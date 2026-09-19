我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五角大廈再公布UFO檔案：研究蟲洞與隱形斗篷 3工程師異常病變

9月換季斷捨離 整理師點名「4樣物品」可以清掉了

強化離島通訊韌性 台馬第四海纜啟用 全長近300公里

記者蔡家蓁／連江19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台馬第四號海纜18日在南竿介壽白馬王公園舉行完工啟用典禮，行政院長卓榮泰跨海主持...
台馬第四號海纜18日在南竿介壽白馬王公園舉行完工啟用典禮，行政院長卓榮泰跨海主持，並聽取中華電信代表介紹行動車與海纜硬體。(圖／行政院提供)

AI摘要

文章摘要整理：

台馬第四海纜啟用後，馬祖通訊容量提升至約1.9Tbps，並搭配AI預警、海巡機制與海纜、微波、衛星多重備援，目標是在斷纜或災害下維持不斷網。

台馬第四號海纜昨啟用，這條全長近300公里的海纜，從台灣本島串聯東引、南竿及西莒，啟用後台馬整體傳輸容量提升至約1.9Tbps，數發部指出，同時啟用AI自動預警結合船舶自動識別系統，一旦有船隻異常停滯或靠近海纜管制區，會主動通報海巡前往驅離或登檢。

數發部昨在南竿介壽白馬王公園舉行完工啟用典禮，行政院長卓榮泰、數發部長林宜敬、立委陳雪生、連江縣長王忠銘、議長張永江及中華電信執行副總楊慧琪等人出席。

回想過去斷纜時，馬祖民眾曾抱怨網路「斷得太徹底」，不只手機訊號受影響，連轉帳、電子支付都無法正常使用；有人直言不在意月租費能補償多少，「只希望趕快修好」。

卓榮泰表示，過去接到許多馬祖鄉親到台北反映「根本就不通」，未來網路建設不能只是「有」或「穩定」，還要有足夠韌性，面對天然災害或人為因素干擾都能維持通訊。

他強調，政府要做的是「備援還要再備援」，目前除既有台馬二、三號海纜外，馬祖各鄉另有至少二組微波系統，並搭配衛星網路及高抗災基地台，形成「陸、海、空」多元備援，即使海纜發生問題，也要確保通訊不中斷。

數發部指出，因先前離島海纜常被扯斷導致斷訊，這次設置第四海纜重點是「斷纜不斷網」，除了「加硬、埋深」，也避開兩岸漁船頻繁行駛路線。

王忠銘說，過去海纜受損曾影響馬祖對外通訊，第四海纜加入後，透過海纜、微波、衛星多重備援，可望提升平時及緊急狀況下的通訊穩定度。

精華 FAQ

  • 這條近300公里海纜串聯台灣本島、東引、南竿與西莒，啟用後讓台馬整體傳輸容量提升至約1.9Tbps，也讓離島通訊更穩定，降低單一路徑中斷帶來的風險。

  • 政府強調要做「備援還要再備援」，除台馬2、3號海纜外，還有至少2組微波系統、衛星網路與高抗災基地台，形成海陸空多元備援，確保通訊不中斷。

  • 數發部表示，這次除加硬、埋深外，也避開兩岸漁船常行駛路線，並導入AI自動預警結合船舶自動識別系統；若有船隻異常靠近管制區，會立即通報海巡驅離或登檢。

上一則

高雄選情緊繃 蔡英文問「高雄會不會掉？」

下一則

賴清德公布總預算 被指加註「御批」並函五院 在野斥「太上皇」

延伸閱讀

張俊傑恐走海路逃亡 台全面升高戒備 擬發百萬檢舉獎金

張俊傑恐走海路逃亡 台全面升高戒備 擬發百萬檢舉獎金
大亞董座沈尚弘 生產「電力主動脈」 築韌性電網防火牆

大亞董座沈尚弘 生產「電力主動脈」 築韌性電網防火牆
中國9/15收緊邊控 陸委會副主委：赴陸橙色警示暫不升級、禁團令維持

中國9/15收緊邊控 陸委會副主委：赴陸橙色警示暫不升級、禁團令維持
高雄前鎮漁港81億改建 新會館平均每日6船員入住 繫船柱腐蝕未汰換

高雄前鎮漁港81億改建 新會館平均每日6船員入住 繫船柱腐蝕未汰換

熱門新聞

溫姓女子加入詐欺集團當車手，彰化地方法院依犯三人以上共同詐欺取財罪，5罪，判處溫女應執行有期徒刑2年4月。記者簡慧珍／攝影

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

2026-09-11 19:13
蔣友柏（左）與林姮怡當年抱著女兒合影。（本報系資料照）

蔣友柏再婚倒數 前妻林姮怡背景被翻出 千金嫁蔣家斷星途

2026-09-12 17:00
每年一到中秋節，蛋黃酥討論的議題紛紛出現，大家都在評比和尋找最好吃、價格最親民的店家。 (示意圖／AI生成)

他給這家蛋黃酥9分高分「剩下1分怕他太驕傲」 老饕點頭：完勝不二家

2026-09-10 19:38
台中市長盧秀燕在今年天下雜誌縣市長滿意度調查中排在六都最後、全國倒數第二。市府表示，每項調查都是參考，市府虛心接受。(本報系資料照)

天下雜誌2026縣市長滿意度 盧秀燕6都墊底

2026-09-15 09:20
台中一名男子和女友育有國小兒子、女兒，卻趁獨自照顧時亂摸兒子生殖器、對他口交，還撫摸女兒下體。示意圖，與本案無關。（本報資料照片）

台雙寶爸竟是狼父 對兒子口交、拉女兒摸鳥...下場曝光

2026-08-29 00:13
一名女網友將在11月結婚，卻發現未婚夫疑似劈腿女同事。示意圖。 (示意圖／AI生成)

再2個月就要辦婚禮 台積電工程師出軌女同事被未婚妻當場抓包

2026-09-16 18:37

超人氣

更多 >
洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」

洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」
主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇
黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？

黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？
百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…

百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…
習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動