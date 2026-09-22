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台「國造潛艦」海鯤艦22次出海 學者：10月交艦可能愈來愈高

記者林保光／高雄即時報導
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國造潛艦海鯤艦今天第22次出海測試，今天在高雄港第二港口出港時，軍事迷揮舞國旗加...
國造潛艦海鯤艦今天第22次出海測試，今天在高雄港第二港口出港時，軍事迷揮舞國旗加油。(圖／林志學提供)

台灣國造潛艦「海鯤艦」今天上午再度從高雄港第二港口出海，展開第22次海測，也是第16次潛航測試。軍事觀察學者紀東昀表示，海鯤艦目前依台船及海軍要求，在安全前提下逐步完成SAT（碼頭泊港及海上驗證測試）各項測試，從近期出海狀況觀察，操艦過程一次比一次順暢，10月交艦的可能性也愈來愈高。

紀東昀指出，海鯤艦目前測試重點仍是「安全第一」，逐項完成SAT出海測試科目。海軍256戰隊隊長林志豪少將9月1日就任後，也迅速掌握相關測試工作，前一次海測更親自登艦隨艇出海，顯示戰隊對測試進度的掌握。

紀東昀觀察，海鯤艦出海時，可以看到艦上官兵士氣及操艦狀況都相當穩定，整體航行過程也比過去更加順暢，若後續測試順利，10月完成交艦的可能性愈來愈高。不過，他強調，最終仍須以安全為前提，逐項完成所有測試與驗證工作。

紀東昀認為，海鯤艦是台灣建造的第一艘潛艦，「萬事起頭難」，在累積第一艘原型艦的建造及測試經驗後，後續艦的建造可望更加快速、安全，性能也能進一步提升。

另一名軍事觀察者林志學表示，海鯤號經過近2個月調校後，再度展開海測，期待後續能順利完成海測、驗收及交艦程序。

國造潛艦海鯤艦今天第22次出海測試。(本報資料照片)
國造潛艦海鯤艦今天第22次出海測試。(本報資料照片)

國造潛艦海鯤艦今天第22次出海測試。(本報資料照片)
國造潛艦海鯤艦今天第22次出海測試。(本報資料照片)

精華 FAQ

  • 海鯤艦今天上午自高雄港第二港口出海，進行第22次海測，同時也是第16次潛航測試，顯示原型艦正持續依SAT流程完成各項驗證。

  • 紀東昀表示，從近期出海狀況看，海鯤艦操艦過程一次比一次順暢，艦上官兵士氣與航行表現也更穩定，因此若後續測試順利，10月交艦機率將提高。

  • 紀東昀認為，海鯤艦是台灣第一艘自製潛艦，完成原型艦建造與測試後，可累積重要經驗，讓後續艦的建造更快、更安全，性能也有望進一步提升。

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