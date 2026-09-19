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AI永續 和碩董事長童子賢：核綠共存才利經濟

記者林海／台北19日電
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聯合報昨舉辦「AI時代 永續未來共識論壇」，聯合報社長游美月（右五）與環境部長彭...
聯合報昨舉辦「AI時代 永續未來共識論壇」，聯合報社長游美月（右五）與環境部長彭啓明（左五）等與談貴賓一起合影。(記者潘俊宏／攝影)

AI時代下，要如何在經濟發展與環境永續之間平衡點，也成了重要課題。和碩聯合科技董事長童子賢強調，台灣的乾淨電力只占了16%，遠遠落後於世界平均水準，「是shame的」；台灣經濟要維持經濟競爭力，需要乾淨、穩定、經濟電力，只有「核綠共存」才能快速大量減少石化燃料使用。

AI摘要

文章摘要整理：

聯合報永續論壇聚焦AI時代的電力、減碳與治理議題，童子賢主張以核綠共存支撐經濟競爭力，彭啓明則強調以碳費推動實質減排。

聯合報75周年，延續社會關懷宗旨，舉辦周年系列活動之三「AI時代 永續未來共識論壇」，除了童子賢外，還邀請環境部長彭啓明、Kantar凱度台灣首席研究總監胡傳玉、台灣地方創生基金會董事長陳美伶、台新新光金控資訊長孫一仕、蝦皮購物法令遵循部長許敦凱、台灣大哥大總經理林之晨、關渡醫院院長陳亮恭等產官學及不同領域專家，從永續行動、人工智慧（AI）發展、人才教育到超高齡社會展開對話。

聯合報社長游美月致詞時表示，AI時代要面對核心矛盾就是AI帶來極致的效率，但同樣有龐大的電力消耗與碳足跡，AI追求的是算力，但考驗的是永久的行動力，唯有拿出實質誘因，永續才能真正落地。

碳費上路 拚實質減排

彭啓明則認為，淨零是必要的，關鍵就是要靠碳費來達成目標，預計到2030年共要減掉113.96的MtCO2e（百萬公噸二氧化碳當量）。接下來還要與金管會合作邁向永續金融、防範漂綠，簡化繁瑣規範，讓企業資源回歸實質減碳與技術創新，近期就會有記者會，同時也要打造AI可用的環境治理體系，建構AI-Ready Data、智慧防火牆，建立可落地、可擴散、可治理的AI應用能力。

此次論壇也發表「AI時代 跨世代永續與未來生活大調查」，勾勒未來行動藍圖，民眾期待未來在AI應用上應該優先的領域，Z、Y世代側重的是媒體與資訊可信度，而X世代與嬰兒潮世代期許醫療與健康照護。

童子賢表示，輝達執行長黃仁勳將AI產業分為五層「蛋糕」，分別是能源、晶片、基礎設施、模型與應用，但若沒有最底層的能源，整層蛋糕就垮了，而台灣經濟要維持經濟競爭力，需要乾淨、穩定、經濟電力。

童子賢表示，AI晶片生產、EV應用都需要電力，而台灣一年耗電2950億度，住家只占了18%，若是一度電貴了一元，一年就要增加近3000億元的費用。他更反問，健保破洞2、300億元就喊著快破產，而把錢送給不認識的產油國，有必要嗎？

火力發電 代價更沉重

童子賢強調，台灣國土若是現在十倍大，當然可以盡情發展風電、光電，以人類角度來說，永恆的只有太陽而非太陽能板，若是未來太陽能板使用期限一到，要處理的垃圾規模就很驚人。而火力發電以大氣為垃圾場，任意汙染排放，除了造成暖化，也極大程度的傷害國民健康。

童子賢舉例，以天然條件與台灣相近的瑞士來說，用了約3成的核能加上穩定的水力發電，就達到了不排碳，反觀台灣的乾淨電力只占了16%，遠遠落後於世界平均水準，「是shame的」。

童子賢認為，只有「核綠共存」才能快速大量減少石化燃料使用，反核團體總把核電廠形容是原子彈一樣危險，但核電廠的鈾濃度僅4.5%，與引爆核彈需要的93%落差很大，根本不會爆炸，核電廠發生意外，外洩放射性主因是氫氣爆炸，現在針對氫爆也有各種改善方式，安全性提升百倍。

對於反核團體質疑核廢料處理，童子賢更反批，用火力發電，有沒有處理碳排？核能至少做到臨時處置與收集，但火力發電不但都做不到，卻要核能做最終處置，完全不合理，當環境條件崩潰，後果比車諾比與福島更嚴重100萬倍。

童子賢更說，發動工業革命的英國在2024年已經停止所有燃煤發電廠運轉，台灣卻重啟麥寮燃煤發電廠，而地球暖化情形已經相當嚴重，未來如因暖化引起的尼泊爾洪災發生在台灣，大家也不要訝異。

聯合報七十五周年系列活動之三「AI時代 永續未來共識論壇」，18日請來和碩聯合科...
聯合報七十五周年系列活動之三「AI時代 永續未來共識論壇」，18日請來和碩聯合科技董事長童子賢以「台灣的能源與永續」為題發表演說。(記者潘俊宏／攝影)

精華 FAQ

  • 他指出AI、晶片與電動車都高度依賴電力，台灣若要維持競爭力，就必須同時擁有乾淨、穩定又經濟的供電，因此主張核能與綠能並行，才能更快降低對石化燃料的依賴。

  • 彭啓明表示淨零是必要目標，關鍵在於透過碳費促成實質減排，並預計到2030年要減少113.96 MtCO2e，同時與金管會合作推動永續金融、避免漂綠，讓資源回到減碳與技術創新。

  • 論壇除電力與減碳外，也談到AI時代的治理與應用需求，包括建立AI-Ready Data、智慧防火牆與可落地的應用能力；調查結果則顯示不同世代對媒體可信度、醫療照護等AI應用期待不同。

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