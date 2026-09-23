我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州促銷冷門比目魚 掀餐桌新風潮

愛阿華州家族「五代成員同一天生日」花118年打破金氏紀錄

員工問卷揭謝宜容惡行 動輒罵人「豬頭」、「想掐死你」

台灣新聞組／台北23日電
勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容。（取材自YouTube）
勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容。（取材自YouTube）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：北分署前分署長謝宜容免職遭法院撤銷。
  • 重點二：205份匿名問卷揭露其高壓辱罵管理風格。
  • 重點三：勞動部強調職場霸凌零容忍並將依法上訴。

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容，因2024年北分署吳姓工程師輕生事件，遭勞動部記2大過免職，不過台北高等行政法院日前認為，勞動部在調查尚未完備、未給予謝宜容充分陳述機會前即作成免職處分，程序有所欠缺，因此撤銷原處分。據「鏡週刊」報導，判決結果引發北分署部分員工議論，當年調查留下的205份匿名問卷及訪談紀錄，也再度受到關注。對此，勞動部重申，對職場霸凌零容忍、追究到底，將依法上訴。

「鏡週刊」報導，吳姓工程師輕生後，勞動部曾針對北分署主管及員工進行訪談與匿名問卷調查，共回收205份問卷。部分受訪員工指稱，謝宜容管理風格高壓，除了工作場合遭怒罵，也要求員工在下班、假日甚至深夜回覆訊息，有人形容「面商就是惡夢輪迴」，甚至有人因長期壓力尋求身心科協助。

報導指出，謝宜容對部屬的要求也被形容相當細微，甚至連遞衛生紙都要符合她的要求，若衛生紙沒有摺好，就可能遭到責罵；謝宜容曾罵同仁「豬頭」、「你怎麼那麼笨」、「想立刻要掐死你」。另有受訪者稱，謝宜容曾自稱「11職等在古代不是皇帝也是將軍」，並要求下屬以「高兩階」思考，甚至有人指稱她在工作場合使用「抗旨」、「欺君」等字眼。

此外，部分員工也描述，謝宜容有時會在辦公室長時間斥責部屬，甚至要求員工記住長官不吃牛、下午不喝咖啡等習慣。有人稱活動尚未開始，就已擔心遭到責罵；也有主管被叫進辦公室面談後情緒崩潰。這些內容均為受訪員工在調查中的陳述。

至於吳姓工程師生前工作狀況，訪談紀錄顯示，有同事曾聽他透露工作量過大，並說出「我只有一個人實在做不出來，很想乾脆死一死算了」等話。吳員當時負責資訊相關業務，也是資訊小組唯一正式編制人員，另須處理智能就業服務專案，工作內容包含尋找廠商、確認技術可行性及修改需求。

報導提到，該專案預算曾從原先約3500萬元（台幣，下同）大幅下修至750萬元，吳員持續處理相關工作，2024年11月4日又被要求重新提出版本，當天即發生輕生事件。事件後，勞動部依調查資料對謝宜容作成免職處分。

如今免職處分遭法院撤銷，當年205份匿名問卷及訪談紀錄再度成為焦點。對北分署員工而言，這些紀錄涉及當時的工作環境與管理爭議，後續如何釐清，仍有待行政程序進一步處理。

2024年底的勞動部公務員之死，當時的勞動部發展署北分署長謝宜容記2大過免職，但...
2024年底的勞動部公務員之死，當時的勞動部發展署北分署長謝宜容記2大過免職，但北高行日前撤銷處分。（本報資料照片）

精華 FAQ

  • 法院認為勞動部在調查尚未完備、且未給予謝宜容充分陳述機會前就作成免職處分，程序上有所欠缺，因此撤銷原處分，後續仍須由行政程序繼續釐清。

  • 問卷與訪談顯示，謝宜容被指管理高壓、經常辱罵部屬，要求下班、假日、深夜回訊息，甚至以「豬頭」、「想掐死你」等字眼斥責員工。

  • 報導指吳姓工程師是資訊小組唯一正式編制人員，還要兼辦智能就業服務專案，工作量沉重；他曾表示做不出來很想死，事件當天又被要求重提版本後輕生。

勞動力

上一則

新聞評論／賴政府「債務變政績」 油電金雞母如何變窮光蛋

下一則

光復洪災周年／來不及告別 她花百萬雇挖土機找失蹤爸媽

延伸閱讀

謝宜容遭爆罵下屬「掐死你」轟抗旨欺君 勞動部：依法上訴

謝宜容遭爆罵下屬「掐死你」轟抗旨欺君 勞動部：依法上訴
新合約若仍談不攏 灣區科技巨頭保全1.4萬人18日開始罷工

新合約若仍談不攏 灣區科技巨頭保全1.4萬人18日開始罷工
霸凌案開庭 楊珍妮喊冤批斷章取義：希望真相被看見

霸凌案開庭 楊珍妮喊冤批斷章取義：希望真相被看見
美國簽證恐收緊：一失業要立刻離開 包括台灣外派人員

美國簽證恐收緊：一失業要立刻離開 包括台灣外派人員

熱門新聞

台中市長盧秀燕在今年天下雜誌縣市長滿意度調查中排在六都最後、全國倒數第二。市府表示，每項調查都是參考，市府虛心接受。(本報系資料照)

天下雜誌2026縣市長滿意度 盧秀燕6都墊底

2026-09-15 09:20
一名女網友將在11月結婚，卻發現未婚夫疑似劈腿女同事。示意圖。 (示意圖／AI生成)

再2個月就要辦婚禮 台積電工程師出軌女同事被未婚妻當場抓包

2026-09-16 18:37
訪美中的國民黨立委葛如鈞今日表示，中國AI是假的。訪美這幾天，他拿到許多具體情報，也印證了他一直以來的判斷。中國自己心裡有數，知道自己是隻紙老虎，中國國家主席習近平看起來準備訪美，本身就是一種姿態的軟化。(圖／截自葛如鈞臉書)

「中國AI是假的」藍委葛如鈞：中國自知是隻紙老虎

2026-09-17 09:24
馬英九2024年參與日月潭萬人泳渡。(本報系資料照)

新聞幕後／少了馬英九的日月潭泳渡 原本他將頂替上陣

2026-09-20 15:50
台中一名男子和女友育有國小兒子、女兒，卻趁獨自照顧時亂摸兒子生殖器、對他口交，還撫摸女兒下體。示意圖，與本案無關。（本報資料照片）

台雙寶爸竟是狼父 對兒子口交、拉女兒摸鳥...下場曝光

2026-08-29 00:13
想買便宜水果，沒想到竟被詐騙近200萬，金門警方提醒民眾要注意，以免被騙。圖／警方提供

便宜酪梨藏陷阱 台女買1箱痛失近200萬元嘗「苦果」

2026-09-16 16:45

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家
美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對
月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗
中國女為快速入籍從軍 離婚又嫁中國男 涉造假投案

中國女為快速入籍從軍 離婚又嫁中國男 涉造假投案