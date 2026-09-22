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醫籲廢「保力達B、維士比」藥證 衛部：請食藥署與業者討論

記者沈能元／台北22日電
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醫師警告，「維士比、保力達B」這類產品含酒精，屬指示用藥，長期過量飲用，增加致癌...
醫師警告，「維士比、保力達B」這類產品含酒精，屬指示用藥，長期過量飲用，增加致癌風險。(記者陳立凱／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

醫師批評保力達B、維士比等含酒精飲品以藥品外衣販售，呼籲廢止藥證；衛福部則表示現階段仍屬藥品管理，將先加強宣導並與業者討論是否改類。

「福氣啦！」、「維士比是咱的兄弟」，在知名偶像及歌手的代言下，不少勞工朋友將保力達Ｂ、維士比等飲品視為提神飲料，然醫師警告，這類產品含有酒精，屬指示用藥，長期過量飲用，增加致癌風險，要求衛福部廢止藥證。對此，衛福部長石崇良表示，將請食藥署跟業者討論是否改類。

台東基督教醫院癌症中心副院長鄭鴻鈞於社群平台發表公開信，點名給部長石崇良，強調自己長期在臨床第一線看到酒精相關癌症患者及其家庭受到衝擊，呼籲含高濃度酒精、卻以指示藥品形式販售的保力達B、維士比等產品，應重新從公共衛生角度檢視。

鄭鴻鈞表示，這類產品享有免徵菸酒稅的不正當價格優勢，一瓶不到百元，低價販售給勞工。在現代實證醫學下，相關產品成了殘害勞動階層健康的推手。當勞工誤信其為「營養補品」，長期過量飲用，換來的是暴增的口腔癌、食道癌與肝硬化風險，以及因注意力不集中而釀成的重大工安悲劇。

鄭鴻鈞指出，長久以來，親眼目睹無數因酒精性癌症而家庭破碎的個案，但台灣至今仍容許一瓶瓶高達百分之十濃度酒精、披著「指示藥」外衣的成癮液劑（如保力達B、維士比）在基層勞動市場流竄，是公共衛生領域一處長期潰爛，卻被行政權刻意忽略的巨型傷口。

鄭鴻鈞說，健保資源一邊在醫院焦頭爛額地救治慢性酒精中毒與癌症末期病患，主管機關卻另一手用過時的歷史藥證，繼續為這門成癮生意護航。這不是單純的消費選擇，而是結構性的公衛失靈，建議依法廢止其指示藥品許可證。一旦卸除「藥品」外衣，回歸一般酒類納管，強制按酒精濃度課徵高額菸酒稅，以價格機制遏止濫用。

面對牛步化的立法院修法，鄭鴻鈞呼籲，石崇良在部長任內，擁有絕對有權力，也有義務即可馬上執行行政修改。懇請展現行政決意，在任內撕開這層不義的偽裝，還給台灣勞動階層一個真正公義、健康的公共衛生環境。

石崇良受訪時表示，保力達Ｂ等飲品因含中西藥成分，業者依照藥品查驗登記程序，取得藥證，目前仍屬藥品管理，屬於成藥，將要求食藥署加強宣導，讓民眾瞭解這類飲品為含酒精內服液劑及指示藥品，並非一般的提神飲料。再者，此類產品含有酒精成分，飲用後工作、開車，恐影響行為判斷，甚至變成酒駕。

是否改類或廢止其指示藥品許可證？石崇良表示，這部分需由食藥署與業者協商討論，現階段重點為加強民眾宣導與含酒精警示，販售通路則依藥品規定管理，目前販售業者須具有藥商執照，才可販賣，地方衛生局持續輔導及稽查。

精華 FAQ

  • 醫師認為這類產品含高濃度酒精，卻以指示藥品形式流通，容易讓勞工誤以為是提神補品，長期過量飲用會提高口腔癌、食道癌、肝硬化與工安風險。

  • 衛福部表示，因產品含中西藥成分並依法取得藥證，現階段仍屬藥品管理，不會立即廢證；將先要求食藥署加強宣導，並提醒民眾它不是一般提神飲料。

  • 醫師建議先廢止指示藥品許可證，讓產品回歸一般酒類納管，再依酒精濃度課徵菸酒稅，利用價格機制降低濫用，也可減少把酒精飲品誤當補品的情況。

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