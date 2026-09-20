新聞評論／前鎮漁港非特例 高雄為何猛孵蚊子館？

高雄前鎮漁港再次引發關注，高雄區漁會表示，前鎮漁港船員會館提供盥洗、休憩及網路聯繫等服務，成為遠洋船員在異鄉與家人保持聯繫的溫暖驛站。（中央社／高雄市衛生局提供）

AI摘要 文章摘要整理： 前鎮漁港斥資81億元後仍成效不彰，水產品運銷中心與船員會館因未貼近使用需求而冷清，作者並以鼓山魚市場、鳳山車站大樓為例，批評高雄追求速成與外觀政績導致蚊子館頻出。

中央砸81億元（台幣，下同）整建的前鎮漁港問題叢生，新建的水產品運銷中心遭攤商集體抵制，遲遲無法開幕；營運一年多的船員會館，入住率奇慘無比。本報報導後，引發各界關注。農業部 和高雄市海洋局連忙宣布加碼補助再加碼，水產品運銷中心兩年免管理費，船員會館更直降到住宿每晚只要100元。事實上，類似的天價蚊子館，在高雄並非特例，其背後皆源自只求設計美觀卻輕忽實際需求，加上追求速成又好大喜功的政治文化，便孵出了一座座的蚊子館。

啟用超過50年的前鎮漁港，前鎮漁會原向高雄市政府申請3000多萬元投入設施維護與疏浚；2019年時任行政院長蘇貞昌主張「要做就一次做到好」，將預算不斷拉高到81億元。在各方一路加碼下，再追加深水碼頭、水產品運銷中心、船員會館、雨汙水下水道等工程；高雄市長陳其邁更下達兩年完工的軍令狀。

前鎮漁港為全台最大的遠洋漁業基地，投入資源與國際接軌、提升漁工人權，沒有人會反對。問題是，這些建設在設計之初並未與相關利害當事人盤點需求。花了24億的水產品運銷中心將魚貨切割作業區及銷售區分開，營造地板乾淨、賣魚有冷氣吹的高級感，卻讓與時間賽跑的魚販需兩頭奔波；加上造價昂貴，營運成本增加，在效率大減、租金變貴下，攤商不願進駐，是必然結果。

耗資超過4億元的船員會館亦是相同問題。對多數月薪不到2萬台幣的外籍漁工而言，最需要的是舒適且具隱蔽性的沐浴空間，但船員會館卻設計成1晚要價1380元的旅館，且僅規畫40間免費澡堂，旺季時常大排長龍，船員寧願去簡易澡堂，會館1天平均不到6名船員入住，對民進黨政府口中的「漁工人權」毫無提升。

規畫設計與使用需求斷裂，除因只追求外觀氣派的表面文化外，更重要的是，在中央及地方限期完工以求能在任內風光剪綵的命令下，規畫者如何進行使用者意願與市場調查？如今為了止血，中央與地方再砸錢補貼攤商管理費與船員房價，用更多納稅錢填補錯誤產品設計。

類似案例比比皆是。高雄市政府花了近2億元整修鼓山魚市場，2022年10月開幕，華麗設計被大讚是「全台最美魚市場」，成為打卡熱點。但熱度一過，人潮迅速消退，不到1年就因經營不佳封館整修，3個月後重新營業，依舊難挽頹勢，不久又告倒閉。

鼓山魚市場短短兩年就停業兩次，關鍵在名實不符，雖號稱魚市場，卻沒有生鮮魚貨，多是火鍋店，更被審計部揪出多項缺失，主要即是前置評估不足致營收不如預期。去年3月市府重新招標後三度開幕，雖然生意略有起色，但當時耗資800萬打造的景觀設計全遭剷除，距離完工僅兩年多，再度引發浪費爭議。鼓山魚市場3年內頻繁倒閉、易主，不論財務或行政成本，均造成巨大虛擲。

花了25億元建造的鳳山車站大樓，更是典型例子。這座古城造型、10層樓商場的「空中鳳城」，外觀華麗，成為當地地標。詎料台鐵從去年6月起連續招標4次，雖然降低權利金等讓利條件，卻一再流標，空中鳳城成空城。最後台鐵收回自營，卻是用來經營自家便當觀光工廠，被譏為最貴便當店。鳳山車站大樓同樣未就使用者角度進行規畫及統合，還為遷就外觀特殊古城造型，內部坪數縮減，導致廠商進駐意願低落，留下一座美麗而冷清的建物。

這種追求表面且速效政績的心態不改，恐怕還會創造無數的「前鎮漁港」。