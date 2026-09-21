我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電纜遭切斷航班大亂 美東北部分機場恢復運作

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

管中閔晚餐吃鬍鬚張喊「爽啊」 穿5字黑衣成亮點 網笑：管爺退休放飛

記者楊德宜／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台大前校長管中閔昨晚在鬍鬚張餐廳吃晚餐，穿著的「政治不正確」黑衣更成亮點。（取自...
台大前校長管中閔昨晚在鬍鬚張餐廳吃晚餐，穿著的「政治不正確」黑衣更成亮點。（取自管中閔臉書）

鬍鬚張第三代張耀升因支持台北市長蔣萬安連任，遭青鳥出征並揚言抵制。不只蔣萬安昨天（21日）午餐吃鬍鬚張，台大前校長管中閔昨晚也在臉書PO出他在鬍鬚張餐廳內用的照片，對晚餐相當滿意，直呼「爽啊」，穿著的「政治不正確」黑衣更成亮點。

鬍鬚張董事長張永昌之子張耀升日前出席台北市長蔣萬安大同區後援會成立大會，並公開表態支持蔣萬安，引發青鳥揚言抵制。蔣萬安昨天中午臉書貼出午餐照，寫「今天午餐鬍鬚張」。蔣萬安昨天下午受訪說他中午吃鬍鬚張的滷肉飯，還有搭配燙青菜、筍絲、瓜仔雞湯。

管中閔昨晚在臉書PO出他穿著「政治不正確」黑色短袖衣服，在鬍鬚張吃晚餐的照片，寫下「今天晚餐鬍鬚張，套餐排骨加碗湯。爽啊！」照片可見店裡空蕩蕩的，猶如被他包場。

其他網友表示，「感謝管爺幫鬍鬚張，政治打壓最為可恥」、「老師不只吃得好，還穿對衣服」、「以前覺得不算便宜，現在就算再貴也要去捧場一下」、「管爺退休後放飛自我，超讚的」、「鬍鬚張有管爺的脊梁撐著，沒在怕」、「校長號召力可比市長」、「我也要去吃」、「效法校長，今天吃咖哩豬排飯配貢丸湯，真好吃」、「吃爆」、「果然是行動派的管爺！這是最佳的鼓勵」、「管爺一退休根本超解放」、「我這幾天也準備用嘴巴力挺」。

台大前校長管中閔昨晚在鬍鬚張餐廳吃晚餐，穿著的「政治不正確」黑衣更成亮點。當時店...
台大前校長管中閔昨晚在鬍鬚張餐廳吃晚餐，穿著的「政治不正確」黑衣更成亮點。當時店裡空蕩蕩的，猶如被他包場。（取自管中閔臉書）

精華 FAQ

  • 他在鬍鬚張內用套餐排骨加碗湯，並於臉書寫下「今天晚餐鬍鬚張，套餐排骨加碗湯。爽啊！」，表達對這餐相當滿意。

  • 因為鬍鬚張第三代張耀升先前出席蔣萬安後援會成立大會，並公開表態支持連任，隨後遭青鳥揚言抵制，讓店家成為輿論焦點。

  • 不少網友留言力挺，稱讚他幫鬍鬚張發聲，也有人說退休後放飛自我、很有行動力，還表示要跟著去吃，用消費支持店家。

管中閔 退休 蔣萬安

上一則

紐時曝華府要求台灣官員少訪美 藍委：賴政府應重新思考兩岸政策

延伸閱讀

少東挺蔣萬安 「鬍鬚張」遭青鳥抵制 藍批撕裂社會

少東挺蔣萬安 「鬍鬚張」遭青鳥抵制 藍批撕裂社會
第3代挺蔣萬安遭抵制 鬍鬚張：私人行程非代表公司立場

第3代挺蔣萬安遭抵制 鬍鬚張：私人行程非代表公司立場
沈伯洋東京路跑穿防彈衣被酸作秀 蔣萬安：尊重個人考量

沈伯洋東京路跑穿防彈衣被酸作秀 蔣萬安：尊重個人考量
陳時中暗諷蔣萬安面相難看 沈伯洋稱是牙醫角度開玩笑

陳時中暗諷蔣萬安面相難看 沈伯洋稱是牙醫角度開玩笑

熱門新聞

台中市長盧秀燕在今年天下雜誌縣市長滿意度調查中排在六都最後、全國倒數第二。市府表示，每項調查都是參考，市府虛心接受。(本報系資料照)

天下雜誌2026縣市長滿意度 盧秀燕6都墊底

2026-09-15 09:20
一名女網友將在11月結婚，卻發現未婚夫疑似劈腿女同事。示意圖。 (示意圖／AI生成)

再2個月就要辦婚禮 台積電工程師出軌女同事被未婚妻當場抓包

2026-09-16 18:37
訪美中的國民黨立委葛如鈞今日表示，中國AI是假的。訪美這幾天，他拿到許多具體情報，也印證了他一直以來的判斷。中國自己心裡有數，知道自己是隻紙老虎，中國國家主席習近平看起來準備訪美，本身就是一種姿態的軟化。(圖／截自葛如鈞臉書)

「中國AI是假的」藍委葛如鈞：中國自知是隻紙老虎

2026-09-17 09:24
台中一名男子和女友育有國小兒子、女兒，卻趁獨自照顧時亂摸兒子生殖器、對他口交，還撫摸女兒下體。示意圖，與本案無關。（本報資料照片）

台雙寶爸竟是狼父 對兒子口交、拉女兒摸鳥...下場曝光

2026-08-29 00:13
馬英九2024年參與日月潭萬人泳渡。(本報系資料照)

新聞幕後／少了馬英九的日月潭泳渡 原本他將頂替上陣

2026-09-20 15:50
陸委會副主委沈有忠14日上午出席「進得去、出得來？中共出入境新規定的風險與影響」座談會，並於會前接受媒體聯訪。記者張鈺琪／攝影

中國出入境新規15日上路 陸委會副主委再次示警5類人

2026-09-14 10:04

超人氣

更多 >
62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出
關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌
傳奇超模辛蒂克勞馥獨子「勒戒中心驟逝」得年27歲

傳奇超模辛蒂克勞馥獨子「勒戒中心驟逝」得年27歲
曾被任命為「好萊塢特使」80歲男星：我當面告訴川普行不通

曾被任命為「好萊塢特使」80歲男星：我當面告訴川普行不通
罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目