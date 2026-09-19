「瑞芳樂舞四部曲」4年完成 從礦坑到海洋舞出瑞芳四地山海記憶

育化民族舞蹈團「瑞芳樂舞四部曲」19日晚首度在水湳洞完整集結演出，還有各國及全台樂舞團體表演。（陳世偉提供）

育化民族舞蹈團以台灣瑞芳、九份、金瓜石及水湳洞為創作軸線，每年為瑞芳各地創作一支新舞，歷時4年終於拼成完整的瑞芳山海故事，陸續完成「瑞芳瓶燈舞」、「九份燈籠舞」、「金瓜石鑛工舞」、「水湳洞漁燈舞」，19日晚首度在水湳洞完整集結演出，從礦坑、山城一路舞向海洋，展現「瑞芳文藝復興」時代新風貌。

▲ 影片來源：聯合新聞網

「2026育化舞蹈藝術節」先由各國及全台樂舞團體演出，來自非洲的「曼加非洲戰鼓團」以震憾的戰鼓、奔放的音樂及舞蹈炒熱全場；另有「VSA越南 」、西班牙風格的精靈幻舞舞團、德禎日本舞踊、金山原民班校友團、萬芳醫院合唱團等輪番登場，各國風情的藝文饗宴觀眾如痴如醉。

「瑞芳樂舞四部曲」最初源自對戴立林神父的紀念。戴神父自比利時來台後，曾在水湳洞、金瓜石、九份及瑞芳創辦幼稚園、育化舞團及傳教服務。在戴神父逝世20周年後，育化委託中國文化大學舞蹈系專任助理教授薛英娜循著他的四地足跡，分4年創作完成四部曲，讓「瑞水金九」各自風貌被看見。

四支舞作述說瑞芳四地的在地風情。「瑞芳瓶燈舞」以礦工深入黑暗礦坑時的瓶燈為意象，舞出家人等待平安歸來的牽掛；「九份燈籠舞」以紅燈籠、木屐、石階及巷弄為元素，結合踢踏與民族舞蹈，重現山城的繁華與歲月光影。

「金瓜石鑛工舞」則透過十字鎬、洗金盆及金瓜燈等道具，將鑛工挖鑛及淘洗的勞動轉化成舞步，呈現鑛山家庭的記憶群像；今年發表的「水湳洞漁燈舞」將舞台從山帶向海，以陰陽海、漁船及漁燈為元素，舞出漁民迎浪出海、捕魚到滿載歸航的生命韌性。

19日的演出把還讓樂團+瑞薩克樂團、九份燦哥月琴吟唱、林垂立創作歌曲及濂洞國小「不一鼓」穿插其中，透過舞蹈、音樂與在地文化跨界合作，呈現從山城到海岸的瑞芳藝文能量。

四部曲從礦坑到山城，從鑛山到海洋，讓觀眾看見瑞芳不同聚落的生活記憶，也希望未來成為瑞芳的特色「定目劇」，結合文化觀光，讓更多國際遊客不只看見瑞芳風景，也能看見更多動人的瑞芳山海故事。

育化民族舞蹈團「瑞芳樂舞四部曲」19日晚首度在水湳洞完整集結演出，還有各國及全台樂舞團體表演。（陳世偉提供）

育化民族舞蹈團「瑞芳樂舞四部曲」19日晚首度在水湳洞完整集結演出，還有各國及全台樂舞團體表演。（陳世偉提供）

育化民族舞蹈團「瑞芳樂舞四部曲」19日晚首度在水湳洞完整集結演出，還有各國及全台樂舞團體表演。（陳世偉提供）

育化民族舞蹈團「瑞芳樂舞四部曲」19日晚首度在水湳洞完整集結演出，還有各國及全台樂舞團體表演。（陳世偉提供）

育化民族舞蹈團「瑞芳樂舞四部曲」19日晚首度在水湳洞完整集結演出，還有各國及全台樂舞團體表演。（陳世偉提供）

育化民族舞蹈團「瑞芳樂舞四部曲」19日晚首度在水湳洞完整集結演出，還有各國及全台樂舞團體表演。（陳世偉提供）