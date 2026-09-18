台灣房市再鬆綁「建商叫叫叫 央行不能硬梆梆」

中央銀行理監事會17日決議進一步鬆綁房市管制措施，央行總裁楊金龍表示，兩年管制已足夠；建商則認為此舉有助於房市軟著陸。（記者曾學仁／攝影）

房市管制再鬆綁。央行 理監事會昨決議將自然人第二戶購屋貸款最高成數由6成提高至7成，同時刪除建商購地貸款須切結於一定期間內動工興建的規定，兩項措施自18日起實施。央行總裁楊金龍認為，兩年房市信用管制「也夠了」，未來則會依市場狀況滾動調整。

這是央行今年第兩度調整該房貸限制。今年3月，央行已將第2戶購屋貸款成數上限由5成放寬至6成，昨再提高到7成，央行表示，主要是協助民眾購買第2戶住宅，實際上是供自己換屋或家人居住所需。

另一項更受建商關注的，是購地貸款規定鬆綁。過去建商辦理購地貸款，除須提出具體興建計畫，也須切結在18個月期限內開工；新制刪除限期動工切結，改由銀行依個案授信情況自行掌握時程。楊金龍說，銀行對建商的審核過程控管很好，所以一步步放寬。

中華民國不動產建築開發公會全國聯合會表示，政策務實回應自住家庭與產業需求，有助房市軟著陸，給予高度肯定。全聯會理事長陳勝宏建議，期許央行後續滾動檢討信用管制，針對都市更新、危老重建融資及建商餘屋去化等問題，提供合理協助。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨說，第2戶貸款成數提高，最直接受惠的是換屋族、多代同堂家庭，以及父母協助子女購屋等客群。過去貸款上限僅6成，購屋者須準備4成自備款，對高房價地區形成不小門檻；調升至7成後，自備款壓力可望下降，也讓資金調度更有彈性。

對於鬆綁管制，楊金龍指出，面對建商「叫叫叫」，央行也不能「硬梆梆」，畢竟兩年的信用管制已經發揮一定效果。他說，第7波管制到現在「兩年也足夠長了」，應該聽聽外面的呼聲，做適度的放寬，但是考慮青安3.0剛開始，台灣經濟熱絡，若是大幅鬆綁也怕資金流到房市去，因此也有一位理事反對放寬。

央行資料顯示，今年7月底全體銀行不動產貸款集中度已降至34.44%，較3月底的35.56再下降，也比2024年6月底37.61的高點下滑不少。

楊金龍坦言，兩年前央行祭出信用管制時「確實下手重了些」，目的就是避免信用資源過度集中房地產；如今成效逐步顯現，政策也沒有必要一直維持相同的強度。

對於房價居高不下，楊金龍說，央行也希望房市軟著陸，不過，他認為不要把「房價」作為央行的目標。建商也對央行說明，蛋白區價格已經修正，然而北市蛋黃區價格因為有剛需，很難下降，央行也沒辦法增加精華區的土地供給，所以只能道德勸說，希望建商讓利。

楊金龍也有感而發的說，很多人覺得房市是央行的事情，他常跟同事說，「捅到蜂窩了」，但仍鼓勵同仁把相關協處措施盡量完成，把正確訊息提供出去。