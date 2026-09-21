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唐獎得主葛兆光：盼打通中國史與世界史的鴻溝

記者廖士鋒／台北21日電
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唐獎漢學獎得主葛兆光日前回應媒體關於歷史的諸多問題，指出「希望打通中國史和世界史...
唐獎漢學獎得主葛兆光日前回應媒體關於歷史的諸多問題，指出「希望打通中國史和世界史的鴻溝」，讓漢學更可以和世界對話。(記者廖士鋒／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

唐獎漢學獎得主葛兆光主張打通中國史與世界史，讓中國史研究放進全球脈絡，也讓漢學與世界學界對話；王德威則認為漢學正處轉型期，值得從中國內部發展新方法。

2026唐獎漢學獎得主、復旦大學學者葛兆光19日發表演講後，在記者會指出，「希望打通中國史和世界史的鴻溝，使得把中國放在世界，而把世界帶入中國」，也盼讓漢學變得更加可以和世界共同對話。

19日傍晚唐獎主辦單位在台北生技園區為葛兆光舉行記者會，有媒體詢問台灣歷史課綱調整、大幅刪減中國史的情況，葛兆光說，自己對台灣的歷史教育不太了解，但他舉例，已故北京大學副校長何芳川曾感慨現在的中國史是沒有世界的中國史、世界史是沒有中國的世界史，在中國的歷史教育造成非常大的鴻溝，就是懂中國史的人不懂世界史，懂世界史的人不懂中國史，「我今天所做的報告很重要的方面，就是希望打通中國史和世界史的鴻溝，使得把中國放在世界，而把世界帶入中國」，不知道是不是能對台灣的歷史教育有一點啟發。

他也提到，過去漢學研究一項老傳統現在可能面臨改變，就是把中國放在世界裡面，而且要跟其他區域的各種學問進行對話和更多聯繫，要讓漢學和世界共同享有若干重要問題，彼此才有對話可能。

有媒體問及，現在中國已是亞洲第一強國，需要什麼歷史論述或一個大歷史來作為背景，有人可能會質疑葛兆光懷疑中國這個概念可能不是這麼適切？他回應，歷史研究者不一定要給出一個確實的結論性概念，它更多是提出問題，把一個大家完全沒有懷疑或者說固定的想法，把它問題化，這才是最重要的。他舉例，「自從2011年我們開始討論中國這個概念以後，現在似乎討論這個概念的著作論文好像變多了，它變成了一個話題，我覺得這就是最大的意義」。

他透露與中研院院士王德威也經常討論，能不能有效提煉出一種理論，這種理論是從中國來的，但是又跟世界其他地區的歷史過程和國家性質以及族群問題、文化狀態是不一樣的，「當它是不一樣的時候，我們就成功了，因為我們用另外一個角度，另外一個鏡子去看了這個國家」。

王德威則表示，漢學作為一個學門，也許有東亞漢學、西洋漢學，尤其是西洋漢學至少有300年歷史，其實從最粗略的意義上，就是一個從周邊看中國的一種對中國的理解的方法，但是經過幾百年的延伸，西洋的漢學甚至東洋的漢學，其實已到了式微或是轉型的階段。「剛才葛老師提出了是不是可以從中國境內也發展出一個屬於中國的漢學態度或漢學方法，我覺得是發人深省的」。

精華 FAQ

  • 他強調要打通中國史與世界史的鴻溝，避免兩者各說各話；理想上是把中國放在世界中理解，也把世界帶入中國史研究，讓歷史敘事更完整。

  • 他認為研究者不一定要急著下結論，而是要提出問題，把原本固定的想法問題化。這樣可讓「中國」成為更多學術討論的話題，擴大研究深度。

  • 王德威認為漢學長期以周邊視角理解中國，但經過幾百年發展後，西洋與東洋漢學都已進入式微或轉型階段，值得思考能否從中國境內發展新漢學方法。

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