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美職單季10轟28長打 雙破張育成紀錄 李灝宇台將第1

記者陳宛晶／綜合報導
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李灝宇在18日戰白襪隊第八局敲出追平兩分砲，在休息室接受隊友道賀。(美聯社)
李灝宇在18日戰白襪隊第八局敲出追平兩分砲，在休息室接受隊友道賀。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

23歲李灝宇單場4安、轟出第10發全壘打，刷新台將單季10轟與28長打紀錄，並在落後中助老虎逆轉取勝。

大聯盟單季雙位數全壘打，不再是台灣選手到不了的高度。23歲台灣強打李灝宇的單場4安之夜，包括1發追平兩分砲，敲出本季第10轟、第28支長打，雙破張育成紀錄，也成為今年第6位達到10轟的亞洲選手。在今年球季例行賽最後8場比賽，還有1項可以追逐的超高難度目標，就是大谷翔平保有的亞洲選手23歲以下賽季最多安紀錄，來自2018年的93支安打。

李灝宇在美國時間18日一戰打出生涯代表作，而且是從谷底出發，還沒站上打擊區，先在1局下就發生接球失誤，讓戰況在該局從1比1平手演變到1比6落後。

李灝宇上演「道歉野球」，5打席敲出4安打，首打席是全場唯11次被解決，第五局敲1壘打，第6局的2壘打掃回1分打點，第8局敲追平兩分砲，生涯首度「聽牌」完全打擊，第9局有機會挑戰，結局「只有」1支1壘打，單場4安依然是台將史上首見。

老虎能從1比6劣勢打到11比8獲勝，李灝宇是致勝功臣，在對手大局、自家大局都有他的戲分。談到首局的失誤，李灝宇說：「我搞砸了我應該可以處理的球，當下也很自責。」

「開局1比6有點困難，但是大家都有咬住。」李灝宇表示，儘管落後，總教練辛區一直提醒大家，要打出高品質的打席，全隊也都做得很好，「大家都知道自己要做什麼」。

能用全壘打幫助球隊，李灝宇打到球當下就覺得「好像有了」，但又有點不太篤定，直到看到球飛出去，他興奮在壘間握拳振奮、激動跳躍，「我整個就…，忘記自己到底講了什麼」。

當地媒體「底特律自由新聞」對於李灝宇開轟流露情緒的描述，文字間滿是意境，「他看起來就像一根斷落的高壓電，在夜色中震動、迸出火光，閃爍著令人睜不開眼的電光，流露出最原始、最純粹的情緒。李灝宇繞過一壘，目光望向休息室、望向隊友，望向那群沒放棄的夥伴，彎下身大吼，雙手握拳振奮，再猛拍胸口、指向場內放聲吼叫。」

李灝宇19日再戰白襪隊，5次打數揮出2支安打，但也吞下3次三振，老虎全場只得1分，終場以1：3落敗；他18日不但轟出生涯第10支全壘打，也締造生涯首次單場4安紀錄，19日追加兩支安打後，總安打數已達80支，打擊率升至2成66。

老虎隊台將李灝宇18日五打數敲出四安打，寫下台灣選手首度在大聯盟單場「鐵支」紀錄...
老虎隊台將李灝宇18日五打數敲出四安打，寫下台灣選手首度在大聯盟單場「鐵支」紀錄。(美聯社)

精華 FAQ

  • 他單場5打席敲出4安，包括1發追平兩分砲，完成生涯首次單場4安，也把本季全壘打推進到10轟、長打累積到28支，雙雙改寫台將紀錄。

  • 李灝宇首局失誤後，老虎一度陷入1比6落後，但全隊持續咬住戰局，最終靠著多局串聯攻勢反超，以11比8擊敗對手，李灝宇也成為關鍵功臣。

  • 在例行賽剩下8場的情況下，他仍有機會挑戰大谷翔平保有的亞洲選手23歲以下單季最多安打紀錄，也就是2018年的93支，目前他已累積80支安打。

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