87年川端橋重獲新生 侯蔣同台玩「川伯」哏、民眾搶拍三人同框

川端橋21日重新啟用，新北市長侯友宜（右二）、台北市長蔣萬安（右一）、國民黨新北市長參選人李四川（右三）共同合影，見證老橋修復後重獲新生。（記者張策／攝影）

跨越新店溪、串聯台北中正與新北永和的川端橋，歷經中正橋改建及橋體修復，21日重新啟用。新北市長侯友宜 、台北市長蔣萬安 與國民黨新北市長參選人李四川 三人同框，一進場就吸引民眾圍上前拍照、握手，還有人高喊「三位市長好」。侯、蔣致詞時也不約而同拿李四川開起「川」字哏，蔣稱他是串起兩座橋的「第三座橋梁、最有經驗的川伯」，侯則笑說「川端橋這個名字起得真好」，讓老橋重生典禮增添不少話題。

▲ 影片來源：聯合新聞網

三人步入會場時，不少民眾拿起手機搶拍，有人直接擠到媒體區周邊拍攝，沿途不時傳出「市長好」、「三位市長好」等喊聲。侯友宜、蔣萬安及李四川一路握手、回應民眾招呼，不少人爭相上前合照，現場氣氛熱絡。

川端橋1937年通車，長年肩負雙北交通功能，後因車流、防洪及耐震等需求，雙北合作推動中正橋改建。工程2019年開工，總經費約33億元，其中新北分攤12.1億元，新橋於2024年11月完工通車；川端橋則保留既有橋體進行修復再利用，如今轉型為提供民眾步行、賞景及串聯兩岸河濱空間的公共場域。

蔣萬安表示，川端橋歷史上曾在1962年及1972年兩度原地擴建，長期承擔雙北交通重任。新中正橋解決交通需求後，雙北進一步進行川端橋橋體抬升及穩固，保留雙柱式拱形橋墩及既有鋼梁，並復刻當時護欄設計，搭配夜間燈光投射及光環境營造，希望讓歷史記憶延續，也替老橋注入新的生命力。

蔣萬安說，川端橋不只是一項工程，更是向歷史記憶致敬。中正河濱公園後續也將設置景觀台、景觀塔及「川端落霞廣場」觀景平台，預計今年12月完工，希望未來民眾能到河岸散步、欣賞晚霞，創造新的雙北橋梁記憶。

談到工程歷程，蔣萬安話鋒一轉，特別感謝串起兩座橋的「第三座橋梁」，就是大家熟悉、最有經驗的「川伯」李四川。他表示，李四川過去在新北市府服務時，協助橋梁用地及交通疏導等工作，後來到台北市府服務，又督軍中正橋改建完工通車，同時啟動川端橋再造。

侯友宜也接著回憶李四川參與工程的過程。他說，當年自己擔任副市長時，李四川離開新北前，就已啟動雙北協調、討論新橋改建，沒想到後來去了高雄，又回到台北市，「自己協調了，自己要把它蓋好」，笑稱李四川最後又回到台北完成這座橋。

現場還出現一段小插曲，主持人介紹蔣萬安時，一度口誤喊成「新北市長蔣萬安」，侯友宜致詞時也沒放過這個哏，笑說台北、新北本來就像一家人，「是不分你跟我」。他隨後又看著川端橋名稱笑稱，「川端橋這個名字我看起得真好」，再以李四川曾在雙北市府服務的經歷串起「川」與「兩端」，引起現場一陣歡呼。

侯友宜表示，川端橋從1937年至今，見證永和與台北中正間的往來，隨著中正橋數度更迭，新舊橋梁始終串起兩地發展。如今新中正橋肩負交通及防洪功能，川端橋則在修復後重新融入市民生活，讓交通建設與歷史文化保存並存。

台北市新工處指出，川端橋修復過程除補強既有鋼梁，也配合防洪需求抬升橋體，相關構造依原有造型及尺寸修復，並設置步行及自行車動線，串聯雙北兩端高灘地。

侯友宜說，一座橋最重要的不只是讓人通過，更是讓新北與台北彼此連結；蔣萬安也表示，雙北未來將持續攜手推動建設，朝「共榮、共治、共好」前進。

新北市長侯友宜（左起）、國民黨新北市長參選人李四川及台北市長蔣萬安出席川端橋啟用典禮，三人同框合影。（記者張策／攝影）

新北市長侯友宜（左起）、國民黨新北市長參選人李四川與台北市長蔣萬安一同走上修復完成的川端橋，見證老橋重新啟用。（記者張策／攝影）

新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安及國民黨新北市長參選人李四川等人共同進行川端橋啟用儀式，宣告修復後的川端橋正式開放。（記者張策／攝影）

跨越新店溪、串聯台北中正與新北永和的川端橋完成修復，21日重新啟用，老橋轉型為民眾步行、賞景及串聯雙北河濱空間的公共場域。（記者張策／攝影）

川端橋21日重新啟用，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川與出席貴賓共同合影，見證老橋修復後重獲新生。（記者張策／攝影）

侯友宜（右起）、李四川與蔣萬安21日一同出席川端橋啟用典禮，三人並肩步行進入會場，沿途不少民眾拿起手機搶拍、上前握手。（記者張策／攝影）

侯友宜（左起）、李四川與蔣萬安21日一同出席川端橋啟用典禮。（記者張策／攝影）

新北市長侯友宜（左）與國民黨新北市長參選人李四川21日出席川端橋啟用典禮。（記者張策／攝影）