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SUPER教師頒獎 教長缺席 國教署長喊「打給我」 挨批做過頭

記者許維寧／台北20日電
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全國教師會19日舉行super教師獎頒獎典禮，教育部國教署長彭富源到場，他致詞時...
全國教師會19日舉行super教師獎頒獎典禮，教育部國教署長彭富源到場，他致詞時表示，教師若有任何需要，「你可以打電話給我」。(記者許維寧／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

全教會舉辦SUPER教師獎頒獎典禮，教長鄭英耀罕見缺席，由彭富源代打並公開手機號碼，卻遭教師團體批評過度表態、應先解決校事會議等爭議。

教師節將屆，全國教師會昨舉行SUPER教師獎頒獎典禮，表彰各教育階段作育英才的教師，然而教育部長鄭英耀卻罕見缺席，僅由國教署長彭富源到場。彭上台致詞表示，教師有任何需要，「可以打電話給我」，隨即公布手機號碼。不過教師團體並不領情，強調此舉「做過頭」，請教育部先拿出解決問題的決心。

由中華民國全國教師會（全教會）舉辦的SUPER教師獎，自2003年創辦以來，今年邁入第24屆，每年都選在教師節前舉辦頒獎典禮。教師必須先獲得各縣市SUPER教師獎，才能進入全國賽，最後僅有極少數人能獲獎，競爭相當激烈。

SUPER教師獎頒獎典禮也被視為教育界年度盛事，歷任教長多親自到場為教師加油打氣，去年鄭英耀出席時允諾將改革校事會議匿名投訴問題。時隔一年，校事會議爭議仍未解，鄭英耀今年罕見缺席頒獎典禮，改由彭富源代表。據了解，鄭英耀是選擇出席總統府舉辦的全社會防衛韌性國際論壇。

彭富源致詞時，先肯認教師的辛勞，隨即表示，到現在也還是會於觀課時向教師詢問，覺得什麼地方要改、要幫忙、要提升。

彭富源指出，相信教師需要被看見、被鼓舞，教師若有任何需要，「你還可以打電話給我」，給予鞭策或給予教育行政機關任何建議均可。語畢，隨即於台上公開手機號碼。

對此，全教產理事長林蕙蓉認為彭富源「做過頭」，「現在是要老師一人一通電話，要求廢除校事會議嗎？」給電話是一回事，還要有誠意接聽。她表示，教育現場的問題不是署長給號碼就能解決，教師要的是實質解決問題。

林蕙蓉指出，國教署多不願意傾聽教師團體的訴求，反而是較傾向接納兒少團體的意見，但教育部不要忘了，到底是誰在教學生，無法落實親師合作，教育品質就無法提升。鄭英耀也許是在避風頭，很多會議未出席，還是要呼籲教育部務實一些，拿出解決問題的決心。

全教會理事長葉青芪則說，依往例均有邀請教育部長出席，今年為何部長缺席，沒有深入了解原因，教育部派誰出席，全教會都尊重。

葉青芪說，教師與教育部的關係陷入僵局很久了，希望以對話取代對抗，教育現場確實很糟，但呼籲各界回歸理性對話，不要拿少數個案毀壞教育現場的努力。

葉青芪也提到，SUPER教師評審團獎沒有獎金，彭富源得知後也當場表示，將以特支費發給兩位得獎教師各6000元。

精華 FAQ

  • 鄭英耀今年罕見缺席典禮，改由國教署長彭富源代表出席；據了解，他是去參加總統府舉辦的全社會防衛韌性國際論壇，因此未到教師獎頒獎現場。

  • 彭富源致詞時表示教師若有需要可以直接打電話給他，並當場公布手機號碼；但教師團體認為這只是表態，無法解決校事會議等實際問題，批評做過頭。

  • 全教產與全教會都認為，教育部應務實回應教師現場困境，包含校事會議與溝通機制問題；他們希望以對話取代對抗，但更要看到教育部解決問題的決心。

教育部

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