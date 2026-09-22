1年多開85萬顆 攝護腺肥大重複領藥 居8類監控藥品之首

健保署2025年監測八種常見重複用藥，其中以攝護腺肥大藥物重複開藥比率最高，至少一整年重複開了85萬顆藥物。(記者黃義書／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 健保署監測八類常見藥品重複開藥情形，其中攝護腺肥大用藥居首，2025年跨院處方重疊達85萬天，顯示雲端提醒仍有改善空間。

就醫方便，重複領藥問題不小，衛福部健保 署嚴格監測三高用藥、安眠鎮靜劑、抗思覺失調症、抗憂鬱症、抗血栓、攝護腺肥大等八類藥品，統計顯示，攝護腺肥大用藥位居重複領藥首位，2025年診所、西醫層級醫院累積重複開藥達85萬天，至少多開了85萬顆藥物。

健保署醫審及藥材組參議戴雪詠表示，長期監控這八項用藥指標，按季統計「跨院所門診同藥理用藥日數重疊率」，並回饋給異常值醫師，要求提出說明，以確保臨床用藥合理性，藉此提升用藥品質。

健保署統計，去年西醫診所此八類藥品跨院重疊率，以攝護腺肥大藥物最高，達0.72%，其餘依序為安眠鎮靜0.66%，抗思覺失調症、抗血栓各為0.35%，抗憂鬱症0.25%，降血壓0.18%、降血脂0.11%、降血糖0.09%。

進一步分析攝護腺肥大藥物跨院重疊率，2025年西醫診所全年約27萬天處方重疊，西醫醫院攝護腺肥大藥全年處方重疊更達58萬天，同樣位居八類監測藥物首位；觀察醫院層級，醫學中心為0.48%，區域醫院0.58%，地區醫院達0.72%。

健保雲端系統行之多年，在醫師開藥時，常主動提醒重複用藥，但從這次統計數字來看，健保雲端相關提醒仍有加強空間。書田診所院長蔡培斌表示，醫師開藥時，大都會查看健保雲端藥歷，了解患者用藥狀況，但常因看診時間緊湊，或患者用藥複雜，醫師有所遺漏而重複開藥。

健保署回應，「跨院所門診同藥理用藥日數重疊率係用來提升用藥品質，以更嚴格的監測模組，提供臨床醫師參考，不代表是錯誤。在臨床實務上，病人常因病情改變，或對於某些藥品成分不耐受，以致副作用較大，或個人體質差異（代謝、肝腎功能），此時，醫師習慣以同藥理作用機轉的其他成分藥品替代，以致日數重疊。

至於攝護腺肥大用藥名列重複領藥之首，蔡培斌表示，攝護腺肥大藥物之所以重複開藥重疊率高，主因可能是攝護腺肥大藥物常以甲型阻斷劑來緩解排尿不順，但心臟科、家醫科等其他科別醫師也常開立此藥，用來降血壓，患者如因疾病而跨科別就醫，就可能造成重複開藥率高。

如何避免重複用藥？蔡培斌建議，民眾看診時，最好主動向醫師提示自己正使用哪些藥物，並至健保存摺App，了解用藥情形。不少患者則利用AI人工智慧分析有沒有重複用藥。