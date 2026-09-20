馬英九缺席今年日月潭泳渡 仍吸引逾2.1萬人

日月潭萬人泳渡20日登場，逾2萬1700名泳士陸續下水橫渡日月潭，場面壯觀。(記者賴香珊／攝影)

台灣南投日月潭 泳渡今登場，前總統馬英九 雖未參與，但仍吸引逾2.1萬人，從朝霧碼頭下水游到伊達邵，挑戰約3公里泳道，西班牙籍趙偉信以56分27秒首位完泳，無腿泳士張維捷用蝶式衝刺上岸，展現堅韌受注目，並鼓勵身心障朋友走出來。

「第44屆日月潭國際萬人泳渡」今登場，今年共1796隊、逾2萬1700名泳士報名，其中451人來自38個國家及地區，另有逾400名身心障礙泳士參與，首度啟用「實名制雙晶片」，泳士手腕、魚雷浮標各戴1枚晶片，安全管理再升級。

南投縣長許淑華、運動部全民運動署署長房瑞文、等今上午7時許等施放1萬尾曲腰魚苗，維護潭區生態，響應環境永續，隨後前往朝霧碼頭進行開幕與鳴笛儀式，為泳士們加油打氣，其中身心障及首批泳士則已於今晨7時前後陸續下水。

許淑華表示，今年很可惜未能見到前總統馬英九出席，但仍吸引大批人潮參加，為讓活動更安全，今年優化雙晶片設計，以利因應突發能快速掌握位置；另，過去僅發獎狀，今年特別增加獎牌，提升活動紀念價值，也盼鼓勵更多泳者參與。

全民運動署署長房瑞文則說，日月潭萬人泳渡是南投，甚至國內外具指標性的IP運動，今年也列入運動部地方特色運動評選及補助，而大型公開水域活動能連辦44年，真的很不容易，近年更導入環保賽事，改採線上報名、數位完賽證明等。

超過2萬名泳士於今天上午7時前後陸續下水，再現經典的「萬人下水餃」場面，來自西班牙的43歲趙偉信以56分27秒完泳，他發現自己是首位上岸後驚訝的說，今年是他第一次參加泳渡，感覺很舒服，日月潭很美，有機會還會再來。

身障泳士張維捷雖失去雙腿，但以蝶式游完全程並做最後衝刺，是率該組之先完泳，展現自信堅韌，引人注目，他表示，他幾乎每年參加，每次都有突破，更鼓勵身心障朋友別被自身情況限制，勇敢走出來，「別人能做的，他們一樣做得到」。

日月潭萬人泳渡20日登場，逾2萬1700名泳士陸續下水橫渡日月潭，場面壯觀。(圖／南投縣政府提供)

日月潭萬人泳渡20日登場，逾2萬1700名泳士陸續下水橫渡日月潭，場面壯觀。圖／南投縣政府提供