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名古屋亞運／軟網混雙 台頂壓抗日奪首金、武術孫家閎摘銀

特派記者劉肇育／名古屋22日電
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余凱文（左）、黃詩媛（右）贏得軟網混雙金牌，愉悅咬著金牌。(圖／中華奧會提供)
余凱文（左）、黃詩媛（右）贏得軟網混雙金牌，愉悅咬著金牌。(圖／中華奧會提供)

AI摘要

文章摘要整理：

名古屋亞運中華隊靠軟網混雙余凱文／黃詩媛擊敗日本奪首金，孫家閎與石政中也分別拿下銀、銅，前兩日累積1金、3銀、2銅。

名古屋亞運台灣代表團昨天在獎牌榜上大有斬獲，不僅由軟式網球混雙余凱文／黃詩媛擊敗強敵日本組合拿下代表團本屆賽事首面金牌，第三度挑戰亞運舞台的武術好手孫家閎與空手道男子67公斤級石政中也分別拿下1銀、1銅，中華隊前兩日已累積拿下1金、3銀、2銅。

身為台灣亞運獎牌庫的軟式網球隊，在今年名古屋亞運首個獎牌日就於團體項目拿下兩銀牌，為代表團開紅盤。昨登場的混雙賽事，中華隊也再由余凱文／黃詩媛以及林韋傑／江旻育分頭進擊，並挺進到八強賽，在林韋傑／江旻育於八強止步後，余凱文／黃詩媛卻持續火燙手感，並於四強賽拍退日本強敵丸山海斗／前田梨緒，且前四戰一局未失。

金牌戰面對上屆奪下三面金牌的日本名將上松俊貴與他的新搭檔天間麗奈，兩組人馬在前八局戰成4比4平手，決勝局余凱文／黃詩媛更是頂住壓力，在4比4後打出一波3比1的關門攻勢，最終以5比4奪下金牌，贏得代表團本屆賽事首面金牌。

對於繼2018年雅加達亞運後再奪下混雙金牌，且還是代表團「首金」，將是最後一次參加亞運的余凱文說：「在奪下金牌的那一刻，我就躺下覺得『喔，終於放鬆了』，這場比賽打到最後就是憑著一股意志力和不服輸的感覺在撐。」

黃詩媛則表示，其實在賽前練習時狀況並不是很好，但是在搭檔余凱文的不斷鼓勵下最終能夠取勝，壓力也都釋放，「我真的覺得很感動、開心，但更多的是壓力釋放，比賽前的練習其實我狀況沒很好，甚至有時候會難過落淚，但他都會鼓勵我，希望我不要把成績看太重，真的很感謝他」。

儘管上屆亞運台灣在遭遇日本時都屈居下風，不過總教練方同賢指出，余凱文、黃詩媛開始搭檔後經過不少大賽洗禮，默契優於今年才剛開始合拍的日本組合，是最大贏球關鍵，「今天感覺起來我們比日本更享受比賽，選手也真的扛住壓力了」。

除了軟網隊持續有奪牌表現外，台灣好手昨天也在武術與空手道賽場上進帳獎牌，包括孫家閎在太極拳太極劍全能決賽奪下銀牌，至於石政中則是在空手道男子67公斤級收下銅牌，兩人都是生涯首度在亞運奪牌。而今天在空手道賽場上包括女子團體型、女子對打55公斤級的辜翠萍，都有望續奪牌，至於羽球男、女子隊也將在團體八強賽登場，只要取勝就能確定保底銅牌。

中華隊武術散打國手孫家閎在太極拳太極劍全能決賽奪下銀牌。（記者劉學聖／攝影）
中華隊武術散打國手孫家閎在太極拳太極劍全能決賽奪下銀牌。（記者劉學聖／攝影）

精華 FAQ

  • 首金來自軟式網球混雙，由余凱文／黃詩媛在金牌戰頂住壓力，以5比4擊敗日本名將組合，為中華隊贏得本屆賽事第一面金牌。

  • 兩組人馬前8局戰成4比4平手，決勝局余凱文／黃詩媛在關鍵時刻打出3比1攻勢，最終以5比4險勝，展現更佳默契與抗壓能力。

  • 武術選手孫家閎在太極拳太極劍全能決賽拿下銀牌，空手道男子67公斤級石政中收下銅牌，兩人都是生涯首度在亞運奪牌。

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