500盤美食評選 314間餐廳得盤 晶華軒13盤摘冠4連霸

「晶華軒」奪下13盤，創下四連霸紀錄，由台北晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明（中）上台領獎，與評審Daniel（左起）、方芳芳，台北101董事長賈永婕與「500輯」發行人項國寧合影。(圖／500輯攝影團隊提供)

AI摘要 文章摘要整理： 第6屆500盤與首屆亞洲100盤同步公布，晶華軒以13盤連4年稱冠，並由多家餐廳與名菜獲得特別獎肯定，展現台灣與亞洲飲食版圖的深度。

第一份屬於台灣人觀點的美食評鑑「500盤」，昨於台北101獨一文創揭曉第六屆榜單，全台共314間餐廳得盤，並同步公布首屆「亞洲100盤」得盤名單，同時頒發呼應時代意義、潮流趨勢的500盤特別獎。

「500輯」發行人項國寧於致詞時表示，「500盤」今年邁入第6年，這些年來看到愈來愈多民眾主動搜尋「500盤」推薦，也有愈來愈多餐廳在獲得肯定後，將得盤榮耀放在店內重要位置展示，「這些變化都證明大家對『500盤』的喜愛與信任。」

今年總計超過40家得獎餐廳出席頒獎典禮，評審代表台北101董事長賈永婕 、誼遠控股集團董事長陳致遠、瓦城泰統集團董事長徐承義、美食作家韓良憶、飲食生活作家葉怡蘭、美食評論家高琹雯，也到場參與盛會。

本屆314間得盤餐廳當中，有96間得盤數達2盤（含）以上，一舉超越去年；在單一餐廳得盤數方面，今年由台北晶華酒店粵菜餐廳「晶華軒」一舉獲得13盤居冠，締造「四連霸」紀錄。台北知名私廚餐廳「知名李」拿下8盤居次，港式私房料理「紅棉」則與台北經典台菜餐廳「明福台菜」，分別拿下6盤緊追在後。

今年的菜色榜單特別精采，出現6道料理同時獲得3盤（含）以上的亮眼成績。除「晶華軒」以「生拆膏蟹燴麻婆豆腐」，一舉拿下4盤制霸榜單外；紅棉「第一刀叉燒」、明福台菜「一品佛跳牆」、YMS by onefifteen-Restaurant 12「鴨肝・水梨・南投香草」、頤宮中餐廳「春風得意腸」以及驥園川菜餐廳「砂鍋土雞湯」，皆分別獲得3盤肯定。

亞洲100盤 香港大班樓4盤稱雄

首屆「亞洲100盤」將台灣人熱愛前往的七大亞洲美食城市——上海、京都、東京、首爾、香港、曼谷、新加坡，納入評選版圖，同樣由本屆「500盤」50位具備國際視野與味蕾經驗的跨界評審，每人各自精選出兩道令人念念不忘的經典佳餚，共同勾勒出這份兼具風土深度與當代視野的跨國飲食指南。

在首屆「亞洲100盤」得盤名單中，共計91家亞洲餐廳得盤。從城市分布來看，東京以極度多元化的餐飲生態，由27家餐廳奪盤成為最大贏家；香港則從粵菜、茶餐廳到當代餐飲，展現城市飲食文化的深度與廣度，以22家的成績緊追其後；上海與首爾也不遑多讓，分別有11家餐廳得盤。新加坡也有9家餐廳得到評審的青睞，京都與曼谷分別有7家與4家餐廳獲得盤數。

在單一餐廳得盤數，由屢獲殊榮的香港傳奇餐廳「大班樓」拿下四盤制霸，來自京都祇園靜巷裡的無菜單料理「安久」以三盤居次。獲得兩盤的餐廳共四家，分別是來自東京的高級拉麵「入鹿」、頂級日料名店「松川」、三星中餐廳「茶禪華」與曼谷的現代泰中融合料理「普通大藥房」。

雖然得盤餐廳身在海外，無法親自來到現場參與盛會，但仍藉由預錄得獎感言影片跨海共襄盛舉。香港「大班樓」創辦人葉一南透過影片表示，非常認同「500盤」以一盤菜為單位、串聯亞洲不同城市飲食文化的理念，此次「大班樓」能入選首屆「亞洲100盤」，對團隊而言是一份珍貴的肯定；「在亞洲這麼多個城市中，我們有4盤菜入圍，我們覺得非常榮幸。」

首屆「亞洲100盤」由屢獲殊榮的香港傳奇餐廳「大班樓」拿下四盤制霸。(記者錢欽青／攝影)

京都「安久」主廚上田陽三則表示，很榮幸獲得這份肯定，同時透露未來大家很快就有機會在苗栗三義品嘗到「安久」的料理。

東京「茶禪華」主廚川田智也指出，很榮幸獲得「亞洲100盤」肯定。「台灣曾是我生活兩年的地方，對我而言就像第二故鄉；能在喜愛的台灣獲得這份榮耀，我由衷感謝。」今年剛滿33歲、來自台灣的新生代主廚劉禾森，以新派中菜「凌瓏」在上海嶄露頭角，這次獲得一盤殊榮，難得親自來到現場領獎：「很榮幸能夠有機會得到大家肯定。」

2026年首屆亞洲100盤得盤餐廳 製表／高婉珮

六品小館「豆干肉絲」 唯一連6屆入選

現場同時公布特別獎得主，「經典名菜獎」由唯一連續6屆入選「500盤」的單一菜色──六品小館「豆干肉絲」拿下。「風味進化獎」頒發給融合日本料理底蘊與台灣風土，以精準技法持續突破框架、創造全新味覺語彙的「EIKA盈科」。「經典傳承獎」由創立30年的「元鍋」獲得，藝人楊祐寧繼承家業後，梳理家族料理精神重新出發，尋找出經典滋味與當代餐飲之間的新平衡。

「年度躍進獎」由法式小餐館「Chaud Doux」拿下，餐廳甫於去年9月底正式開幕，開業不到一年便一舉囊括5盤，成為本屆得盤數成長最多的餐廳。「年度新秀獎」頒發給「YMS by onefifteen-Restaurant 12」，開幕年餘便氣勢驚人，是展現鮮明風格的新世代餐飲代表。「國際巨擘獎」則頒予保羅．派瑞（Paul Pairet），作為國際餐飲界極具影響力的米其林三星名廚，將旗下最具巴黎靈魂的法式小館品牌「POLUX」帶進台北，為台灣餐飲市場注入一股既專業卻又不拘謹的法式生活態度。

2026年第6屆500盤得盤餐廳 製表／高婉珮