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光復洪災周年 2億立方土砂隱患未除 災民提心吊膽

記者王燕華林佳彣王思慧／專題報導
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災後一年，馬太鞍洪災淹沒的光復鄉佛祖街，多數房屋都成了廢墟。（記者曾原信／攝影）
災後一年，馬太鞍洪災淹沒的光復鄉佛祖街，多數房屋都成了廢墟。（記者曾原信／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：光復洪災周年，19死5失聯家屬仍難平復傷痛。
  • 重點二：上游2億多立方土砂未清除，堰塞湖風險仍在。
  • 重點三：700多公頃農地受損，居民與農民重建復耕困難。

馬太鞍溪堰塞湖洪災屆滿周年，這場災情帶走19位光復鄉民性命，迄今仍有5人失聯。一年來家屬聲聲呼喚，仍苦尋不著家人，活下來的人聽到雨聲就怕，傷痕難癒，700多公頃良田覆滅，產業無法復甦；且堰塞湖一年來仍不斷成形，居民提心吊膽成日常，光復鄉重生之路迢迢。

南北人車才接近光復，手機就傳來急促告警聲，「萬里溪堰塞湖目前穩定溢流，惟仍有不確定性風險」訊息跳出，讓人心頭一驚，車行過馬太鞍溪鋼便橋，寬廣河床重型機具進進出出，趕工中的「超級堤防」堆疊比橋還高。

走進光復鄉市區，老字號麵包店不見了，取而代之是散發香味的洗衣店，街角也新開一家飲料店，看似煥發新氣象，但當初重災區佛祖街仍覆滿大量淤土，每當大風揚起，粉塵吹入市區，讓人皺眉掩鼻，彷彿提醒著去年滅鄉那日的光景。

家住光復車站附近的88歲光復居民陳連順，與85歲妻子結褵超過一甲子，夫妻倆在洪災過後，持續對抗空氣中瀰漫極其微小粉塵，他們時不時都要擦桌子、打掃家裡，在家都要戴口罩防護。

陳連順搖頭哽咽說，妻子疑似長期吸入粉塵，起初以為是感冒，咳嗽許久未癒，從診所轉往大醫院，僅一個多月就離世；髮妻6月逝世迄今，他每每看著照片就悲從中來，晚上習慣開燈等她回家。

一年來仍有5人深埋淤泥。父母失聯至今的家屬林靜宜自費「挖土尋親」，挖掘行動預計堅持到母親11月生日，也盼政府能再派重機具協助開挖。她淚訴，自己曾試著用棉被蒙住口鼻感受無法呼吸，一想到父母可能被泥沙覆蓋無法重見天日，就充滿煎熬與不捨。

以農立鄉的光復有700多公頃良田覆滅，淤土是不透水的「果凍土」，偏鹼性欠缺地力，灌溉系統又遭破壞無法種水稻，在三大困境下，短期只能轉作雜糧。7旬老農嘆，種稻幾十年，如今真的學不來。

數千災民有人蝸居10坪大中繼屋等待家園重建，也有部落居民盼望暫時遷居到安全處所，農民期待復耕，有些長者已經撐不住，決定關掉經營幾十年的老店退休。

儘管當初蓄滿高達9100萬公噸的堰塞湖已經消滅，水利署加緊在馬太鞍溪光復堤段興建10公尺高、堤頂寬50公尺、逾5公里的高規格堤防，守護光復鄉，但上游2億多立方土砂仍難清除，如一把利劍懸在所有光復人心上。

堰塞湖不斷成形也讓災民喘不過氣，陽明交大副教授趙韋安發現，前年403地震影響東部地質，加速崩塌，造成堰塞湖生成。預防災害真正關鍵是「及早發現」，加速發展各部會發現堰塞湖的能力，爭取更多應變時間，也建議建立分級管理機制，依蓄水規模及潛在影響程度採取對應的監測與應變措施。

光復鄉災後充滿土石粉塵，陳連順的妻子疑因此過世。（記者曾原信／攝影）
光復鄉災後充滿土石粉塵，陳連順的妻子疑因此過世。（記者曾原信／攝影）

精華 FAQ

  • 雖然堰塞湖本體已消失，但上游仍有2億多立方土砂難以清除，且新的堰塞湖仍可能形成，讓居民始終活在不確定風險中。

  • 除了19死5失聯的傷痛，許多居民看到雨聲就害怕，還得忍受淤土粉塵、失去家園與農地、住中繼屋等待重建，生活與心理都受重創。

  • 水利署正在興建高規格堤防保護光復鄉，學者則建議強化各部會及早發現堰塞湖的能力，並建立分級管理機制，依風險採取不同監測與應變措施。

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