賣自己釣的魚觸法、最重罰30萬 台釣友批政府管太多

一般民眾休閒釣魚、採捕等活動，僅能供個人自用或食用，不能進一步販售或其他營利行為，查獲可處3萬元到30萬元罰鍰。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 苗栗有民眾網售自釣石斑遭檢舉，引發釣友質疑禁售規定太嚴；縣府則強調，公共水域釣獲僅能自用，若販售恐遭3萬至30萬元罰鍰。

苗栗縣政府最近接獲漁業署交查一件在網路販售自釣的十一尾石斑，經縣府調查行為人有船員執照，不予開罰。但一些釣友聞訊錯愕，原來自己釣的魚竟不能賣，批「政府該管的不管」。縣府農業處強調，漁業法規定公共水域垂釣或採捕的水產僅能自用，提醒小心挨罰。

苗栗縣農業處漁業科指出，有人在網路兜售十一尾自釣石斑遭檢舉，經調查販售人領有漁船船員手冊，並無裁罰；漁業科過去也沒有開罰案例，但很多民眾可能因不知情而觸法，因此宣導周知。

農業處指出，漁業法規定海洋、河川、溪流等公共水域，或與公共水域相連的非公共水域，必須經主管機關核准，並取得漁業證照後，才能從事相關行為，因此一般民眾休閒釣魚、採捕等活動，僅能供個人自用或食用，不能進一步從事販售或其他營利行為，查獲可處台幣3萬元到30萬元罰鍰。

一名資深釣友表示，政府禁止垂釣或採捕的漁獲販售，用意可能是擔心衝擊海洋生態與漁民生計，但一般民眾漁獲量都有限，反而是波特船，目前後龍沿海假日普遍可見，尤其是配備魚探機鎖定魚群，衝擊程度更大，自己釣魚販售數量不多，還得面臨高額罰則，有點本末倒置。

張姓釣友說，有時坐船出海「一支釣」，主要是休閒興趣，幸運釣得多或釣到「大貨」去賣錢，也只是順手為之，處罰規定根本就是「用牛刀殺雞」，況且也從沒聽過有人被檢舉，早就可以廢除了。

羅姓漁具店老闆說，政府應該管制的是作業方式，比如炸魚、毒魚或是沉底拖網，單純垂釣或徒手抓魚蝦蟹貝並販售，不應處罰。張姓海產店老闆也說，像沙梭、石蚵靠勞力捕抓，量不多也不穩，建議縣府比照澎湖縣管制馬糞海膽捕撈規定，以季節限制採捕特定魚類，才能有效保護漁業資源。