喚起藍營大罷免記憶

延伸閱讀

SUPER教師頒獎 教長缺席 國教署長喊「打給我」 挨批做過頭

SUPER教師頒獎 教長缺席 國教署長喊「打給我」 挨批做過頭
黑白集／重政治輕教育 教長鄭英耀不演了

黑白集／重政治輕教育 教長鄭英耀不演了
勾肩、唱名成績...教部敬師微電影情節被諷「準備開校事會議」

勾肩、唱名成績...教部敬師微電影情節被諷「準備開校事會議」
用「眨眼」表達需求 她讓重障生體驗幼兒園生活 獲SUPER教師獎

用「眨眼」表達需求 她讓重障生體驗幼兒園生活 獲SUPER教師獎

熱門新聞

台中市長盧秀燕在今年天下雜誌縣市長滿意度調查中排在六都最後、全國倒數第二。市府表示，每項調查都是參考，市府虛心接受。(本報系資料照)

天下雜誌2026縣市長滿意度 盧秀燕6都墊底

2026-09-15 09:20
一名女網友將在11月結婚，卻發現未婚夫疑似劈腿女同事。示意圖。 (示意圖／AI生成)

再2個月就要辦婚禮 台積電工程師出軌女同事被未婚妻當場抓包

2026-09-16 18:37
訪美中的國民黨立委葛如鈞今日表示，中國AI是假的。訪美這幾天，他拿到許多具體情報，也印證了他一直以來的判斷。中國自己心裡有數，知道自己是隻紙老虎，中國國家主席習近平看起來準備訪美，本身就是一種姿態的軟化。(圖／截自葛如鈞臉書)

「中國AI是假的」藍委葛如鈞：中國自知是隻紙老虎

2026-09-17 09:24
馬英九2024年參與日月潭萬人泳渡。(本報系資料照)

新聞幕後／少了馬英九的日月潭泳渡 原本他將頂替上陣

2026-09-20 15:50
台中一名男子和女友育有國小兒子、女兒，卻趁獨自照顧時亂摸兒子生殖器、對他口交，還撫摸女兒下體。示意圖，與本案無關。（本報資料照片）

台雙寶爸竟是狼父 對兒子口交、拉女兒摸鳥...下場曝光

2026-08-29 00:13
想買便宜水果，沒想到竟被詐騙近200萬，金門警方提醒民眾要注意，以免被騙。圖／警方提供

便宜酪梨藏陷阱 台女買1箱痛失近200萬元嘗「苦果」

2026-09-16 16:45

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家
美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對
月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗
中國女為快速入籍從軍 離婚又嫁中國男 涉造假投案

中國女為快速入籍從軍 離婚又嫁中國男 涉造假投案