台將亞運捷報 空手道、武術添3銅

台灣空手道型女團田欣兒（左起）、簡慧萱、洪芷暄攜手奪銅。（特派記者陳正興／名古屋攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 女子型團體賽以5比0擊敗尼泊爾奪銅。

女子型團體賽以5比0擊敗尼泊爾奪銅。 重點二： 鍾孟宇靠先取優勢險勝印度拿下銅牌。

鍾孟宇靠先取優勢險勝印度拿下銅牌。 重點三：台灣代表團累積1金3銀5銅迎奪牌高峰。

中華空手道代表隊在名古屋亞運頻傳捷報，繼日前簡慧萱、石政中接連進帳銅牌後，昨天女子型團體賽再由簡慧萱帶領學妹田欣兒、洪芷暄出征，銅牌戰以5比0完勝尼泊爾 。鍾孟宇也在男子對打84公斤銅牌戰藉由「先取」優勢險勝印度對手，雙雙登上頒獎台。

中華隊在女子型團體8強賽先以5比0擊敗澳門 ，四強賽遭遇上屆金牌越南 ，展現高強度與速度感，可惜裁判青睞節奏平穩風格，以0比5落敗。賽後3人難掩失望，田欣兒更是一度落淚，但在互相扶持下迅速調整，最終在銅牌戰完美發揮，順利奪下銅牌。

本屆賽事拿下兩面銅牌的簡慧萱說，「真的很想換（獎牌）顏色，但大家都發揮得淋漓盡致，這面獎牌是屬於大家的。」

鍾孟宇首度登上亞運，8強賽對決約旦名將阿爾賈法里抱憾落敗，重整旗鼓進入銅牌戰迎戰印度對手布哈特，靠著國訓中心情蒐發揮作用，倒數1分40秒以精準正拳率先取分，最終在1比1平手下憑藉「先取」優勢奪下銅牌。

鍾孟宇為空手道隊贏得本屆第四面銅牌，他笑說雖然贏得驚險，但自認打了一場非常棒的比賽，首要目標是養好傷勢，若下屆能再披中華隊戰袍，勢必朝更高目標衝刺。

上屆奪下銀牌的女子55公斤級好手辜翠萍，則在首場比賽就落敗，未能進入敗部復活，亞運之旅一戰落幕，賽後止不住悔恨淚水。

在空手道隊與武術，劉菖閔單日再進帳第3面銅牌後，台灣代表團本屆累積1金3銀5銅。今天射擊定向飛靶將迎來最終日賽程，奧運銅牌好手李孟遠有望再度站上頒獎台，女子10公尺空氣手槍余艾玟、吳佳穎、鄭晏晴也將出賽，加上體操男團決賽，有望迎來代表團第一波奪牌高峰。