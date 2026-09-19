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「爬蟲」入侵台資安院 副主任等4人竊機密逾20萬次遭起訴

記者蔣永佑張宏業／台北19日電
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國家資通安全研究院前瞻研究籌獲中心副主任許世璋（中）涉嫌竊取院內個資、機密公文逾...
國家資通安全研究院前瞻研究籌獲中心副主任許世璋（中）涉嫌竊取院內個資、機密公文逾20萬次遭起訴。（記者張宏業／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

資安院前瞻中心副主任等4人為改善報帳流程，利用系統漏洞自製爬蟲，長期竊取個資與機密公文逾20萬次，還以AI分析公文內容，遭檢方起訴。

國家資通安全研究院前瞻研究及籌獲中心副主任許世璋，不滿院內專案經費結報效率低下，提議開發新財務系統又遭拒，為改善內部報帳系統，夥同總監彭敏君指示副研究員丁柏楓、李昱勳開發爬蟲程式，竊取院內個資、機密公文逾20萬次，並將部分公文以微軟AI大型語言模型分析，台北地檢署昨依違反個資法及刑法妨害電腦使用罪起訴4人。

起訴指出，2024年1月初，時任資安院前瞻中心研發組經理的彭敏君，無意發現院內人事系統漏洞，可取得全院人員個資，於是將撈取到的個資存檔，轉傳給時任總監的許世璋，後來兩人先後升職總監和副主任。

2025年初，許世璋不滿院內專案經費管理效能不彰，提議研發組自行開發新型財務系統，但遭院長拒絕，最後擅自決定利用上述漏洞，由權限最高的許世璋提供程式邏輯與帳號密碼，交由丁柏楓撰寫爬蟲程式，爬取院內流程表單與人事資料，並自動下載分類、修正。

他們又發現，資安院大額採購資料均以公文申請，無法藉由入侵流程表單系統取得，再著手開發公文系統爬蟲程式，取名為XMAS系統（中心預算系統），並將竊取的大量公文，以微軟AI大型語言模型應用程式介面進行分析，將解析結果存放在前瞻中心共享資料夾。

同年5月，資安院為強化資安，切斷內、外網連通的VPN管道，導致爬蟲程式斷線，彭敏君於是指示李昱勳以資安院配發的公務內網筆電，安裝具內外網串接功能的程式，使爬蟲程式得以連進內網繼續爬取資料。資安院今年初發現防火牆紀錄日誌有異，向調查局新北市調查處提告。

調查局追查，許世璋等人藉由XMAS系統爬蟲程式，從去年6月至今年3月，共爬取資料20萬7938次，每次間隔時間僅約2.6秒；4人的爬蟲讀取量便占全資安院流量的85%，內容涵蓋全院人員身分證字號、健保級距、安全查核及國家核心科技計畫等個資和機敏資訊，嚴重破壞資安院資通安全。

檢方指出，資安院身為國家資安防護的核心要塞，許世璋、丁柏楓4人在未獲授權下，不思以正當管道改善行政流程，反利用專業知識鑽漏洞，撈取內部大量公文資料，嚴重破壞資安院資通安全，考量4人動機僅為處理經費結報等公務，也無外洩資料，若審判中坦承犯行，建請法院量處適當之刑。

2023年成立的資安院，核心業務當屬關鍵基礎設施資安防護、資安預警，沒想到被自家資安高手扮演駭客入侵，讓人員個資、研究計畫被看光、顯示內控失靈存在已久，數發部「重建設、輕監督」爭議再添一樁。

資安院被自家資安高手扮演駭客入侵，讓人員個資、研究計畫被看光、顯示內控失靈存在已...
資安院被自家資安高手扮演駭客入侵，讓人員個資、研究計畫被看光、顯示內控失靈存在已久。(本報資料照片)

精華 FAQ

  • 涉案者為資安院前瞻研究及籌獲中心副主任許世璋、總監彭敏君，以及副研究員丁柏楓、李昱勳4人，檢方認定他們共同設計並執行爬蟲竊取行為。

  • 4人先利用人事系統漏洞抓取個資，再由許世璋提供邏輯與帳密，指示丁柏楓寫爬蟲程式，進一步爬取流程表單、人事資料與公文，並以AI整理分析。

  • 檢方指出，4人未經授權卻長期大量讀取資料，從去年6月至今年3月共20萬7938次，流量占全院85%，內容涉及身分證字號、健保級距及國家核心科技計畫等敏感資訊。

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