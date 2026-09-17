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通膨升溫政院出手 關鍵原物料減稅延長半年

記者黃婉婷賴昭穎／台北17日電
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行政院穩定物價小組16日決議，關鍵原物料稅負減徵措施延長六個月至明年3月底，其中...
行政院穩定物價小組16日決議，關鍵原物料稅負減徵措施延長六個月至明年3月底，其中包括調降汽柴油貨物稅，降低能源價格波動對民生及產業的影響。（記者季相儒／攝影）

中東情勢升溫導致國際油價上漲，行政院副院長鄭麗君昨天主持穩定物價小組會議，決議關鍵原物料稅負減徵措施延長6個月至明年3月底；此外，因應國際油價上漲外溢效應可能遞延顯現，鄭麗君也指示經濟部針對石化產品、工業用紙、鋼材等可能受影響品項，強化數據管理及預防性監控，如有異常，請物價聯合稽查小組即時介入，強化查察不法。

受到中東衝突再度升高影響，國際油價在高檔徘徊，兩大指標布倫特、西德州原油昨天價格雖然走跌，但每桶仍在100美元以上，昨晚分別來到107.5、103.9美元。而受到國際油價大漲影響，連續6個星期凍漲的台灣油價本周宣告「解凍」，每公升汽、柴油分別調漲0.7、0.6元。台灣中油將於周六宣布下周油價，若油價持續上漲，恐將加深國內通膨壓力。

主計總處統計，今年5至8月的消費者物價指數（CPI）年增率，已連續4個月超過2%的通膨警戒線，並預測今年CPI漲幅為2.07%。中央銀行今天下午舉行第3季理監事會，隨著中東情勢導致油價攀升，央行是否上調CPI增幅預測也將成為焦點；央行在6月的第二季理監事會，將今年的CPI增幅從1.8%上調至1.91%。

行政院穩定物價小組昨決議將關鍵原物料稅負減徵措施再延長半年，這已是關鍵原物料第18波減稅措施，從9月底延長至明年3月底。包括免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅，免徵小麥進口關稅，奶油、烘焙用奶粉及牛肉關稅減半；汽油貨物稅每公升調降台幣3.415元、柴油每公升調降1.995元，水泥及液化石油氣貨物稅也減半。

鄭麗君表示，確保能源穩定供應及民生物價平穩，是當前政府重要任務。考量中東情勢仍具高度不確定性，要求經濟部密切掌握國際能源供應及市場變化，偕同中油及主要業者完成冬季能源供應部署，並提前啟動明年第一季進口油氣採購及調度規畫，強化能源供應韌性。

行政院指出，因應中東情勢，政府推出穩定能源供應、穩定油氣價格、穩定民生物資、減輕產業成本、強化物價監控、維護市場秩序及協助受影響產業等7主軸措施。

鄭麗君說，政府將持續維持國內油價亞鄰最低價，並依專案平穩機制，由中油公司吸收部分國際原油價格漲幅；民生用天然氣及桶裝瓦斯持續凍漲至年底，降低能源價格波動對民眾生活及產業營運的影響。

精華 FAQ

  • 措施包括免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅，免徵小麥進口關稅，並將奶油、烘焙用奶粉及牛肉關稅減半，同時汽油、柴油與部分能源貨物稅也維持減徵。

  • 主因是中東情勢升溫帶動國際油價高檔震盪，可能進一步推升國內通膨。政府因此延長減稅、要求預防性監控石化與鋼材等品項，避免漲價外溢。

  • 台灣油價已結束連續6周凍漲，汽柴油每公升分別調漲0.7元、0.6元；而CPI年增率已連4個月超過2%，使央行與行政院都更關注後續通膨壓力。

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