台結婚新人 10年少逾4萬對、初婚延後1.4歲

勞工現行8天的婚假，將於10月起修正為延長至14天。圖為結婚的新人。(記者張文玠／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 台灣近10年結婚對數明顯下滑，去年僅10萬4376對，初婚年齡也延後1.4歲；政府因此研議延長婚假、產假與陪產假，但多項育兒制度仍待修法協商。

勞動部昨宣布延長婚假，盼提高民眾結婚意願。除此之外，產假、陪產假也都將延長，育兒留職停薪適用兒童年齡也將放寬，不過這部分因涉及性別平等工作法、就業保險法等修法，須經立法院三讀，目前仍在協商階段。

然而，內政部 最新統計顯示，去年全台結婚僅10萬4376對，相較2016年的14萬7861對，10年間少了4萬3485對、減幅約29.4%；晚婚趨勢反映在初婚年齡於10年內平均延後1.4歲。

內政部戶口統計資料顯示，近10年結婚對數大致呈下降趨勢。2016年仍然有14萬7861對、接著逐年下探，到了2020年減少至12萬1702對，2021年僅剩11萬4606對。

疫情後結婚對數一度回升，2022年增至12萬4997對、2023年12萬5192對，但2024年又降至12萬3061對，去年更降至10萬4376對。換言之，與10年前相比，一年登記結婚對數少了超過4萬3000對，減少近3成。

不只結婚對數減少，國人步入婚姻時間也愈來愈晚。內政部統計，2016年男性初婚平均年齡32歲、女性30歲，去年分別增至33.4歲及31.4歲，10年間男女均延後1.4歲。

另外，勞動部擬將育兒留停適用年齡從現行3歲延至6歲，但立委希望加碼到8歲，是主要爭執點；另有立委希望彈性育兒工時入法，但勞動部則希望先以獎勵方式推動。

而攸關育兒留停法規的性別平等工作法，7月底於立法院衛環委員會通過初審，但仍保留大量條文待黨團協商。

勞動部還希望將現行八周產假延長至12周，讓母親身心有更多時間可恢復；現行七日陪產檢及陪產假擬延長為14天，讓孕產爸爸一起陪同。 不過立委在修法討論過程中也再加碼，例如產假，立委建議延長至14周。