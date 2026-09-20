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宏碁董事長陳俊聖：記憶體缺料正緩解

記者吳凱中／台北20日電
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宏碁董事長陳俊聖（左）與創辦人施振榮。(記者吳凱中／攝影)
宏碁董事長陳俊聖（左）與創辦人施振榮。(記者吳凱中／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

陳俊聖表示，PC零組件缺料已緩解，但高檔價格震盪仍在，終端PC今年第4季恐續漲，且要到2027下半年才可能回落。

PC產業零組件缺料逐步緩解，宏碁董事長陳俊聖19日表示，目前記憶體及CPU除少數規格供貨吃緊，其他缺料正在緩解，不過因零組件價格仍處高檔震盪，預估今年第4季終端PC產品將持續漲價，平均幅度可能達5-20%，要到2027年下半年價格才有機會反轉。

宏碁集團今年邁入50歲，昨日舉行「王道經營與AI國際論壇」，宏碁集團創辦人施振榮及陳俊聖出席論壇，會後接受媒體訪問。

針對PC產業零組件供需狀況，陳俊聖指出，目前零組件市場進入「高檔震盪混亂期」，市場並非持續單向上漲，而是同時有人高價報價、也有人急於低價出貨。

陳俊聖分析，目前DDR4、一般DDR5供給其實相當充裕，DDR4甚至已出現價格下滑，目前真正較為短缺的僅有高階規格所需零組件，如搭配輝達（NVIDIA）最新N1、N1X的LPDDR5X 9600等產品，但相關機種單價較高、出貨量貢獻較小，因此對整體PC出貨影響有限。

至於之前喊缺貨的CPU，目前也逐步紓解。他表示，現在沒有很缺，主要是一些搭配微軟特定專案的CPU，比如Small Core產品較缺，其他最近都解決了。

陳俊聖直言，半導體廠商新產能持續開出，尤其陸系廠商大力擴產，記憶體不可能一直缺下去。現在市況是新供應量一直出來，「所以現在要賣給我們的人很多，要跟我們買的人少。 」

展望PC市場，陳俊聖坦言，零組件漲價將進一步反映至終端售價，並對需求形成壓力，研調機構預估2027年全球PC出貨量可能呈雙位數下滑；但在平均銷售價格（ASP）提高抵銷下，營收未必同步減少。

針對終端市場PC價格，陳俊聖指出，終端產品調整售價會落後，預期2026年第4季至2027年第1季終端產品仍須反映成本調升售價。陳俊聖預估，PC的ASP高峰將在2027年中，PC價自高檔回落可能在2027下半年，但實際仍要視市場供需而定。

精華 FAQ

  • 陳俊聖指出，整體缺料正在逐步緩解，市場已進入高檔震盪混亂期，不再是全面性短缺。現在部分廠商高價報價，另一些則急著低價出貨。

  • 目前DDR4與一般DDR5供給其實充裕，DDR4甚至開始下跌；真正較短缺的是高階規格，如搭配NVIDIA最新N1、N1X的LPDDR5X 9600，以及部分特定專案CPU。

  • 陳俊聖預估，今年第4季終端PC平均售價可能再漲5-20%，且2026年第4季至2027年第1季仍會反映成本。若供需改善，價格較可能在2027下半年回落。

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