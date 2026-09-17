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高雄前鎮漁港砸81億改造卻問題叢生 藍委轟「用納稅錢補洞」

記者巫鴻瑋郭韋綺王昭月屈彥辰林銘翰李柏澔／綜合17日電
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前鎮漁港新建水產運銷中心雖已完工，因租金及動線規畫問題，攤商進駐意願低落，仍留在...
前鎮漁港新建水產運銷中心雖已完工，因租金及動線規畫問題，攤商進駐意願低落，仍留在原場地交易。圖為遠洋漁船靠岸裝卸漁獲場景。（記者巫鴻瑋／攝影）

高雄前鎮漁港改建工程爭議持續延燒，近日多項新設施陸續推出「優惠大禮包」，試圖為爭議止血，卻再度引發浪費公帑之議。出身高雄的國民黨立委陳菁徽質疑，斥資81億元（新台幣，下同，約2億5000萬美元）經費改造卻排水破功、場館閒置，當初承諾全數跳票，如今僅靠公帑持續補貼治標，凸顯了規畫失當且浪費納稅錢。

前鎮漁港新設的水產運銷中心因租金及動線規畫不佳，導致無攤商願意進駐，加上船員會館入住率低迷，連日成為話題。農業部與高雄區漁會前天宣布，運銷中心試營運前兩年免收攤商清潔管理費，船員會館船員住宿費由每間1380降為800元，再由漁業署及高雄區漁會各自補貼300元，船員僅需負擔200元。高雄市海洋局並說，剩餘的200元，也會盡量協調由船東吸收。

至於這些經費由誰埋單？高雄區漁會與農業部漁業署表示，水產運銷中心試營運前兩年免收攤商清潔管理費的收入缺口，確定由農業部編列專案預算全額補助處理，農業部同時亦免收漁會市場使用費，雙向平衡財務。

高雄市海洋局長石慶豐表示，船員會館去年7月至今年8月入住2700多人，住宿優惠實施後，若以3000人計，市府與漁業署1年約各需負擔90萬元，「但這項優惠，相信未來入住人數可能會再翻倍，補助額度會再增高」。至於水產運銷中心清潔費免收部分，高雄區漁會目前正在精算中。漁業署亦表示，水產中心清潔費用都還在規畫中，並未透露具體金額。

陳菁徽表示，前鎮漁港耗資81億元改建，當初時任行政院長蘇貞昌與民進黨高雄市長參選人賴瑞隆高喊打造「台灣豐洲市場」，承諾改善排水、船員生活與拓展觀光，如今卻連環跳票，農業部事後僅靠中央、地方公帑持續補貼降低成本以維持營運，印證當初在營運模式與需求規畫上嚴重失當。她質疑改建至今已過數年，重新檢討整體規畫才是治本，而非無止境用人民納稅錢補洞。

民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，前鎮漁港巨資改建，最後卻還要再拿納稅人的錢補貼，這樣才有攤商願意進駐，更何況這些改善方案，過去早就有被提出過，「為什麼直到輿論沸騰，農業部才願意拿出作為？」

高市議員陳麗娜也批評，指船員會館花近5億元整修舊建築打造成高級旅館，但數以千計漁工進港時，大量床鋪最符合所需，每晚上千元的房價不僅漁工無法負擔，既有房間數也根本無法容納，「整體設計大而不當」。她更透露，會館因設施不足，導致漁工向附近工廠借水龍頭沖澡，事後相關單位才緊急增設貨櫃淋浴間補救，連漁工基本生活需求都未妥善掌握，民進黨政府宣稱興建會館「顧人權」，僅僅是口號。

另運銷中心部分，陳麗娜說，攤商在意的並非前兩年免收費用，而是小貨車、活水魚車及大型冷凍車的進出與卸貨動線不符合實際需求，政府應解決根本問題，而非靠降價補貼，讓攤商進駐交差。

精華 FAQ

  • 外界主要質疑排水改善失敗、場館閒置，以及水產運銷中心與船員會館使用率偏低。相關設施原本被期待能改善營運與生活條件，最後卻仍需靠補貼維持。

  • 農業部與高雄區漁會宣布，運銷中心前2年免收攤商清潔管理費；船員會館住宿費由1380元降到800元，再由漁業署與漁會各補貼300元，剩餘200元再協調船東吸收。

  • 陳菁徽、陳清龍與陳麗娜都認為，81億元改建卻連環跳票，顯示營運模式與需求規畫失當。她們批評政府不處理根本問題，只靠公帑降價補貼，等於持續用納稅錢補洞。

租金 農業部 國民黨

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