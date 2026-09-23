光復洪災周年／來不及告別 她花百萬雇挖土機找失蹤爸媽

這一年來，林靜宜只要休假就到佛祖街對著土砂呼喊父母名字。「我沒辦法接受他們就這樣不見了」。（記者曾原信／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 林靜宜自費百萬元雇挖土機，持續尋找失蹤父母遺體。

林靜宜自費百萬元雇挖土機，持續尋找失蹤父母遺體。 重點二： 馬太鞍溪堰塞湖洪災周年，佛祖街仍有多人深埋淤泥未尋獲。

馬太鞍溪堰塞湖洪災周年，佛祖街仍有多人深埋淤泥未尋獲。 重點三：另一名失聯者高金貴家屬搜遍百公頃，仍找不到任何遺物。

馬太鞍溪堰塞湖洪災已滿周年，站在光復鄉佛祖街半層樓高的淤土上，林靜宜茫然遙望遠方，不知厚厚土堆下何處才是父母長眠之地。想起去年9月還開心相約中秋 節烤肉，沒想到洪水無情，連告別的話都來不及說，去年中秋團圓日只剩無盡的悲傷。眼看今年中秋又快到了，她自掏腰包上百萬元（台幣，下同，約3.1萬美元）持續開挖，紅著眼眶低聲說「我只想帶爸爸媽媽回家」。

重災區佛祖街至今仍堆滿大量土砂，和林靜宜父母一樣深埋淤泥、不知去向共有五人；林靜宜老家在光復，與父母相隔兩地，但感情很好，父親林誠德退休後與妻子回鄉種菜養老，卻被惡水奪走一切。

災後第三天，林靜宜趕回光復尋親，看到熟悉的家鄉變了模樣，父母下落不明，她天天以淚洗面，「我就是沒辦法接受我的爸媽就這樣不見了。」這一年來，林靜宜只要休假就到佛祖街對著土砂堆呼喊父母名字，「我常跟爸爸媽媽說，你們已經罹難了，不要留在這裡，跟著我回家。」

政府搜救人員、機具沿著河床開挖，但土石埋得既深且廣，想找失聯者如同大海撈針。政府資源逐漸退場後，為了不留下遺憾，林靜宜今年7月起自費雇挖土機進場，有空就守在岸邊的她臉都曬黑了，也從不懂工程、地形與水流，到愈來愈能夠判斷泥砂堆積位置，她一步步摸索，只希望增加找到父母的機會。

林靜宜說，這兩個月全是自費尋親，光是挖土機租金、押金及工人工資，每月支出高達40萬元，全靠許多貴人協助才得以持續，但負擔確實很沉重，她盤算最多只能撐到母親生日的11月9日，再由家人討論是否繼續挖掘。

「我哥哥有託夢給我妹妹說，在裡面連呼吸的地方都沒有，連出口都看不到，已經離我們世間氛圍很遠了，不要再為我挖了」光復鄉民高金貴失聯至今，高的胞弟高進財想起哥哥託夢的話，仍難掩哀傷。

高進財說，哥哥從鐵路局員工退休後，從農夫到教會幹部，凡事全力以赴、待人熱心，是部落居民口中的「老大哥」。

去年洪災當天，高金貴依舊騎機車前往農地，下午3時30分許，還有人看見他在田邊與親友聊天，沒想到洪水突然沖進道路，人就此失聯。家屬研判，他返家途中行經佛祖街附近時，正好遇上洪水來襲，連人帶車被洪水捲走。

高進財表示，這一年來家人沒有停止挖掘，累計搜尋範圍已超過百公頃，家屬守在現場等待，卻始終沒有結果，「別說人，連機車碎片、衣服碎片都找不到。」家人仍未放棄希望，搜尋持續進行。