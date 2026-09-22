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馬太鞍溪潰壩周年 部落批政府強徵地 要求參與重建

記者李柏澔／台北22日電
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馬太鞍溪流域部落族人21日在行政院門口高舉訴求標語，要求重建方案須由部落共同決定...
馬太鞍溪流域部落族人21日在行政院門口高舉訴求標語，要求重建方案須由部落共同決定。(記者張文玠／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

馬太鞍溪堰塞湖潰壩滿1年，部落到行政院抗議政府未經充分溝通即推動工程與土地取得，要求重建、遷居及防災方案必須由部落共同決定。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩，明天即將屆滿1年。馬太鞍溪流域多個部落居民，昨北上行政院陳情，痛批政府以緊急災防為名，要求部落居民交出賴以維生的土地，卻不向部落說明，居民認為重建方案須由部落共同決定。但協商後仍未獲得政府明確承諾，現場族人高喊不滿意，拿砂土砸官員肖像。

去年9月23日，馬太鞍溪堰塞湖潰壩，下游光復鄉瞬間衝入巨量泥水，造成19死5失聯，許多家園、田園盡毀。

部落居民代表指出，花蓮溪邊低窪區居民長期承受淹水風險，災後極端降雨及回淹威脅更加迫切，至今沒有安全遷居具體方案。部落不是反對設置堤防，但內水要怎麼處理？部落已提出遷居訴求，陳情書都石沉大海，遷居到安全的地方很難嗎？

佛祖街重災區居民蘇建昌痛批，災後近1年，大片農地仍遭厚重淤土覆蓋，無法復耕、生計中斷，如今政府又規畫平地森林園區，可能進一步改變部落土地利用，要求停止由政府單方面決定土地未來，讓部落共同決定重災區如何重建，否則部落的財產和產業都沒照顧到，這個政府根本失靈。

部落居民Halo指出，災後工程及土砂堆置，揚塵、噪音、交通問題已嚴重影響部落生活，有私人土地在未被告知、協議，就遭進場施工、傾倒土砂，要求建立部落實質參與的溝通管道及汛期防災、撤離制度。

行政院邀陳情民眾入院內協商，公共工程委員會副主委李怡德表示，目前馬太鞍溪流域整體工程的綜合規畫案已委託中興工程辦理，將要求中興工程在規畫過程中邀請部落及相關單位參與。

針對重建工程涉及原住民族諮商同意的爭議，原民會副主委谷縱表示，目前只收到2件要求判斷是否應辦理諮商同意。然而，對於在原民會作成判斷以前，相關工程、土地取得以及徵收程序是否暫緩，政府並未作出承諾。

得知協商結果，族人高喊不滿意，並拿出從部落帶來的土砂，砸向行政院政務委員陳金德、原民會主委曾智勇、花蓮縣長徐榛蔚及立法委員傅崐萁的肖像，表達對中央及地方政府處理災後重建的不滿。

精華 FAQ

  • 部落批評政府以緊急防災為由，要求交出賴以維生的土地，卻未清楚向族人說明重建方向，認為此舉等同單方面決定土地未來，侵害部落權益。

  • 居民主張重建方案應由部落共同參與決定，並要求提出安全遷居的具體計畫，同時處理內水、堤防與汛期撤離機制，避免災後風險持續累積。

  • 公共工程委員會表示會要求規畫單位邀請部落參與，但原民會未承諾在諮商同意判斷完成前暫緩工程、土地取得或徵收，因此族人對結果仍感到不滿。

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