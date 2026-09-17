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違法50次才重罰 台灣低薪恐藏龐大黑數

記者葉冠妤／台北17日電
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據勞動部統計，去年全台共有153件裁罰案件，其中六都就占了62.1%，可能存在龐...
據勞動部統計，去年全台共有153件裁罰案件，其中六都就占了62.1%，可能存在龐大違法黑數。示意圖。(記者余承翰／攝影)

「最低工資法」已上路兩年多，仍有雇主未給足最低工資，然而各縣市裁罰標準不一，有的縣市得要違法6次以上才會祭出百萬元重罰，有的則是8次、10次、17，甚至位於經濟部產業園區的企業，得要累積違法50次以上，才會被重罰100萬元（新台幣，下同，約32萬美元）。勞團強調，行政裁罰不應因地區有差別，呼籲加強執法。

據勞動部統計，去年全台共有153件裁罰案件，其中6都就占了62.1%，新北、台中及台南的違法案件，更都超過全國總量的1成，而實際上更可能存在龐大的違法黑數。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋表示，雇主給付若未達最低工資，地方政府可處以2萬到100萬元罰鍰，然而各地裁罰標準卻不一致，像是台北市、桃園市及台中市等7縣市訂有「最低工資法統一裁罰基準」，新北、高雄市等9縣市仍引用勞基法作為裁罰基準，包含台南市在內的6個縣市，迄今尚未制定裁罰基準。

楊書瑋舉例，有的縣市違法6次以上才會祭出100萬重罰，更有8次、10次等不同標準，南投、彰化縣則累積17次以上才會開罰到最高標準。最荒謬的莫過於經濟部「產業園區管理局處理違反勞動基準法事件統一裁罰要點」，企業必須累積違法50次以上，才會被重罰百萬。

楊書瑋說，據職安署分析，違反行業別以支援服務業占比最高，達33.33%，其次為製造業15.03%、批發及零售業14.8%、住宿及餐飲業7.19%、其他服務業6.54%。

台北市產業總工會副理事長王燕杰強調，最低工資是保障勞工維持基本生活的最低標準，行政裁罰就不應因地區有差別，經濟部將最高罰鍰門檻訂為違法50次，等於替企業違法提供超低的機會成本，也彷彿向世界宣示，台灣政府對企業壓縮勞工薪資抱持很大的寬容。

對此，勞動部條平司司長黃琦雅回應，9月初已邀地方政府研議，將最低工資法擴大納入現行的「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，依企業人數、違規次數、法遵能力等加重處罰，未來地方政府將依一致性原則辦理，勞動部將盡速進行法制作業。

精華 FAQ

  • 因為各縣市對最低工資違規的重罰門檻不同，從6次、8次到17次不等，甚至經濟部產業園區要累積50次才罰100萬元，讓執法失去一致性。

  • 勞動部統計顯示，去年全台共有153件裁罰案件，其中6都就占62.1%，新北、台中、台南違法案件都超過全國總量1成，顯示違規問題不小。

  • 勞動部表示已與地方政府研議，將最低工資法納入違反勞基法裁處罰鍰共通性原則，依企業人數、違規次數與法遵能力加重處罰，並盡速完成法制作業。

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