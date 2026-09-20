黑白集／資安怪譚頻傳 打臉賴政府國安

國家資通安全研究院前瞻研究籌獲中心副主任許世璋（中）涉嫌竊取院內個資、機密公文逾20萬次遭起訴。（記者張宏業／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 中科院與資安院接連傳出資安與內控爭議，文章批評賴政府高喊「資安即國安」卻屢見核心機敏單位出問題，凸顯治理與安全查核失靈。

中科院官網遭駭疑雲未消，國家資通安全研究院又傳「內鬼」私自開發爬蟲程式爬取院內個資、機密公文。賴政府所屬核心機敏單位頻傳資安怪譚，如此治理能力怎讓人民安心？

表面上看，從蔡政府開始即高舉「資安即國安」大旗，賴政府除了接續提出新版國家資通安全戰略，還宣稱要打造堅韌、安全、可信賴的智慧國家，其中對內即包括有效保護資料、防範內部威脅、精進人員安全查核等重要工作。

但實務面卻是，主掌國防尖端科技的中科院，官網傳出遭AI越權、遭外部暴力破解兩版本，已夠讓民眾心驚；如今行政院重要資安技術幕僚單位竟有「內鬼私架爬蟲」，更是讓人不解。

首先，涉事者包括副主任、總監，並非基層；其次，竟是因最核心的人事系統有漏洞才讓他們得手；再者，檢方指犯案動機是因不滿經費結報效率，顯示院方顢頇與行政怠惰也可能從內部形成安全破口。有網友反諷「難道主動幫公司改善系統也有罪」，但偷撈20萬次、爬走的資料包括安全查核及國家核心科技計畫，雖未外洩，仍讓人捏把冷汗。

從共諜到資安，賴政府把「國安」喊得震天價響，青鳥不時上演「抓共諜、反滲透」，未料總統府和民進黨內就有共諜，最核心國防科技與資安單位更連傳資安怪譚，真是對「國安」的最大諷刺！（轉載自聯合報）