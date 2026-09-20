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台灣中油資本額快虧空 明年恐聲請破產重整

記者陳儷方／台北20日電
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若天然氣價格維持高檔，中油年底累計虧損將會超過1260億台幣，直逼資本額1301...
若天然氣價格維持高檔，中油年底累計虧損將會超過1260億台幣，直逼資本額1301億元。（記者張文玠／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

中油因長期吸收能源成本與國際油氣價格高檔，虧損快速擴大，年底恐逼近資本額，若財務未改善，明年可能面臨資不抵債與破產重整風險。

國營事業中不只台電虧損擴大，中油財務體質也持續惡化。若今年天然氣價格持續維持高檔，至今年底為止，中油累計虧損將會超過1260億元（台幣，下同），直逼中油資本額1301億元，中油財務情況再不改善，中油明年恐將面臨資不抵債窘境，董事會也得依法聲請破產重整。

為了彌補油電鉅額虧損，行政院今年度追加預算中，除了撥補台電711億，並包含中油增資2338億元，再加上1089億元的汽、柴油、天然氣、桶裝瓦斯凍漲的補貼，油電加總補貼及增資的預算就超過4000億。

多年來，中油一直應政策要求吸收能源成本。過去5年裡，隨著俄烏、美伊兩場戰爭陸續開戰，全球天然氣、油價大漲，中油也吸收了不少成本，以俄烏戰爭來說，當年天然氣成本大幅上升，中油吸收大量成本，當年虧損超過2000億元，負債比也從原本60%多一路升高至90%以上。

而今年的美伊戰爭則是使得全球汽油價格上漲，不過，台灣汽油則是在政策要求下，並未同步反映。根據昨日最新公告的油價顯示，中油本周油價凍漲，汽、柴油價格均不調漲，且為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，自2月28日美伊開戰起迄今，中油執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計擴大吸收約219.2億元。

估計中油今年累計虧損將超過1260億元，將近1個資本額。中油董事長方振仁示警，中油資本額太低，若中油一旦破產，信評將降等，未來在國際上的採購及議價能力將大減，若再遇上此次美伊戰爭等級的危機，恐難以應對。

中油董事、南台科技大學教授魏慧珊表示，中油目前負債比已達約93%，截至7月底，需支付利息的負債超過8500億元，若國際能源價格持續高漲，虧損持續增加，則明年恐面臨資不抵債，「董事會依法得聲請破產重整」，屆時，國際採購原油、天然氣也可能面臨更高擔保要求，影響議價能力及採購契約，進一步衝擊能源供應，在國際市場購油、購氣時可能面臨更多困難。

精華 FAQ

  • 因為中油長期配合政策吸收油氣成本，加上國際能源價格高檔，累計虧損可能超過1260億元，幾乎逼近1301億元資本額，若情況未改善，明年恐出現資不抵債。

  • 行政院追加預算中，除了撥補台電711億元，也包含中油增資2338億元，另有1089億元用於汽、柴油、天然氣與桶裝瓦斯凍漲補貼，油電合計超過4000億元。

  • 若中油進入破產重整，信評可能下調，國際採購原油與天然氣時，可能被要求更高擔保，進而削弱議價能力與契約條件，也會增加能源供應與採購風險。

油價 天然氣 破產

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