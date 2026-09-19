最低工資審議會9月24日登場 勞方喊漲7.77％

勞動部長洪申翰18日與最低工資審議會勞方代表舉行會前會。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 最低工資審議會將登場，勞方以GDP成長與CPI推算明年調幅應達7.77%，並要求共享經濟成果，研究報告則提醒產業景氣分化明顯。

最低工資審議會將於24日登場，勞方強調，前天央行預估全年GDP成長11.48%，若勞資對半共享經濟成長果實，再足額反映CPI2.03%，明年最低工資調幅應達7.77%。

勞動部長洪申翰昨晚與最低工資審議會勞方代表舉行會前會，由於33會理事長林伯豐日前主張調漲3%較為合理，全國產業總工會理事長戴國榮強調，若扣除CPI，等於勞工分享到的經濟成長果實不到十分之一，既然雇主團體這麼沒誠意，勞方何必體貼退讓？何況經濟部長龔明鑫已明言，若最終調幅對部分中小企業造成困難，經濟部將給予協助。

依「最低工資法」規定，最低工資研究小組須於審議前提出研究報告。報告指出，從各產業實質GDP成長率觀察，今年上半年產業景氣明顯分化，製造業受惠電子資通產品大幅增產，成長21.93%；批發及零售業也因生產活動活絡、外貿表現亮眼，成長16.55%。相較之下，住宿及餐飲業僅成長0.86%，運輸及倉儲業也只有4.47%。

研究小組最後建議，最低工資調整幅度至少應以CPI年增率為基礎，並正視產業發展差異擴大的趨勢，將經濟成長果實合理分配給勞工。

戴國榮強調，雖然運輸及倉儲業、住宿及餐飲業成長不高，但今年上半年整體服務業仍成長9.33%。他提醒，隨最低工資年年調升，邊際勞工人數也增加，代表中間薪資並未跟著最低工資調升，愈來愈多中產勞工未能享受AI紅利落入新貧階級，呼籲政府除著眼最低工資，也應設法帶動整體勞工薪資提升。