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馬英九缺席今年日月潭泳渡 仍吸引逾2.1萬人

記者賴香珊／南投即時報導
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日月潭萬人泳渡20日登場，逾2萬1700名泳士陸續下水橫渡日月潭，場面壯觀。(記...
日月潭萬人泳渡20日登場，逾2萬1700名泳士陸續下水橫渡日月潭，場面壯觀。(記者賴香珊／攝影)

台灣南投日月潭泳渡今登場，前總統馬英九雖未參與，但仍吸引逾2.1萬人，從朝霧碼頭下水游到伊達邵，挑戰約3公里泳道，西班牙籍趙偉信以56分27秒首位完泳，無腿泳士張維捷用蝶式衝刺上岸，展現堅韌受注目，並鼓勵身心障朋友走出來。

「第44屆日月潭國際萬人泳渡」今登場，今年共1796隊、逾2萬1700名泳士報名，其中451人來自38個國家及地區，另有逾400名身心障礙泳士參與，首度啟用「實名制雙晶片」，泳士手腕、魚雷浮標各戴1枚晶片，安全管理再升級。

南投縣長許淑華、運動部全民運動署署長房瑞文、等今上午7時許等施放1萬尾曲腰魚苗，維護潭區生態，響應環境永續，隨後前往朝霧碼頭進行開幕與鳴笛儀式，為泳士們加油打氣，其中身心障及首批泳士則已於今晨7時前後陸續下水。

許淑華表示，今年很可惜未能見到前總統馬英九出席，但仍吸引大批人潮參加，為讓活動更安全，今年優化雙晶片設計，以利因應突發能快速掌握位置；另，過去僅發獎狀，今年特別增加獎牌，提升活動紀念價值，也盼鼓勵更多泳者參與。

全民運動署署長房瑞文則說，日月潭萬人泳渡是南投，甚至國內外具指標性的IP運動，今年也列入運動部地方特色運動評選及補助，而大型公開水域活動能連辦44年，真的很不容易，近年更導入環保賽事，改採線上報名、數位完賽證明等。

超過2萬名泳士於今天上午7時前後陸續下水，再現經典的「萬人下水餃」場面，來自西班牙的43歲趙偉信以56分27秒完泳，他發現自己是首位上岸後驚訝的說，今年是他第一次參加泳渡，感覺很舒服，日月潭很美，有機會還會再來。

身障泳士張維捷雖失去雙腿，但以蝶式游完全程並做最後衝刺，是率該組之先完泳，展現自信堅韌，引人注目，他表示，他幾乎每年參加，每次都有突破，更鼓勵身心障朋友別被自身情況限制，勇敢走出來，「別人能做的，他們一樣做得到」。

日月潭萬人泳渡20日登場，逾2萬1700名泳士陸續下水橫渡日月潭，場面壯觀。(圖...
日月潭萬人泳渡20日登場，逾2萬1700名泳士陸續下水橫渡日月潭，場面壯觀。(圖／南投縣政府提供)

日月潭萬人泳渡20日登場，逾2萬1700名泳士陸續下水橫渡日月潭，場面壯觀。圖／...
日月潭萬人泳渡20日登場，逾2萬1700名泳士陸續下水橫渡日月潭，場面壯觀。圖／南投縣政府提供

精華 FAQ

  • 第44屆日月潭國際萬人泳渡共有1796隊、逾2萬1700名泳士報名，並有38個國家及地區、451名外籍或境外參與者加入，展現強大號召力與國際化特色。

  • 今年首度啟用「實名制雙晶片」，泳士手腕與魚雷浮標各配1枚晶片，方便即時掌握位置與應變，若遇突發狀況可更快確認泳士動態，讓公開水域活動安全再提升。

  • 西班牙籍43歲趙偉信以56分27秒率先完泳，第一次參加就奪首位上岸；失去雙腿的張維捷則以蝶式完成全程並衝刺上岸，展現堅韌，也鼓勵身心障朋友勇敢走出來。

日月潭 馬英九

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